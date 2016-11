08.11.2016

Klimaschutzplan 2050 verschoben Kampagne gestartet: Mehr Gas für die Energiewende

Heizung, Verkehr, Energiespeicher: Die deutsche Gasbranche fühlt sich von der Bundesregierung übergangen. In letzter Minute wurde der Klimaschutzplan 2050 fertig, doch er sorgt für Kritik. Öffentlichkeitswirksam kämpft die Branche dafür, dass mehr Gastechnik eingesetzt wird.

Von Jana Tashina Wörrle

Die Regierungsparteien haben sich schwer getan mit der Einigung auf klare Klimaziele und Maßnahmen, die für mehr CO 2 -Einsparung nötig sind. Am Mittwoch will das Bundeskabinett nun den Klimaschutzplan 2050 beschließen, den Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) in letzter Minute fertiggestellt hat. Lange hieß es, dass sie im November ohne deutsche Klimaziele zur Weltklimakonferenz nach Marrakesch fahren wird.

Die Pläne, die der Klimaschutzplan vorgibt, sorgen in der Gaswirtschaft für große Sorgen. So große, dass sie eine Kampagne gestartet hat, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass Gas als Energieträger nicht zu stark in den Hintergrund gedrängt werden sollte. Denn genau dorthin könnten sowohl Gasheizungen als auch Gas-betriebene Fahrzeuge und andere Gas-Technologien geraten, wenn die Bundesregierung anderen Energien zu stark Vorrang gibt, befürchtet die Gasbranche – allen voran die Initiative Zukunft Erdgas, die Anfang November zur Pressekonferenz in Berlin geladen hatte und dort über die aktuellen Kritikpunkte informierte.

Seit 2010 keine CO2-Reduktion mehr

Bis 2030 hat sich die Bundesregierung im Klimaschutzplan 2050 eine CO 2 -Reduktion von 55 Prozent gegenüber 1990 vorgenommen. In den vorhergehenden Entwürfen waren keine konkreten Ziele genannt, was für starke Kritik gesorgt hatte. Darüber berichtet zeit.de und nennt auch konkrete Ziele für einzelne Sektoren: Die Kraftwerke sollen die Hälfte ihrer Emissionen im Vergleich zu 2014 vermeiden, der Gebäudesektor ein Drittel und der Verkehr 45 Prozent. Schon seit 2010 haben sich die Werte nicht verbessert. Und so sind die Ziele hoch gesteckt.

© Jana Tashina Wörrle

" Die Bundesregierung setzt zu stark auf Elektrifizierung sowohl was die Wärmeerzeugung als auch was die Mobilität betrifft", sagt Timm Kehler von Zukunft Erdgas. Zudem gäbe es noch immer keinen klaren Plan für den Ausstieg aus der Energieerzeugung aus Kohle – ein erheblicher Faktor in Sachen CO 2 -Ausstoß. Anders bei den Gas-Kraftwerken, die bis zu 70 Prozent weniger Emissionen ausstoßen würden.

Zahlen zur deutschen Gaswirtschaft Anfallende CO2-Emissionen bei der Erzeugung einer Kilowattstunde Strom im Kraftwerk: Erdgas: 0,572 (CO 2 -Emissionen in kg)

-Emissionen in kg) Steinkohle: 1,142

Braunkohle: 1,183 Anteil der Energieträger an der Bruttostromerzeugung 2015 in Prozent (2012) Braunkohle: 24,0 (25,5)

Steinkohle: 18,3 (18,5)

Kernenergie: 14,2 (15,8)

Windkraft: 12,3 (8,0)

Erdgas: 9,4 (12,1)

Biomasse: 6,9 (6,3)

Photovoltaik: 6,0 (4,2)

Wasserkraft: 2,9 (3,5)

Mineralölprodukte: 0,9 (1,2)

Hausmüll: 0,9 (0,8)

Sonstige: 4,2 (4,1) Klimavorteile (CO2-.Einsparungen) von Erdgas als Kraftstoff in Prozent Erdgas gegenüber Benzin: 18

Erdgas mit 20 Prozent Bio-Erdgas gegenüber Benzin: 35

100 Prozent Bio-Erdgas: 100 Quellen: ifeu.de, bmwi.de, dena.de

Nach Ansicht der Gaswirtschaft bleiben derzeit sowohl Förderungen auf der Strecke, die mehr Schub in den Einbau von effizienten Gasheizungen bringen könnten – man denke an die steuerliche Absetzbarkeit von energetischen Gebäudesanierungen, zu der auch der Einbau neuer Heizungen gehört, oder an eine Abwrackprämie von alten Heizungen, die mehrmals diskutiert wurde – als auch Förderungen für Erdgas-Fahrzeuge, denn bei ihnen stockt der Absatz.

Schmelzender Reichstag als Symbol für den Klimawandel

Für den Klimaschutzplan wünscht sich die Branche mehr Technologieneutralität und Innovationsoffenheit. In Bezug auf die Energiewende sieht die Gasbranche großes Potenzial im bereits vorhandenen Gasnetz, das als Speicher und zum Verteilen von Ökostrom genutzt werden könne. Ein wichtiges Stichwort ist hier die Power-to-Gas-Technologie, die aus Ökostrom Gas erzeugt. So könne das Gasnetz zur "Batterie der Energiewende" werden.

Noch bis Ende des Jahres geht die Gasbranche mit ihren Forderungen gezielt in die Öffentlichkeit, um so Einfluss auf den Klimaschutzplan 2050 zu nehmen und darin mehr Berücksichtigung zu finden. Zum Auftakt der Kampagne hatten die beteiligten Verbände einen Lkw mit Anhänger organisiert – selbstverständlich Gas-betrieben – der ein Modell des Reichstags aus Eis durch die Hauptstadt fuhr. Auf dem Fahrzeug mit dem langsam schmelzenden Nachbau zu lesen war "Der Klimawandel wartet nicht".