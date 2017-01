05.08.2016

Details zur Prämie für Elektroautos Kaufprämie für E-Autos: Nur 9.000 Anträge gestellt

Mit einer Kaufprämie sollte eigentlich die Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland angekurbelt werden. Nun hat das zuständige Bundesamt ernüchternde Zahlen veröffentlicht. Wie Sie die Prämie beantragen und weitere wichtige Fragen im Überblick.

Mit der Kaufprämie für Elektroautos soll der Absatz in Deutschland gesteigert werden. Das Ziel: 2020 eine Millionen E-Autos auf den Straßen.

Ein halbes Jahr nach dem Start gibt es weiter kaum Interesse an der Kaufprämie für Elektroautos. Bis zum 1. Januar 2017 wurden insgesamt lediglich 9023 Anträge auf eine Prämie gestellt, wie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle am Montag in Eschborn mitteilte. Davon waren rund 5100 Anträge für reine Elektroautos und knapp 3900 für Plug-In-Hybride.

Von den einzelnen Anträgen entfielen 2592 auf ein Fahrzeug von BMW, gefolgt von Renault mit 1658, Audi mit 1188 und VW mit 887. Fast die Hälfte der Anträge kam von Unternehmen.

Bei der Einführung der Abwrackprämie für Altautos 2009 waren beim Bafa binnen Tagen 150 000 Anträge eingegangen.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) äußerte sich sicher, dass sich die Technologie durchsetzen werde. Dies sei eine Frage der Zeit, die Akzeptanz müsse auch weiter wachsen. Die Kaufprämie werde genutzt, auch wenn dabei noch "ein Stück Dynamik" fehle, sagte Dobrindt der dpa. Dies sei ganz natürlich. "Nur wegen einer Prämie kauft man sich nicht einfach gleich ein neues Auto." Dafür müsse Interesse geweckt werden, es müsse etwa auch mit dem Alter des bestehenden Fahrzeugs passen. Die E-Autos seien zudem derzeit noch in zu wenigen Modellvarianten verfügbar.

Greenpeace-Verkehrsexperte Daniel Moser sagte der deutschen Presse Agentur, Dobrindt müsse seine E-Auto-Politik nach dem "Prämien-Flop" von Grund auf neu ausrichten. "Gefördert gehören nicht wie bisher private Zweit- oder Drittwagen, sondern die Lastenträger der Mobilität. Deutsche Städte brauchen schnell ein Programm zur Einführung von Elektrobussen und klare Vorteile für E-Taxen."

Seit wann kann man die Kaufprämie für E-Autos beantragen?

Verbraucher können seit dem 2. Juli an die Kaufprämie für Elektroautos beantragen. Die Förderung gilt rückwirkend für E-Autos, die seit dem 18. Mai gekauft wurden. Für reine Elektrofahrzeuge mit Batterie gibt es 4.000 Euro "Umweltbonus", wie die Prämien heißen - davon je 2.000 Euro vom Bund und 2.000 Euro vom Hersteller.

Bei Hybridautos, die per Stecker geladen werden und einen ergänzenden Verbrennungsmotor haben, sind es 3.000 Euro (1.500 Euro Staat/1.500 Euro Hersteller). Gabriel sieht in der Förderung ein wichtiges industriepolitisches Signal. "Denn das Thema Elektromobilität entscheidet zusammen mit der Digitalisierung über die Zukunft der Automobilindustrie."

Anträge beim zuständigen Bundesamt Bafa können Bürger, Firmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine stellen, auf die ein Neufahrzeug zugelassen wird. Hier geht es zum Online-Portal für die Prämien .

In welchen Bundesländern wurden die meisten Anträge zur E-Auto-Kaufprämie gestellt?

Bundesland Anzahl reine Batterieelektrofahrzeuge Anzahl Plug-In Hybride Anzahl Gesamt Baden-Württemberg 1.036 707 1.743 Bayern 1.418 814 2.232 Berlin 84 107 191 Brandenburg 81 81 162 Bremen 25 31 56 Hamburg 111 76 187 Hessen 347 347 695 (plus ein Brennstoffzellenfahrzeug) Mecklenburg-Vorpommern 22 35 57 Niedersachsen 430 426 856 Nordrhein-Westfalen 898 625 1.524 Rheinland-Pfalz 199 179 378 Saarland 78 28 106 Sachsen 122 141 263 Sachsen-Anhalt 49 88 137 Schleswig-Holstein 166 95 261 Thüringen 63 111 174

Quelle: Bafa

Für E-Autos welcher Hersteller wurde die Kaufprämie gestellt?

