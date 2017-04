18.04.2017

Steuerlast und Sozialabgaben IW-Studie: Die Hälfte vom Einkommen geht an den Staat

Je nach Einkommen fließt mehr oder weniger Geld an den Staat. Wie hoch die Belastung durch Steuern und Sozialabgaben für einen Durchschnittsverdiener ist, zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln.

Durchschnittsverdiener müssen rund die Hälfte ihres Einkommens an den Staat abgeben.

Jene 30 Prozent, die in Deutschland am meisten verdienen, zahlen rund zwei Drittel der Summe aus Einkommensteuer und Mehrwertsteuer. Die untere Einkommenshälfte trägt weniger als ein Fünftel zum Steueraufkommen bei. Dies zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Die Forscher zeigen aber auch, dass die Belastung insgesamt recht hoch ist – auch bei durchschnittlichem Einkommen.

Immer wieder kommen Forderungen auf, hohe Gehälter stärker zu besteuern. Doch die oberen Einkommensschichten leisten bereits sehr hohe Abgaben – auch im Verhältnis zu ihrem Anteil am gesamten Einkommen. So erzielen die bestverdienenden 10 Prozent der Bevölkerung laut Studie rund 27 Prozent des Einkommens, tragen aber mehr als 37 Prozent der Steuerlast. In der Berechnung berücksichtigten die IW-Ökonomen die beiden Steuerquellen: Einkommensteuer und Mehrwertsteuer.

Wer ist am stärksten von der Mehrwertsteuer betroffen?

Zusammen machen beide Steuerarten etwa zwei Drittel der öffentlichen Einnahmen in Deutschland aus. Während der Einkommensteuertarif progressiv ist – Besserverdienende also überproportional belastet –, wird der Konsum unabhängig vom Gehalt mit 19 beziehungsweise 7 Prozent besteuert. Untere Einkommensschichten sind deshalb besonders stark von der Mehrwertsteuer betroffen, wie die Studie zeigt: Erst ab einem durchschnittlichen Bruttogehalt von 2700 Euro im Monat übersteigt die Einkommensteuer die Mehrwertsteuerbelastung.

Generell ist die Belastung in Deutschland hoch: Bei einem Bruttoeinkommen von knapp 2000 Euro zahlen Alleinstehende bereits gut 46 Prozent Steuern und Sozialabgaben, wenn die Mehrwertsteuer berücksichtigt wird. Auch Ehepaare und Familien geben fast die Hälfte ihres Einkommens an den Staat ab. dhz