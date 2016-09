28.09.2016

Kontrollbarometer für die Lebensmittelbranche Hygiene-Ampel: Bäcker protestieren

Die Hygiene-Ampel kommt: In Nordrhein-Westfalen sollen Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen bald öffentlich sein. Ein entsprechendes Gesetz ist beschlossen. Dagegen laufen die Bäcker Sturm und haben eine Protestaktion gestartet.

Wie sauber in einer Bäckerei gearbeitet wird, zeigen die Hygienekontrollen. Ihre Ergebnisse sollen in NRW bald öffentlich sein. - © kolotype/Fotolia.com

Die sogenannte Hygiene-Ampel ist und bleibt wohl auch Ländersache. Zwar hat Bundesernährungsminister Christian Schmidt bereits im vergangenen Jahr einen Gesetzesvorschlag vorgelegt und möchte ermöglichen, dass Ergebnisse von Hygienekontrollen in Lebensmittelbetrieben grundsätzlich öffentlich gemacht werden können. Wie und in welcher Form das geschieht, bleibt allerdings den Ländern überlassen.

Das nutzt nun der nordrheinwestfälische Verbraucherminister Johannes Remmel und möchte nach Testphasen in verschiedenen Städten in seinem Bundesland ein Kontrollbarometer einführen. Es soll anzeigen, wie ein Lebensmittelbetrieb bei einer amtlichen Hygienekontrolle abgeschnitten hat.

Hygiene-Ampel: Das sieht der Gesetzesvorschlag vor

Rund 150.000 Betriebe aus Nordrhein-Westfalen sind davon betroffen. Nach einer Übergangsfrist sollen Verbraucher an jedem Café, an jeder Bäckerei, jedem Restaurant und jedem Lebensmittelmarkt anhand des neuen Transparenz-Systems sehen können, wie die letzten amtlichen Betriebskontrollen ausgefallen sind. Das meldet das Verbraucherministerium.

Die Übergangsfrist soll 36 Monate dauern. In dieser Zeit können die Ergebnisse bereits freiwillig ausgehängt werden. Das Kabinett habe den Gesetzesentwurf gebilligt und damit den Weg für die parlamentarische Beratung frei gemacht.

Minister Remmel setzt dabei tatsächlich auf ein Kennzeichnungssystem in Ampel-Farben. Die Betriebe müssen dieses dann den Kunden auf der Homepage und im Ladengeschäft gut sichtbar zugänglich machen. Gezeigt werden sollen sowohl Ergebnisse von einzelnen Kontrollkategorien sowie der drei letzten Hygienekontrollen.

Bei den Kontrollen sollen künftig Risikopunkte vergeben werden. Über eine Skala werden die Betriebe dann in drei farblich verschiedene Risiko-Gruppen unterteilt:

Grün = Null bis 36 Punkte – "Anforderungen erfüllt"

= Null bis 36 Punkte – "Anforderungen erfüllt" Gelb = 37 bis 54 Punkte – "Anforderungen teilweise erfüllt"

= 37 bis 54 Punkte – "Anforderungen teilweise erfüllt" Rot = 55 bis 73 Punkte – "Anforderungen unzureichend erfüllt"

Bei Einstufungen im gelben oder roten Bereich kann der Betrieb eine kostenpflichtige Nachkontrolle innerhalb von drei Monaten beantragen. So soll verhindert werden, dass es sehr lange dauert, bis neue – voraussichtlich positivere – Ergebnisse feststehen und der Betrieb in der Zwischenzeit Kunden verliert.

Bäcker gegen Hygiene-Ampel: Brötchentüten als Protestplattform

Denn genau das ist einer der Kritikpunkte der Lebensmittelwirtschaft am System der Hygiene-Ampel: Zu seltene Kontrollen und somit die Gefahr mit einmal schlechten Werte lange am Pranger zu stehen. Gegen die Pläne von Johannes Remmel laufen viele Bäcker in NRW Sturm und haben ihre Kritik in folgender Auflistung zusammengefasst: Die Hygiene-Ampel sei …

… irreführend , denn 95 Prozent der Handwerksbäckereien würden hygienisch auf dem höchsten Niveau arbeiten.

, denn 95 Prozent der Handwerksbäckereien würden hygienisch auf dem höchsten Niveau arbeiten. … einseitig , denn ein einzelner Kontrolleur entscheide. Handfeste, objektive Kriterien würden fehlen.

, denn ein einzelner Kontrolleur entscheide. Handfeste, objektive Kriterien würden fehlen. … unberechtigt , denn die Ampel leuchte auch dann nicht mehr grün, wenn er hygienisch einwandfrei arbeitet, aber die Dokumentation darüber fehlt.

, denn die Ampel leuchte auch dann nicht mehr grün, wenn er hygienisch einwandfrei arbeitet, aber die Dokumentation darüber fehlt. … nur eine Momentaufnahme, die nichts über die grundsätzliche Hygiene im Betrieb aussage.