Rang Hersteller Anzahl 1 BMW 2.592 2 Renault 1.658 3 Audi 1.188 4 Volkswagen 887 5 Mitsubishi 804 6 Nissan 442 7 Mercedes-Benz 311 8 Kia 305 9 Peugeot 235 10 Citroën 185

Quelle: Bafa

Welchen Effekt soll die Kaufprämie für E-Autos haben?

Die Regierung erwartet, dass so der Kauf von "mindestens 300.000 Fahrzeugen" angeschoben wird. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hofft sogar auf 500.000. Das wäre zwar immer noch nur die Hälfte des regierungsamtlichen Ziels von einer Million E-Autos bis 2020 - verglichen mit 25.500 reinen "Stromern" plus aktuell 19.000 Stecker-Hybriden zu Beginn des Jahres dennoch ein Durchbruch.

Wie hoch ist die Kaufprämie?

Für reine E-Autos mit Batterie gibt es insgesamt 4000 Euro "Umweltbonus" - also 2000 Euro vom Bund und 2.000 Euro vom Hersteller, die sich die Gesamtkosten von 1,2 Milliarden Euro teilen. Bei Hybridautos, die per Stecker geladen werden und einen ergänzenden Verbrennungsmotor haben, sind es ingesamt 3.000 Euro Prämie (1.500 Euro Staat/1.500 Euro Hersteller).

Bund stellt eine Milliarde Euro zur Verfügung

Die Kosten von rund 1,2 Milliarden Euro für die Kaufprämie sollen sich der Bund und die Hersteller jeweils zur Hälfte teilen. Insgesamt stellt der Bund jedoch eine Milliarde Euro für die Förderung der Elektromobilität zur Verfügung. "300 Millionen Euro werden für den Ausbau der Ladeinfrastruktur verwendet", sagte Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Weitere 100 Millionen investiert der Bund in seine eigene E-Auto-Flotte. Künftig sollen 20 Prozent des Fuhrparks Elektroautos sein. 600 Millionen entfallen für die Kaufprämie. Prämien sollen nur für Modelle mit einem Listenpreis von maximal 60.000 Euro für ein Basismodell möglich sein. Ein Golf als E-Auto beispielsweise hat in der Basisfassung einen Listenpreis von knapp 35.000 Euro.

Ausgeschlossen von der Kaufprämie sind damit hochpreisige Elektroautos, wie beispielsweise die des US-Herstellers Tesla. Dessen "Model3" für den kleineren Geldbeutel soll erst 2018 auf den Markt kommen.

Infrastruktur: 15.000 neue Ladestationen

Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) betonte, dass neben der Förderung der E-Autos nun auch möglichst schnell das Netz der Ladestationen ausgebaut werden soll. "Die Ladeinfrastruktur, unter anderem an den Autobahnen, soll flächendeckend ausgebaut werden." Insgesamt plane man, mit den bereitgestellten 300 Millionen Euro rund 15.000 neue Ladesäulen, darunter 5.000 Schnell-Ladesäulen zu errichten.

