10.02.2017

Fachmesse "EstrichParkettFliese" Leitmesse für bodenlegendes Handwerk

Die Messe "EstrichParkettFliese" ist die Leitmesse im Bereich Estrich und die einzige Branchenmesse im deutschsprachigen Raum, die den bodenlegenden Handwerker in den Mittelpunkt stellt. Vom 29. Juni bis 1. Juli 2017 öffnet die Messe wieder turnusgemäß in Feuchtwangen auf dem Gelände der Bayerischen BauAkademie ihre Pforten. Ein Besuch lohnt sich.

Von Von Stefan Heinze

In diesem Jahr findet wieder die Leitmesse "EstrichParkettFliese" auf dem Gelände der Bayerischen BauAkademie in Feuchtwangen statt. Ein Pflichttermin für das bodenlegende Handwerk.

50 Jahre Parkett-Kessel

Das Gesamtkonzept, die Rahmenbedingungen und die familiäre Atmosphäre machen die Messe "EstrichParkettFliese" (EPF) alle drei Jahre zu einem einzigartigen Event der Fußbodenbranche. In den 70er Jahren als reine Estrichmesse auf maßgebliche Initiative des Bundesverbandes Estrich und Belag (BEB) ins Leben gerufen, hat sich die Messe inzwischen als gewerkeübergreifende Fachmesse über die Landesgrenzen hinaus im deutschsprachigen Raum etabliert. Zu den ideellen Trägern zählen neben dem BEB aktuell der Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik (ZVPF), die Bundesfachschule Estrich und Belag, die Bundesfachgruppe Estrich und Belag im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), die Landesfachgruppe Estrich und Belag sowie der Landesverband Fliesen und Naturstein und der Fachverband Fliesen und Naturstein im ZDB.

Messe für Fußbodenprofis

Offiziell veranstaltet wird die EPF von der Service- und Verlagsgesellschaft des Bayerischen Baugewerbes mbH. Die Organisation liegt bei der Bayerischen BauAkademie. Für Fußbodenprofis ist der Besuch der EPF Pflicht. Keine andere Messe liefert eine zielgruppengerechtere und umfassendere Übersicht über die Technologie des Bodenbaus. Der gewerkeübergreifende Ansatz trägt der Realität in der Praxis Rechnung, wonach die starren Grenzen zwischen den angestammten bodenlegenden Gewerken immer durchlässiger werden. Estrichleger, Parkett- und Bodenleger, aber auch Raumausstatter und Fliesenleger profitieren gleichermaßen von dem Ausstellerangebot, das auch im kommenden Jahr wieder einen umfassenden Querschnitt aktueller Materialien und Maschinen für den Fußbodenbau widerspiegelt.

Mit den Ausstellern ins Gespräch kommen

Die Fokussierung der Aussteller auf den Handwerkskunden bietet allen Beteiligten einen Informationsaustausch auf Augenhöhe. Damit punktet die EPF auch als einzigartige Kommunikationsplattform der Fußbodenbranche. Vor allem auch die Aussteller schätzen traditionell den Dialog mit dem Anwender, und führten dies in der Vergangenheit immer wieder als einen entscheidenden Pluspunkt der EPF ins Feld. So manche Anregung für eine Produktentwicklung hat ihren Ursprung auf dem Messegelände der EPF in Feuchtwangen.

Begleitendes Vortragsprogramm

Kein Wunder, dass sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine stattliche Anzahl von Ausstellern ihren Stand auf dem Gelände der Bayerischen BauAkademie gesichert hat. Doch nicht nur die Präsentation neuer Produkte macht auch im kommenden Jahr den Besuch der EPF zu einem lohnenden Ziel. Die Messemacher um Akademieleiterin Gabriela Gottwald arbeiten schon mit Hochdruck an einem begleitenden Vortragsprogramm zu aktuellen Brennpunktthemen. Und auch der familiäre Rahmen wird 2017 wieder mit Leben gefüllt. Im EPF-Biergarten und auf dem Galaabend rückt die Branche zusammen. Auch das macht den unvergleichlichen Spirit der Messe aus.