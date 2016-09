21.09.2016

MBH Maschinenbau & Blechtechnik GmbH Innovationspreis: Einsatz für die Mitarbeiter

Von drei Beschäftigten ist die MBH Maschinenbau & Blechtechnik GmbH innerhalb von knapp 40 Jahren auf 200 angewachsen. Die Personalentwicklung stand dabei stets im Mittelpunkt. Dafür wurde der Familienbetrieb nun mit dem Innovationspreis "Fügen im Handwerk" ausgezeichnet.

MBH-Geschäftsleitung: Ralf Rüther, Reinhard Hassink, Björn Hassink, Heike Hassink-Lah (von links). - © MBH

Weiterbildung und betriebliches Gesundheitsmanagement sind zwei Bereiche in denen sich die MBH Maschinenbau & Blechtechnik GmbH besonders einsetzt. Das freut die Mitarbeiter und sorgt so auch für ein gutes Geschäftsergebnis. Die Firma aus Ibbenbüren hat unter anderem damit einen bleibenden Eindruck bei Dipl.-Ing. Hans-Dieter Weniger hinterlassen. Er ist Berater für Innovation und Technologie an der Handwerkskammer (HWK) Münster und hat die Firma deshalb für den Innovationspreis "Fügen im Handwerk" vorgeschlagen.

Mit Erfolg: Auf der 69. Jahresversammlung des DVS, dem Deutschen Verband für Schweißen, in Leipzig bekam der Handwerksbetrieb die Auszeichnung überreicht. Sowohl mit dem Einsatz für die Mitarbeiter und eine stabile Personalentwicklung als auch mit den Innovationen im Bereich der Fügetechnik hat die Firma die Jury überzeugt.

Innovativ in der Fügetechnik

"Die MBH Maschinenbau & Blechtechnik GmbH ist ein hervorragendes Beispiel für einen Familienbetrieb des Handwerks: Auf Innovation und eine qualitativ hochwertige und vielfältige Produktpalette wird genauso viel Wert gelegt, wie auf das Wohl der Angestellten", sagte Handwerkspräsident und Schirmherr Hans Peter Wollseifer in seiner Laudation auf den Innovationspreis-Gewinner.

Zu den Innovationen gehören unter anderem der Einsatz von Schweißrobotern und einer Plasmastichlochschweißanlage, die bei dem Systemlieferanten und Lohnfertiger zur festen Ausstattung gehören. Gegründet wurde der Betrieb im Jahr 1977 von Reinhard Hassink. Damals begann der Vater des heutigen Geschäftsführers Björn Hassink mit nur drei Beschäftigten. Der Familienbetrieb wuchs seither zu einem großen Unternehmen mit 200 Mitarbeitern an.

Der Innovationspreis "Fügen im Handwerk" ehrt Betriebe, die sich in besonderer Weise um den Innovationstransfer und die Personalentwicklung in der Fügetechnik verdient gemacht haben. Verliehen wird er vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und vom DVS. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert.

Handwerkskammern, Fachverbände und Innungen des Handwerks sowie Bildungseinrichtungen des DVS können alle zwei Jahre Handwerksbetriebe für den Innovationspreis "Fügen im Handwerk" vorschlagen. Auch 2018 wird es wieder eine gemeinsame Verleihung von ZDH und DVS geben. dhz