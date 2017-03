20.03.2017

ISH: Fachzeitschrift Si zeichnet drei SHK-Handwerker aus Marketingpreis für SHK-Handwerk verliehen

Die Fachzeitschrift Si für das Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk hat drei Handwerksbetriebe mit dem Marketingpreis für die SHK-Branche ausgezeichnet.

Die Gewinner des Marketingpreis für das deutsche SHK-Handwerk (v.r.n.l.): Laudator Ingo Landwehr (Grundfos), Marketingpreisträger Bernd Elvert, Chefredakteur Si Maximilian Döller, Marketingpreisträger... - © Schuchrat Kurbanov

Der "Marketingpreis für das deutsche SHK Handwerk" wurde jetzt auf der ISH in Frankfurt zum 20. Mal verliehen. Die Fachzeitschrift Si als Initiatorin des Preises würdigt damit Markt- und Kundenorientierung von Handwerksbetrieben der Bad- und Heizungsbranche.

Die Preisträger:

Carmen und Uwe Düster aus Köln kommen bei ihrem Unternehmenskonzept ohne Werbung aus, verzichten sogar künftig auf ein Geschäft in Lauflage und konzentrieren sich ganz auf die Zielgruppe der jungen Alten. Sie schöpfen ihre Kunden aus dem Bestand ihrer Kundendatenbank – 1.500 Heizungs-Wartungsverträge finden sich darin. Jede Heizungswartung ist ein Kontakt zu einem langjährigen Kunden und die Möglichkeit, den Bedarf für ein neues Bad vor Ort zu ermitteln. Die fünfköpfige Branchenjury hat das überzeugt.

Joachim Scheel aus Itzehoe hat einen Datenlogger für Heizungen entwickelt, der Schwachstellen zwischen der handwerklich gefertigten Hydraulik der Wärmeverteilung und dem Industrieprodukt Wärmeerzeuger dokumentieren und abstellen hilft. Das Produkt ist eine klassische Beratungs- und Daten-Interpretationsleistung, die in der Praxis schon Heizungsanlagen um 30 Prozent effektiver arbeiten ließ – und das durch reine Einstellarbeit, ohne Investitionen.

Der dritte Marketingpreis ging an Bernd Elvert aus Gesthaacht und wurde von der Jury bewusst als Aktionsmarketing positioniert: Zum 20-jährigen Bestehen seines Unternehmens hatte Elvert 20 Heizkessel mit künstlerischen Motiven ausgestattet und einer Art Kunstauktion an seine Kunden verkauft. Für Si-Chefredakteur und Jurymitglied Maximilian Döller zeigt Elvert mit seiner Idee, die in der Region große Aufmerksamkeit erregte, dass Marketing auch auf der Projektebene preiswürdig sein kann.

Beste Produktinnovationen ausgezeichnet

Ebenfalls verliehen wurden die "Best of SHK Awards" . Bei diesem Industrie-Award der Zeitschrift Si stimmen die Leser des Magazins über Produktinnovation sowie Marketingkonzepte ab. Insgesamt stellten sich 72 Einreichungen in vier Kategorien zur Wahl: In der Sanitärkategorie siegte Hansgrohe vor Bette und Artweger, bei den Heizungsprodukten Danfoss vor Kermi und Brötje, bei Lüftung/Klima überzeugte Helios vor Zehnder und Maico. Die besten Marketingkonzepte der Industrie kommen in der SHK-Branche von Grundfos, Hansgrohe und BWT. dhz

