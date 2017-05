05.05.2017

Creators Update für Windows 10 Mehr Transparenz, verbesserter Datenschutz

Das dritte Update von Windows 10 bietet komfortablere Privatsphäre-Einstellungen und einen verbesserten Sicherheitsschutz. Das Creators Update im Überblick.

Als Datenkrake wurde Windows 10 bei seiner Einführung beschimpft. Auf die Kritik an der mangelnden Transparenz reagiert Microsoft nun mit dem Creators Update, das auch in anderen Bereichen Verbesserungen bietet.

Schon bei der Installation zeigt sich ein erster Fortschritt. Nutzer können den Zeitpunkt der Aktualisierung selbst festlegen und auch kurzfristig verschieben. Für technisch geübte Nutzer ist eine manuelle Installation möglich.

Das Setup der Datenschutzeinstellungen ist jetzt ausführlicher. Zu jedem Installationspunkt gibt es einen erklärenden Informationstext.

Infos zu gesammelten Daten

Zudem veröffentlicht Microsoft eine Liste über die gesammelten Nutzer- und Diagnosedaten und stellt dazu eine Zusammenfassung bereit. Über die Konfigurationsstufe "Einfach" kann die Menge der gesammelten Daten reduziert werden.

Auch den Trend zum "Bring Your Own Device (BYOD)", der Nutzung von privaten mobilen Endgeräten in Unternehmensnetzwerken, trägt Microsoft Rechnung. Betriebliche Daten auf privaten Geräten sollen mit der Funktion "Mobile Application Management" auch dann gut geschützt sein, wenn sich der Mitarbeiter außerhalb des Firmennetzwerks bewegt.

Optimierter Virenschutz

Für die Verwaltung aller Sicherheitsanwendungen gibt es mit dem Creators Update einen zentralen Ort. Das Windows Defender Security Center besteht aus fünf Bereichen: Antiviren-Schutz, Geräteperformance, Firewall und Netzwerkschutz, App- und Browserkontrolle sowie Sicherheitseinstellungen für Familien.

Erweiterte Funktionen für Geschäftskunden bietet der Windows Defender. Die Erkennung und Untersuchung von Angriffen auf das Firmennetzwerk soll einfacher werden. Hierzu gibt es Sensoren für Angriffe auf den Arbeitsspeicher, eine verbesserte KI im Windows Security Center und neue Hilfsmaßnahmen bei bereits erfolgten Angriffen.

Weitere Neuerungen im Überblick

3D-Technologie für Windows 10. Das Creators Update bringt die 3D-Technologie auf Windows 10 Devices. So lassen sich 3D-Grafiken leicht erstellen, bearbeiten und teilen – beispielsweise über die neue Paint 3D App. Gleichzeitig wird 3D in weiteren, bestehenden Applikationen wie Power Point oder Microsoft Edge verfügbar. Über die Community Remix3D.com können Nutzer ihre individuell erstellten 3D-Objekte teilen, erhalten Zugang zu einer umfassenden Bibliothek mit 3D-Grafiken und tauschen sich mit anderen Nutzern aus.

Für bestehende Windows-10-Kunden ist das Update kostenfrei verfügbar. sg