Die Auflistung stammt vom Verband des Rheinischen Bäckerhandwerks und ist seit kurzem auf tausende Brötchentüten gedruckt. In den Tüten befinden sich "Remmel-Semmel", denn so nennen die Bäcker, die sich an der Protestaktion gegen die Hygiene-Ampel beteiligen ihre Brötchen derzeit und noch bis Ende Oktober, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie gegen die Pläne des Verbraucherministers sind.

30 Prozent der nordrhein-westfälischen Betriebe des Verbands beteiligen sich an der Aktion und hatten am 21. September extra dafür auch zu einer Pressekonferenz geladen. Im Anschluss daran haben sie ihre "Remmel-Semmel" an Bürger verteilt und mit ihnen über die geplante Hygiene-Ampel diskutiert. Das Fazit der Bäcker: Die Hygiene-Ampel helfe weder den Verbrauchern und schade den Betrieben.

Statt der Negativ-Kennzeichnung wollen die nordrhein-westfälischen Bäcker lieber eine positive, motivierende Auszeichnung etablieren für einen überdurchschnittlichen Hygienestandard.

Aktion "Remmel-Semmel": Kritik von Foodwatch

Für ihre Aktion ernten die Bäcker allerdings nicht nur Verständnis. Die Organisation Foodwatch sieht darin genau das, was die Bäcker dem Verbraucherminister mit seiner Hygiene-Ampel vorwerfen: Irreführung.

So hätten die Verbraucher das Recht zu erfahren, wenn Betriebe unsauber arbeiten – auch wenn das nur fünf Prozent seien. Zudem seien die Betriebe verpflichtet, Hygienegesetze jederzeit einzuhalten – "und nicht nur an manchen Tagen", kritisiert Foodwatch den Vorwurf der Momentaufnahme.

Noch ist die Hygiene-Ampel in NRW ein Gesetzesvorhaben, das noch vor den Gerichten standhalten muss. In der Vergangenheit ist sie bereits mehrmals durch Klagen der Lebensmittelbranche gescheitert. Bleibt abzuwarten, ob es diesmal klappt und ob andere Bundesländer nachziehen. jtw

Das sind die bundesweiten Pläne Zwar haben die Verbraucherminister der Länder mehrmals gefordert, dass die Bundesregierung eine bundeinheitliche Regelung für die Hygiene-Ampel schafft, doch Bundesernährungsminister Christian Schmidt (CSU) wollte die Ausgestaltung von entsprechenden Vorschriften bei den Ländern belassen. Doch er hat einen eigenen Gesetzesvorschlag für eine Änderung von Paragraf 40 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs (LFGB) vorgelegt und so grundsätzlich ermöglicht, dass Verstöße gegen Hygienevorschriften öffentlich gemacht werden können: Teil seines Gesetzesentwurfs ist zudem, dass auch Informationen über schwere Verstöße wie etwa gegen überschrittene Grenzwerte oder bei Gesundheitsrisiken von Lebensmitteln nicht mehr nur den Behörden vorbehalten bleiben. Um Klagen vorzubeugen hat Schmidt eine gesetzliche Löschungsfrist und eine Härtefallklausel eingebaut. An ein Ampel-System scheint er dabei allerdings nicht zu denken. Vielmehr sollen Produktnamen und Unternehmen auf Internetseiten der Länderbehörden genannt werden. Nach sechs Monaten sollen die veröffentlichten Daten allerdings gelöscht werden. Die Behörden sollen außerdem ganz auf eine Bekanntmachung verzichten können, wenn die Information eine unbillige Härte für den betroffenen Lebensmittel- oder Futtermittelunternehmer begründen würde. Veröffentlicht werden sollen die Ergebnisse von Betriebskontrollen, wenn dabei erhebliche Verstöße zum Beispiel gegen Hygienevorschriften oder den Täuschungsschutz festgestellt wurden. Ausschlaggebend ist die Höhe des veranschlagten Bußgeldes. Beträgt dieses mindestens 350 Euro ist dem Gesetzesentwurf zufolge eine Veröffentlichung Pflicht. Zudem weist das Ministerium darauf hin, dass eine freiwillige Veröffentlichung von Kontrollergebnissen durch Gaststätten und Betriebe jederzeit möglich ist. "Die Verbraucher haben einen Anspruch auf verlässliche Informationen über das, was in Lebensmitteln steckt, und ob die Unternehmen sich an die rechtlichen Vorgaben halten", erklärte Schmidt bei Bekanntgabe seines Entwurfs im vergangenen Jahr. Mit dem Justizministerium habe man die rechtlichen Fragen intensiv geprüft. Bislang ist das Gesetz allerdings noch nicht verabschiedet. Nach Angaben des Ministeriums dient die gesetzliche Regelung der Verbraucherinformation und nicht dem Anprangern von Gewerbeunternehmen. dhz/dpa Den Gesetzesentwurf können Sie hier nachlesen.>>>