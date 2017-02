06.02.2017

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz im Portrait: "Wortgewaltiger Rheinländer"

SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz ringt noch um sein handwerkspolitisches Profil – Merkel kann sich auf einen kämpferischen Herausforderer gefasst machen.

Von Hajo Friedrich

ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer und Kanzlerkandidat Martin Schulz teilen zwar den rheinischen Tonfall, das Geburtsjahr und wahrscheinlich auch die Zuneigung zum zuletzt überraschend erfolgreichen Bundesligaklub 1. FC Köln. Doch da hören mögliche Anknüpfungspunkte zwischen der Spitze des deutschen Handwerks und dem SPD-Spitzenkandidaten für die kommende Bundestagswahl auch schon auf. In seinem mehr als 20 Jahre umfassenden Wirken auf dem europäischen Parkett ist der gelernte Buchhändler aus dem Raum Aachen nur selten in die Tiefen der betrieblichen Praxis vorgedrungen.

"Soziale Gerechtigkeit" und ein "europaweites Abkommen gegen Steuerflucht schaffen" sowie den "internationalen Raubtierkapitalismus zähmen" – so lauten seit Jahren seine wohlfeilen Standardformeln in der politischen Rhetorik. Pfiffige Ideen und ausgearbeitete Konzepte, sozialen Zusammenhalt und Sicherheit auch in Zukunft zu gewährleisten, sucht man bei Schulz vergebens. Nur wortreich den Kümmerer zu spielen, der die Sorgen und Nöte der "hart arbeitenden Mitte des Landes" zu kennen vorgibt, dürfte nicht reichen, um Angela Merkel (CDU) abzulösen.

Zugutehalten kann sich Schulz immerhin, dass er in den 1980er- Jahren als Bürgermeister von Würselen im Dreiländereck mit Belgien und den Niederlanden daran beteiligt war, ein Gewerbe- und Industriegebiet mit Tausenden von Arbeitsplätzen zu schaffen. Das dafür notwendige Geschäft des Gebens und Nehmens aller beteiligten Stellen beherrscht Schulz inzwischen perfekt. Waren die Beteiligten damals Politik, Verwaltung, Grundstückseigner, Kirche und einige Unternehmen, so hat der jetzige SPD-Hoffnungsträger in den vergangenen Jahren auf EU-­Ebene mit gelegentlich harter Hand das Geschäft und den Interessenausgleich großer politischer Koalitionen perfektioniert.

Abstrakte Sprüche

Besitzt Schulz Wirtschaftskompetenz? Als Fraktionsvorsitzender und als Parlamentspräsident äußerte er sich zumeist mit wohlklingenden Sprüchen auf einem Abstraktionsniveau jenseits der Alltagsprobleme eines Handwerksbetriebs. Bisherige Aussagen legen nicht nahe, dass er sich detailliert mit Sorgen und Nöten des Handwerks befasst hätte.

Dabei geht er sonst an keinem Mikrofon vorbei, ohne sich mit kräftiger Stimme zu melden. Ähnlich wie der luxemburgische Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, so versucht auch der Rheinländer auf mitunter anbiedernde Weise, Menschen für sich zu gewinnen. Sich Weggefährten und Sympathisanten – etwa mittels Duzfreundschaften mit einflussreichen Journalisten – zu versichern, bilden für beide bevorzugte Mittel. Und natürlich mittels hochbezahlter Lebenszeitstellen im EU-Beamtenapparat. Da wirkte Schulz in den vergangenen Jahren wie eine Lottofee. Deren Gewinner beglückte der künftige SPD-Vorsitzende – in der Summe eines Berufs- und Pensionslebens – mit Millionen von Euro. Wie kaum ein anderer Parlamentspräsident zuvor so hat auch Sozialdemokrat Schulz enge Mitarbeiter mit teilweise extra eingerichteten Spitzenposten in der Verwaltung der EU-Volksvertretung versorgt.

Geballte Fäuste

Merkel wird im Wahlkampf mit Schulz einen Gegner haben, der im politischen Wettstreit eher den groben Keil als die feine Klinge einsetzt. Der Rheinländer bevorzugt Gegner, an denen er sich abarbeiten kann. Diplomatische Zurückhaltung wirkt bei ihm wie eine Verbiegung. Kaum ein Foto mit Gesprächspartnern, in dem Schulz nicht seine kräftige Faust oder zumindest seinen Zeigefinger ausfährt. Dennoch versucht sich Schulz als Menschenfänger. "Schulz hat, was Merkel fehlt", so wohl­wollende Kommentatoren. "Martin Schulz sagt viel, wenn der Tag lang ist", sagt dagegen der Kölner Sozialforscher und das langjährige SPD-Mitglied Wolfgang Streeck.