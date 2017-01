03.01.2017

Handwerksbetriebe, die eine elektronische Registrierkasse nutzen, sollten das Thema "steuerliche Kassenführung" im Jahr 2017 unbedingt zur Chefsache erklären. Denn seit 1.1.2017 erwartet das Finanzamt bei elektronischen Registrierkassen nicht nur ganz spezielle Funktionen. Ein neues Gesetz sieht vielmehr vor, dass spätestens ab 2018 Kassen-Nachschauen durchgeführt werden.

Wie Sie sicherlich schon von der Lohnsteuer-Nachschau und von der Umsatzsteuer-Nachschau wissen, kommt der Prüfer des Finanzamts bei einer Kassen-Nachschau unangemeldet bei Ihnen vorbei, liest die Kassendaten Ihrer Registrierkasse aus und überprüft, ob Sie alle steuerlichen Kassenregeln eingehalten haben. Ein Thema mit enormem Streitpotenzial.

Dass Prüfer der Finanzämter die Aufzeichnungen elektronischer Registrierkassen noch kritischer unter die Lupe nehmen, liegt an dem Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen, das Ende 2016 noch verkündet wurde. Neben der Kassen-Nachschau ab 2018 sieht dieses Gesetz für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2018 beginnen Folgendes vor:

Steuertipp

Nutzten Sie in Ihrem Handwerksbetrieb also elektronische Registrierkassen, gehen Sie das Thema umgehend an. Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Steuerberater, damit Ihnen dieser mitteilen kann, was zu ändern ist. Wählen Sie Personal aus, dass die Kassenführung federführend überwachen soll und schicken Sie dieses ausgewählte Personal frühzeitig zu Schulungen und Fortbildungen rund um das Thema "Kasse & Finanzamt".