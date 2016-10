05.10.2016

Steuertipp Können Handwerker Steuern verschieben wie Starbucks & Co.?

Wer am 28. September Stern-TV gesehen hat, dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben. Denn in einem Filmbeitrag wurde ein Bäcker gezeigt, der kräftig Steuern sparen kann, wenn er eine Firma in Zypern gründet und diese Firma Lizenzen vom deutschen Handwerksbetrieb verlangt und dem deutschen Handwerksbetrieb veredelte Ware verkauft. Doch ganz zu Ende gedacht scheint dieses Steuersparmodell als Starbucks & Co. nicht.

So sollte ein Bäcker seine Steuerlast in Deutschland senken können

In dem Beitrag von Stern-TV ärgerte sich ein Bäcker mit zwei Filialen, dass ihm trotz langer Arbeitszeit unter dem Strich nicht wirklich viel zum Leben bleibt – auch weil sich das Finanzamt noch bedient und hohe Steuern von ihm verlangt. Warum es also nicht so machen wie Starbucks, Apple & Co.? Das Ziel: Einnahmen ins niedrig versteuerte Ausland verlagern und in Deutschland den zu versteuernden Gewinn durch Betriebsausgaben an die ausländische Firma kleinrechnen.

Gründung einer Briefkastenfirma in Zypern

Gesagt getan. In dem Fernsehbeitrag erkundigt sich der findige Bäcker in Zypern, ob sich eine Firmengründung dort lohnt. Für 3.000 Euro pro Jahr würde er eine Briefkastenadresse bekommen. Das Personal würde bei eigehenden Anrufen sogar den Firmennamen des Bäckers nennen. Firmengründung also kein Problem.

Nun müssten die Rechte für das Konzept der Bäckereien (Einrichtung, Farbkonzept, Logo) an die zyprische Firma ausgelagert werden. Dafür würde die zyprische Firma vom deutschen Handwerksbetrieb Lizenzgebühren verlangen. Diese Lizenzgebühren müsste die zyprische Firma mit nur 2,5 Prozent versteuern. Auch das Mehl für seine Backwaren kann der Bäcker von dem zyprischen Unternehmen kaufen – zu einem höheren Preis als in Deutschland, weil das Mehl mit zyprischem Salz veredelt werden soll.

Der Haken an dieser ganzen Geschichte. Der Fernsehbeitrag ist gespickt mit Konjunktiven. Das müsste klappen. Das Finanzamt könnte das so anerkennen. In der Praxis dürfte der Betriebsausgabenabzug jedoch scheitern, wenn das deutsche Finanzamt zu der Auffassung gelangt, dass es sich bei der Firma in Zypern um eine bloße Briefkastenfirma handelt, die wirtschaftlich inaktiv ist. Zweiter Ansatz: Das Finanzamt könnte den Betriebsausgabenabzug anerkennen, würde die zyprische Firma jedoch als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig in Deutschland erfassen und die erzielten Gewinne hier in Deutschland besteuern. Denn die Geschäfte dieser Zypern-Gesellschaft kann ja nur der Bäcker in Deutschland leiten.

Steuertipp Sollten Sie durch den Beitrag in Stern-TV Interesse an einer Firmengründung im niedrig besteuerten Ausland bekommen haben, sollten Sie stets Ihren Steuerberater kontaktieren und niemals einen Alleingang wagen. Der Steuerberater dürfte Ihnen nüchtern die Sachlage erklären. Benutzt er Worte wie "könnte" klappen oder "müsste" funktionieren, lassen Sie besser die Finger von diesem fragwürdigen Steuersparmodell.

