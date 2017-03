03.03.2017

Steuertipp Keine höheren Grenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter

Unternehmer aufgepasst! Wer aktuell an der Gewinnermittlung für 2016 sitzt, muss wissen, dass sich die Grenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter nicht geändert haben. Es sind weiterhin die Werte 150 Euro, 410 Euro und 1.000 Euro zu beachten. Die vielen Meldungen zu den neuen Grenzen und zum Wegfall der Sammelpostenabschreibung sind bis heute reine Planungen. Die Umsetzung ist noch lange nicht in trockenen Tüchern und dazu höchst fragwürdig.

Normalerweise müssen Unternehmer die Kosten für Gegenstände des Anlagevermögens auf deren Nutzungsdauer verteilt abschreiben. Handelt es sich jedoch um geringwertige Wirtschaftsgüter (kurz GWG) kommt ein Sofortabzug oder eine maximale Verteilung auf fünf Jahre in Frage.

Voraussetzungen für die steuerliche Vergünstigung sind zum einen die Höhe der Anschaffungskosten sowie zum anderen, dass diese Gegenstände selbständig nutzungsfähig sind (also ohne andere Gegenstände funktionieren).

Voraussetzungen für die steuerlichen Vergünstigungen zu GWG

Für die Gewinnermittlung 2016 gelten für GWG folgende Spielregeln:

150-Euro-Grenze: Betragen die Anschaffungskosten für einen Gegenstand netto maximal 150 Euro, ist ein Sofortabzug möglich.

Betragen die Anschaffungskosten für einen Gegenstand netto maximal 150 Euro, ist ein Sofortabzug möglich. Wahlrecht: Liegen die Anschaffungskosten über 150 Euro, sind zwei Aschreibungsvarianten denkbar. Der Unternehmer kann sich aber nur für eine dieser beiden folgenden Varianten entscheiden.

Liegen die Anschaffungskosten über 150 Euro, sind zwei Aschreibungsvarianten denkbar. Der Unternehmer kann sich aber nur für eine dieser beiden folgenden Varianten entscheiden. 410-Euro-Grenze: Betragen die Abschaffungskosten netto mehr als 150 Euro, aber nicht mehr als 410 Euro, kommt auch ein Sofortabzug der Kosten in Betracht.

Betragen die Abschaffungskosten netto mehr als 150 Euro, aber nicht mehr als 410 Euro, kommt auch ein Sofortabzug der Kosten in Betracht. 1.000-Euro-Grenze: Alternativ zur 410-Euro-Grenze kann ein Unternehmer für Gegenstände, die netto mehr als 150 Euro kosten, aber nicht mehr als 1.000 Euro, eine 5jährige Abschreibung wählen (= Sammelpostenabschreibung).

Steuertipp: Die viel diskutierte Anhebung der GWG-Grenzen auf einheitlich 1.000 Euro und der Wegfall der Sammelpostenabschreibung ist aus Vereinfachungsgründen unbedingt empfehlenswert.- Doch ob diese Vereinfachung tatsächlich jemals kommt, steht in den Sternen. Denn in Wahljahren werden solche Versprechungen gerne mal gegeben. Sie dienen oftmals als Wahlkampfmittel oder als Mittel für Kompromissvorschläge, wenn es an die Koalitionsverhandlungen geht. Deshalb sollte diesen Planungen zu GWGs sehr zurückhaltender Optimismus entgegengebracht werden. dhz

