28.11.2016

Beratung am Telefon und im Live-Chat Kostenlose Telefonaktion: Geld anlegen in Zeiten niedriger Zinsen

Wie legt man sein Geld in Zeiten anhaltend niedriger Zinsen am besten an? Wie lässt sich krisensicher für den Ruhestand Vermögen aufbauen? Welche Wertpapiere lohnen sich noch? Antworten auf diese Fragen erhalten Sie am Montag, 28. November von 18 bis 20 Uhr telefonisch oder im Chat.

Tipps für Ihre Geldanlage erhalten Sie kostenlos bei unserer Telefonaktion unter 08247/354-333. - © Minerva Studio/Fotolia.com

Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank hat die Zinsen in den Keller rauschen lassen – für kurzfristige Sparguthaben ebenso wie für langlaufende Bundeswertpapiere und Unternehmensanleihen. Die historisch extrem niedrigen Zinsen machen einen nachhaltigen Vermögensaufbau immer schwieriger. Auch die ehemals attraktiven Renditen der Lebensversicherungen sind erheblich geschrumpft. Wie legt man sein Geld in Zeiten anhaltend niedriger Zinsen am besten an? Wie lässt sich krisensicher für den Ruhestand Vermögen aufbauen? Welche Wertpapiere lohnen sich noch?

Viele Menschen sind unsicher, wenn finanzielle Entscheidungen anstehen. Wir helfen: Für Montag, den 28. November, haben wir drei neutrale Experten vom Bundesverband deutscher Banken in die Redaktion eingeladen, die zwischen 18 und 20 Uhr alle Fragen unserer Leser zur Geld- und Vermögensanlage beantworten – kompetent und kostenlos, am Telefon und per Live-Chat.

Habe ich mein Vermögen richtig angelegt? Welche Renditen kann ich langfristig erwarten? Soll ich meine Vermögensstruktur verändern? Wie stelle ich ein optimales Aktiendepot zusammen? Wie lassen sich Risiken minimieren? Viele Aktien bieten attraktive Dividenden. Doch eignet sich Aktiensparen für jeden? Diesen Fragen stellen sich die Experten.

Gold kaufen, oder doch lieber Immobilien?

Nicht nur extrem niedrige Zinsen, auch ungelöste Staatsschuldenprobleme in südlichen EU-Ländern sorgen für Unsicherheiten. Wie geht es mit dem Euro auf Dauer weiter? Wie kann ich mein Vermögen vor Geldentwertung schützen? Soll man Gold kaufen? In Immobilien investieren? Immerhin führt das historische niedrige Zinsniveau auch zu außerordentlich günstigen Baufinanzierungen. Und noch immer hat „Betongold“ bei den Deutschen einen hohen Stellenwert, wie die anziehenden Immobilienpreise bundesweit zeigen.

Immer mehr Anleger setzen inzwischen auf Fonds. Gerade auch für die Altersvorsorge. Hier sind langfristig attraktive Wertsteigerungen mö- glich. Aber wel­cher Fonds ist der richtige? Lieber Immobilienfonds, Aktien- oder Rentenfonds? ETFs oder Mischfonds? Welche Renditen sind hier langfristig realistisch? Welche Kosten fallen an? Und wie kann man langfristig vorsorgen? Ist es ratsam, in Dollar oder andere Währungen anzulegen?

Rufen Sie an oder stellen Sie Ihre Fragen im Live-Chat. Am Montag, 28. November, von 18 bis 20 Uhr stehen drei Experten vom Bundesverband deutscher Banken Rede und Antwort. Telefon: 08247/354-333 sowie im Chat: https://bankenverband.de/service/finanzchat/