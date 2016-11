28.11.2016

Lohnuntergrenze Einheitlicher Mindestlohn für Maler und Lackierer beschlossen

Für die Beschäftigten im Gerüstbauer- und im Maler- und Lackiererhandwerk in Ost und West gibt es bald einen einheitlichen Mindestlohn. Die Löhne werden stufenweise angehoben.

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz haben sich auf einen neuen einheitlichen Mindestlohn geeinigt. Die rund 200 000 Beschäftigten im Maler- und Lackiererhandwerk erhalten bald mehr Geld. In der zweiten Verhandlungsrunde einigten sich am 22. November die beiden Verhandlungspartner auf eine stufenweise Anhebung. Der Mindestlohn für Maler und Lackierer ist zuletzt am 1. Mai 2016 ggestiegen.

Mindestlohn: Wie viel verdienen Maler- und Lackierer?

In diesem Gewerk ist der Mindestlohn für alle Arbeitgeber der Branche als Lohnuntergrenze verbindlich, unabhängig davon, ob sie tariflich gebunden sind. Der Mindestlohn gilt als allgemeinverbindlich. Außerdem sind auch Betriebe mit Sitz im Ausland verpflichtet den Mindestlohn zu bezahlen, wenn sie Beschäftigte nach Deutschland entsenden.

"Die Angleichung der Branchen-Mindestlöhne für Gesellen in Ost und West war überfällig. Die Erfahrung mit der bereits angeglichenen Lohnuntergrenze für Ungelernte zeigt, dass es den Betrieben nicht schadet und gleichzeitig den Wettbewerb fairer gestaltet, weil eine Konkurrenz auf Kosten der Beschäftigten verboten ist“, sagte der Stellvertretende IG BAU-Bundesvorsitzende Dietmar Schäfers.



Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. April 2021. Die Erklärungsfrist der Tarifvertragsparteien endet am 9. Dezember 2016.

Die neuen Mindestlöhne für Maler und Lackierer im Überblick:

Mindestlohn I (für ungelernte Arbeiter) im gesamten Bundesgebiet

derzeit (seit 1. Mai 2016) 10,10 EURO ab 1. Mai 2017 10,35 EURO ab 1. Mai 2018 10,60 EURO ab 1. Mai 2019 10,85 EURO ab 1. Mai 2020 11,10 EURO

Mindestlohn II (für Gesellen)

West (inkl. Berlin ) Ost derzeit (seit 1. Mai 2016) 13,10 EURO (Berlin 12,90 EURO) 11,30 EURO ab 1. Mai 2017 13,10 EURO 11,85 EURO ab 1. Mai 2018 13,30 EURO 12,40 EURO ab 1. Mai 2019 13,30 EURO 12,95 EURO ab 1. Mai 2020 13,50 EURO

Gibt es Ausnahmen beim Branchenmindestlohn für Maler und Lackierer?

Fahrzeug- und Metalllackierer, die in stationären Werkstätten tätig sind,

die in stationären Werkstätten tätig sind, Schüler einer allgemeinbildenden, weiterführenden Schule oder – im Rahmen ihrer Erstausbildung – einer berufsvorbereitenden Schule sind oder

einer allgemeinbildenden, weiterführenden Schule oder – im Rahmen ihrer Erstausbildung – einer berufsvorbereitenden Schule sind oder aufgrund einer Schul-, Ausbildungs- oder Studienverordnung ein Praktikum absolvieren oder

absolvieren oder innerhalb von zwölf Monaten nach Beendigung ihrer Schulausbildung bis zu einer Gesamtdauer von 50 Arbeitstagen zum Zwecke der Berufsfindung beschäftigt sind und

beschäftigt sind und gewerbliches Reinigungspersonal und anderes gewerbliches Hilfspersonal, das ausschließlich in den Verwaltungs-, Verkaufs- und Sozialräumen des Betriebes tätig ist.

Maler und Lackierer: Wer gilt als "ungelernt" und wer als "Geselle"?

" Ungelernte Arbeitnehmer" arbeiten unter Aufsicht und Anleitung von Gesellen und Vorarbeitern und führen einfache Hilfstätigkeiten aus.

"Gelernte Arbeitnehmer (Gesellen)" sind Arbeitnehmer, die für das Maler- und Lackiererhandwerk oder ein anderes Handwerk einschlägige handwerkliche Tätigkeiten ausführen. Die Tätigkeiten sind im Mindestlohn-Tarifvertrag genau definiert. Er kann hier nachgelesen werden. >>>

den Gesellenbrief im Maler- und Lackiererhandwerk oder einen vergleichbaren anderen Ausbildungsabschluss oder

oder einen vergleichbaren anderen Ausbildungsabschluss oder einen staatlich anerkannten Berufsschulabschluss bzw. einen entsprechenden Nachweis (Zertifikat) aus dem Ausland, der zu Maler- und Lackiererarbeiten qualifiziert,

Weitere Informationen zum Mindestlohn im Maler- und Lackiererhandwerk gibt es unter farbe.de.