Welche Länder liegen beim Elektro-Auto-Index vorne? Trotz der mauen Nachfrage ist die Prämie nicht ganz ohne Effekt - davon gehen zumindest die Experten der Unternehmensberatung McKinsey aus. In ihrem jüngst veröffentlichten Elektro-Auto-Index verhilft allein die Tatsache, dass es eine Kaufprämie gibt, zu einer Verbesserung der Position. Deutschland konnte sich durch die Einführung in einem Ranking zwei Plätze nach vorne arbeiten. Allerdings belegt die Bundesrepublik nach wie vor nur Platz 8 von 14. China entwickelt sich laut Studie immer mehr zum Vorreiter bei der Elektromobilität. Das Land führte im Juli erstmals das Ranking der wichtigsten Herstellerländer an. "In China arbeiten Hersteller und Behörden sehr systematisch daran, Elektroautos für den Kunden attraktiv zu machen", McKinsey-Seniorpartner Nicolai Müller. Dort hätten Käufer die Wahl zwischen rund 60 verschiedenen Modellen, in Deutschland seien es 40. Das sind die Top vier Länder beim Elektro-Auto-Index: Norwegen Niederlanden Frankreich China Über den Eletric Vehicle Index McKinseys Electric Vehicle Index untersucht seit 2010, wo die für die Elektromobilität 14 wichtigsten Nationen jeweils stehen und wie sich Deutschland dabei positioniert. Untersucht werden China, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Südkorea und USA. Auf der Marktseite wird neben Anreizen wie Subventionen und vorhandene Infrastruktur analysiert, wie groß der Marktanteil von E-Fahrzeugen am Gesamtmarkt ist. Der Industrie-Index untersucht den Erfolg der jeweiligen Automobilindustrie des Landes.

Wo kann ich einen Antrag auf die Kaufprämie für E-Autos stellen?

Wie 2009 bei der "Abwrackprämie" beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) in Eschborn bei Frankfurt - allerdings nur online in einem Internet-Portal, das seit dem 2. Juli freigeschaltet ist. Dort werden auch alle Fahrzeugmodelle der verschiedenen Hersteller aufgeführt, für die die Prämie gilt. Infos gibt es auch unter dieser Telefonnummer des Bafa: 06196 908-1009.

Wer kann den Umweltbonus beantragen?

Anträge dürfen Privatpersonen, Firmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine stellen. Das E-Fahrzeug darf aber erst nach dem 18. Mai gekauft worden sein. Käufer müssen das neue E-Auto mindestens neun Monate behalten, das gilt auch für Leasing.

Was muss ich beachten, welche Unterlagen sind nötig?

Wer die Prämie bekommen will, muss eine Rechnungskopie vom Autohändler sowie den Zulassungsnachweis auf den Antragsteller (Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief) vorlegen. Dafür hat man einen Monat Zeit nach Eingang des Antrags beim Bafa. Achtung: Um die 2000 Euro Bonus vom Staat für einen reinen "Stromer" oder 1500 Euro für einen Hybrid-Wagen zu bekommen, muss auf der Rechnung vom Autohändler stehen, dass der Hersteller eine Prämie in selber Höhe vom Netto-Kaufpreis bereits abgezogen hat.

Welche Hersteller machen bei den Kaufprämien mit?

Die deutschen Autobauer wie Volkswagen, Daimler und BMW sind dabei, aber auch viele ausländische Hersteller ziehen mit. So beteiligen sich nach Angaben ihres Branchenverbandes VDIK Citroen, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota und Volvo. Einzelne Anbieter wollen sogar auf die Prämien noch einen Zuschlag drauflegen, um E-Auto-Kunden anzulocken.

Wie lange gilt der Umweltbonus?

Lohnt sich ein E-Auto steuerlich? Ja. Rückwirkend zum 1. Januar 2016 wird die Steuerbefreiung für neue (und umgerüstete) Elektrofahrzeuge von fünf auf zehn Jahre verdoppelt. Bei der Einkommensteuer wird steuerbefreit, wenn der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern erlaubt, ihr privates E-Auto in der Firma aufzuladen. Arbeitgeber bekommen die Möglichkeit, geldwerte Vorteile pauschal mit 25 Prozent Lohnsteuer zu besteuern. Diese Regelungen gelten befristet vom 1. Januar 2017 bis Ende 2020.

Rechnen sich Kaufprämien für Privatleute, und was bringen sie für den Klimaschutz?

Der ADAC hat nachgerechnet. Selbst mit 4000 Euro Höchstprämie bleibe ein Großteil der aktuellen E-Modelle bei den Kosten pro Kilometer deutlich teurer als Benziner oder Diesel, heißt es beim Autofahrer-Verband. Experten monieren, dass die Batterien noch zu schwer seien, ihre Reichweite zu gering sei und im Winter zu viel Strom für die Heizung im E-Mobil verloren gehe. Wissenschaftler zweifeln, ob die Prämie ihren Zweck - weniger Kohlendioxid- und Stickstoffausstoß durch E-Antriebe - erfüllen wird. Der Chef des wissenschaftlichen Beirates beim Bundeswirtschaftsministerium, Hans Gersbach, schrieb in einem Brief an Gabriel, sinnvoller seien mehr Elektro-Stadtbusse, gezielte Fahrverbote oder eine Innenstadt-Maut wie in London und Oslo.

