16.03.2017

Handwerk schlägt Automobilindustrie Kunden vertrauen dem Handwerk am meisten

Im Vertrauensranking einer aktuellen GfK Studie hat das Handwerk am besten abgeschnitten. Die Branche konnte sich gegenüber Banken, Automobilherstellern und Energieversorgern durchsetzen. Das gesamte Ranking im Überblick.

Handwerker liefern nicht nur gute Qualität, sondern sind für Verbraucher auch besonders vertrauenswürdig. - © industrieblick/Fotolia.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Handwerk der vertrauenswürdigste Wirtschaftszweig

70 Prozent der Deutschen (Platz 5) vertrauen den Herstellern von Reinigungsmitteln. Bekleidungs- und Schuhhersteller belegen mit 74 Prozent sogar den zweiten Platz. Mehr Zuspruch erhält in Deutschland nur das Handwerk mit 85 Prozent. Dies ergab eine Umfrage des GfK Vereins, die nun unter dem Titel "Global Trust Report 2017" veröffentlicht wurde.

Hersteller von Spielwaren steigen mit 64 Prozent im Mittelfeld ein. Einen deutlichen Zuwachs konnten in der aktuellen Umfrage die Energie- und Wasserversorger verbuchen. Seit 2013 ist hier ein Positivtrend und mittlerweile ein Plus von fast 20 Prozentpunkten zu beobachten. Vertrauen dazu gewinnen können zudem Lebensmittelhersteller, die in den letzten zwei Jahren um elf Prozentpunkte auf 56 Prozent zulegen. Studien zufolge legen die Deutschen wieder mehr Wert auf Qualität, auch Bioprodukte werden immer beliebter. Die Autoindustrie hingegen muss harte Verluste hinnehmen. Das Minus von 17 Prozentpunkten dürfte größtenteils auf den Abgasskandal zurückzuführen sein. Schlechter schneiden nur noch die Telekommunikationsbranche sowie Banken und Versicherungen ab.

Vertrauen in Wirtschaftsbereiche

in % 2017 2015 2013 Handwerk 85 85 87 Bekleidungs- und Schuhhersteller** 74 - - Fluggesellschaften 73 74 69 Unterhaltungselektronik- und Haushaltsgerätehersteller 72 74 78 Wasch- und Reinigungsmittelhersteller** 70 - - Handel 70 69 69 Energie- und Wasserversorger 69 61 51 Spielzeughersteller** 64 - - Arzneimittelhersteller 60 56 58 Lebensmittelhersteller 56 45 48 Software- und Computerhersteller 55 53 55 Autoindustrie 53 70 71 Telekommunikations- und Internetanbieter 47 46 46 Banken, Versicherungen 35 33 29

Quelle: GfK Verein, Global Trust Report 2017

* vertraue voll und ganz/überwiegend

**Abfrage neu, daher kein Zeitvergleich möglich

Die GfK hat die Deutschen auch nach dem Vertrauen in Institutionen gefragt. 85 Prozent der schenken der Polizei ihr Vertrauen. Damit verzeichnen die Ordnungshüter gegenüber der letzten Befragung in 2015 einen Zuwachs von fünf Prozentpunkten. Das Vertrauen in die Bundeswehr steigt um neun Prozentpunkte auf 64 Prozent. Damit liegt sie nun auf Rang vier der vertrauenswürdigsten Institutionen. Mit der Justiz und der Verwaltung, denen bei steigender Tendenz etwa zwei Drittel der Deutschen vertrauen, sind auch die Plätze zwei und drei von staatlichen Institutionen besetzt.

Politische Parteien weiter im Umfragetief

Das Schlusslicht bilden wie in den Umfragen aus den Jahren 2015 und 2013 unverändert die politischen Parteien mit nur 18 Prozent Vertrauenszuspruch. Der Bundesregierung vertrauen mit 38 Prozent etwa doppelt so viele Deutsche. Dies entspricht einem minimalen Rückgang, der jedoch nicht als Vertrauensverlust gewertet werden kann.

Vertrauen in Institutionen

in % 2017 2015 2013 Polizei 85 80 81 Justiz/Gerichte 67 64 65 Verwaltung, Ämter und Behörden 65 60 58 Militär/Armee 64 55 57 Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 64 63 59 Währung (EURO) 58 57 38 Medien (TV, Radio, Zeitung) 45 47 43 Kirche 40 35 39 Regierung 38 40 34 Internet 35 31 34 Große Unternehmen, internationale Konzerne 30 27 26 Politische Parteien 18 19 16

Weltweit verbucht das Militär das größte Vertrauen

Global belegt das Militär seit 2013 unverändert mit 79 Prozent die Spitzenposition unter den Institutionen. Das Militär wird in elf der 25 untersuchten Länder als vertrauenswürdigster Bereich wahrgenommen. Das Vertrauen in die jeweilige Landeswährung erreicht den zweiten Platz in der globalen Rangfolge. In Deutschland vertrauen 58 Prozent dem Euro.

Unter den Branchen starten die erstmals betrachteten Bekleidungs- und Schuhhersteller mit der Top-Platzierung. Das Handwerk folgt dichtauf. Globales Schlusslicht beim weltweiten Vertrauen sind 2017 die Telekommunikations- und Internetanbieter.