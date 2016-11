29.11.2016

Weißbuch Arbeiten 4.0 Mehr Flexibilität: Nahles will Arbeitszeitgesetz öffnen

Die immer digitaler werdende Arbeitswelt ermöglicht Arbeitnehmern mehr Flexibilität – eine Dauerpräsenz in der Firma ist nicht mehr zwingend nötig. Doch dieser Wandel muss sich auch im Arbeitszeitgesetz wiederfinden. Arbeitsministerin Nahles plant eine Experimentierphase.

Die Arbeitswelt soll flexibler werden und dafür will Arbeitsministerin Nahles die Gesetze ändern. So soll beispielsweise ein Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber darüber verhandeln können, morgens eine halbe...

Homeoffice: Das gilt bei Recht und Steuern

Homeoffice, selbstbestimmte Arbeitszeiten oder eine Mischung aus Anwesenheitsplicht und Arbeit von zuhause aus – wer heute in Deutschland auf ein Arbeitsmodell setzt, mit dem er nicht durch eine Dauerpräsenz glänzt, muss meist damit rechnen, dass ihm weder ein Freizeitausgleich für Überstunden gewährt wird noch andere Regelungen gelten, von denen diejenigen profitieren, die auf jegliches Arbeiten aus dem Homeoffice verzichten.

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles möchte das ändern und dafür das Arbeitszeitgesetz an den Stellen öffnen, wo Gesetze einer gesteigerten Flexibilität im Wege stehen. Denn mehr Flexibilität bei Gestaltung der Arbeitszeit wünschen sich viele Deutsche. Die Flexibilität soll aber nicht mit Abstrichen hinsichtlich der Arbeitnehmerrechte einhergehen.

Homeoffice noch eher selten in Deutschland

Bislang ist vor allem das Homeoffice in Deutschland noch eher eine Seltenheit. So arbeiten einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge nur rund zwölf Prozent der deutschen Arbeitnehmer gelegentlich oder regelmäßig von zuhause aus. Das sieht in anderen europäischen Ländern ganz anders aus. So liegt der Wert etwa in Frankreich bei 15 Prozent, in Großbritannien bei 20 Prozent und in Schweden bei über 25 Prozent. Der Umfrage zufolge würden 30 Prozent der Befragten 30.000 Deutschen gerne häufiger im Homeoffice arbeiten.

Nahles möchte nun wissen, was es dem deutschen Arbeitsmarkt tatsächlich bringen würde, wenn Arbeitnehmer mehr Rechte hätten, wenn sie in flexibleren Arbeitsverhältnissen arbeiten, ein Homeoffice nutzen und auch einen Anspruch darauf haben und auch wenn sie ihre Arbeitszeit insgesamt stärker selbst mitbestimmen können.

Dazu gehört auch der Anspruch darauf, von einer Teilzeit- wieder auf eine Vollzeitstelle zu wechseln, wenn man die Arbeitszeit einst – meist im Zuge einer Schwangerschaft – reduziert hat. Bislang gibt es nur einen gesetzlichen Anspruch darauf, weniger zu arbeiten, aber nicht umgekehrt.

Neue Regeln im Arbeitszeitgesetz: Die Pläne Experimentierphase: In einer zweijährigen Probephase soll flexibleres Arbeiten erleichtert werden. Wenn sich Tarifpartner darauf einigen, sollen gesetzliche Vorgaben begrenzt gelockert werden können. Tarifpartner sollten vereinbaren können, für welche Gruppen und unter welchen Bedingungen Öffnungen bei der Arbeitszeit denkbar seien. Erörterungsrecht: Ein Arbeitnehmer soll mit dem Arbeitgeber darüber verhandeln können, zum Beispiel morgens eine halbe Stunde später zu kommen, um das Kind zur Kita zu bringen. Der Chef soll das nur gut begründet ablehnen können. Homeoffice: Auch Anstöße zur Erleichterung von Homeoffice sollen die Tarifpartner vereinbaren können. Wer zum Beispiel wegen der Kinder früher heimgeht und dann abends weiterarbeitet, bei dem könnte nach entsprechenden Vereinbarungen die Spätschichtzulage wegfallen. Rückkehrrecht in Vollzeit: Ein Rückkehrrecht aus der Teilzeit in eine frühere volle Arbeitszeit soll es vor allem Frauen erleichtern, nach einer Familienphase wieder komplett in den Job einzusteigen. Qualifizierung: Die Bundesagentur für Arbeit soll bundesweit Weiterbildungsberatung anbieten. Das soll in jeder Arbeitsagentur aufgebaut werden. Erwerbstätigenkonto: Nahles will ein Guthaben für jeden Arbeitnehmer - damit soll Zeit für Weiterbildung oder familienbedingte Auszeit finanziert werden. Vorausschauend soll Weiterbildung finanziert werden, die absehbare Anforderungen an die Arbeitnehmer betrifft. Selbstständige: Gerade in der Internetwirtschaft sind viele Soloselbstständige tätig - Nahles will für sie eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rente. dpa

Befristete Experimentierphase fürs Arbeitszeitgesetz

Eine vorrübergehende Öffnungsklausel im Arbeitszeitgesetz soll dafür sorgen, dass die Wünsche der Arbeitnehmer in der Praxis getestet werden können. So will Nahles eine auf zwei Jahre befristete Experimentierphase ermöglichen, in der die Öffnungsklauseln gelten. Das Ganze soll: wissenschaftlich begleitet werden und tarifvertraglich abgesichert sein.

Die Basis für die Regeln dieser Experimentierphase werden durch das sogenannte Weißbuch Arbeiten 4.0 bestimmt – eine Debatte von Gewerkschaften, Arbeitgebern, Verbänden und Wissenschaftlern, die sich mit dem Arbeitsmarkt der Zukunft befasst haben. In den Prozess waren auch die Bürger einbezogen und konnten online mitdiskutieren und dem Ministerium Statements zum Thema zukommen lassen. Die Abschlusskonferenz dazu findet am 29. November 2016 statt. jtw