Was sagen die Verbraucher zur Prämie?

Steigert die Kaufprämie wirklich den Absatz von Elektroautos in Deutschland? Nein, dieser Schluss lässt sich aus den ersten Verbraucherbefragungen ziehen. Laut einer repräsentativen GfK-Umfrage "ist die Kaufprämie für Elektroautos für die Verbraucher kein Thema." Nur für jeden siebten Bundesbürger kommt beim nächsten Pkw-Kauf ein E-Auto in Frage. Die Gründe für das geringe Kaufinteresse sind vielfältig.

E-Autos: Geringe Reichweite das größte Problem

Der hohe Anschaffungspreis, die geringe Reichweite und fehlende Ladestationen bleiben dabei die maßgeblichen Argumente, derzeit kein Elektroauto zu kaufen. Daran ändert auch die Kaufprämie nichts. Die geringe Reichweite der Fahrzeuge schrecken 56 Prozent der Befragten ab, gut die Hälfte moniert fehlende Ladestationen und lange Ladezeiten. Eine Ladestation zu Hause wünschen sich demnach drei Viertel der Befragten, ein Aufladen an der Arbeitsstelle könnten sich 37 Prozent vorstellen. Dafür würden auch längere Ladezeiten akzeptiert. Für 46 Prozent der Befragten ist es wichtig, das E-Auto auch schnell an der Tankstelle laden zu können.

Ladestation zu Hause als Grundvoraussetzung

"Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das Laden zu Hause die Grundvoraussetzung für eine weitere Verbreitung der Elektromobilität ist", betonte Philipp Schmidt, Energie- und Umweltexperte beim Marktforschungsunternehmen GfK. Zudem müsse es ein möglichst breites Netz auch für kurze Ladezeiten geben.

Die Bundesregierung hatte sich vor kurzem (27.April 2016) mit der Autoindustrie auf eine Kaufprämie verständigt, um die Nachfrage nach E-Autos anzukurbeln. Käufer von Elektroautos sollen als zusätzlichen Anreiz bis zu 4.000 Euro Zuschuss bekommen. Hybrid-Fahrzeuge werden mit 3.000 Euro gefördert. Daneben sollen tausende neue Ladestellen installiert werden.

Kaufprämie umstritten – auch der ZDH kritisiert

Allerdings stößt die neue Kaufprämie nicht allerorts auf Zustimmung. Herbert Behrens, Verkehrsexperte der Linken, warnte vor einer ökologisch kontraproduktiven Wirkung, da sich die Konzerne mit Elektroautos ihre Dieselflotten schön rechnen könnten. "Eine Kaufprämie für E-Autos setzt somit Anreize für die Industrie, nichts in die Verbesserung der Verbrennungsmotoren zu investieren", sagte Behrens.

Auch das Handwerk sieht die neue Förderung skeptisch: "Eine Kaufprämie für Elektroautos ist nicht der richtige Weg, um Elektrofahrzeugen eine breitenwirksame Marktperspektive zu geben. Das kann nur gelingen, wenn die Angebote den tatsächlichen Mobilitätsanforderungen entsprechen und wirtschaftlich tragfähig sind", sagt Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH). Da weiterhin ein großer Entwicklungs- und Handlungsbedarf bei den E-Autos bestehe, könnten diese beiden Engpassfaktoren nicht durch eine Kaufprämie für Elektrofahrzeuge überbrückt werden, so Schwannecke weiter.

"Die Kaufprämie dürfte bei den Autofahrern keine Jubelstürme auslösen", sagte Marion Jungbluth vom Bundesverband der Verbraucherzentralen dem Fernsehsender Phoenix. Ihre Kritik: "Der Steuerzahler muss die Kaufprämie bezahlen und die Autoindustrie übernimmt nur einen Teil davon." end/jb/dpa

