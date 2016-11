28.11.2016

Messe Heim+Handwerk in München Heim+Handwerk: Farbe zum Riechen

Wände, die nach Heu oder Zirbenholz riechen und die nicht glatt sind, sondern den zerkleinerten Duftstoff auch mit den Handflächen fühlbar machen, sprechen alle Sinne an. Auf der Messe Heim+Handwerk in München können Besucher diese neue Wandgestaltung in 28 verschiedenen Farben und Materialien mit ihren Sinnen erleben.

Am Stand A2.05S werden Möbel gezeigt, die aus alten Instrumenten gefertigt werden. Hier eine ausgediente Schlagzeugtrommel als Beistelltisch.

Im Forum "PLANwerk" wird Beratung für die eigenen vier Wände angeboten (Anmeldung online unter heim-handwerk.de). Thema in diesem Jahr sind Farben und Materialien. "Farbe ist ein Erlebnis für die Sinne", sagt Architektin Ines Klemm. Durch Sehen, Riechen und Fühlen könnten Menschen mit dem Verstand erfassen, was Farbe bewirken kann. Weiße Wände seien daher eher negativ. Ines Klemm empfiehlt: "Bringen Sie Farbe in die Wohnung, um sich wohlzufühlen und gesund zu bleiben." Oft werde auch beispielsweise die Gestaltung der Decke vergessen. Dabei, so Ines Klemm, sei diese genauso wichtig.

Mit den verschiedenen Farb- und Materialoberflächen auf der Ausstellungsfläche "PLANwerk" in Halle A2 soll das Sinnerlebnis für Besucher nachvollziehbar werden. Eine Heu-, Zirben- oder Strohwand, Wände aus Nussbaum, Kaffee oder gemahlenen Mineralien sind der "Versuch, die Natur in den Wohnraum zu holen", sagt Edgar Deinböck, Malermeister und staatlich geprüfter Farben- und Lacktechniker aus Geisenhausen bei Landshut. Dies entspreche dem Grundbedürfnis des Menschen nach Ruhe und Gelassenheit. Edgar Deinböck hat die unterschiedlichen Wände für die Messe gestaltet. Der Vorteil dieser "Naturwände" sei, dass man sie immer wieder mit etwas destilliertem Wasser aktivieren könne.

Weitere Höhepunkte auf der Messe Heim+Handwerk

Die Tischlerei Karl aus Österreich fertigt Möbel aus Instrumenten. So wird eine ausgediente Schlagzeugtrommel zu einem Beistelltisch und eine alte Gitarre findet eine neue Bestimmung als Wandbord. In Halle A2 zeigen die Schreiner die Ausstellungsstücke zum Wettbewerb "Holz aus Bayern". Getreu dem Motto "Elementare Möbel" hat jedes Werkstück einen Bezug zu einem der vier Elemente Feuer, Luft, Wasser und Erde.

Die Messe Heim+Handwerk findet vom 23. bis 27. November in München statt. Alle Informationen unter heim-handwerk.de.

Parallel findet die Messe "Food & Life – Treffpunkt für Genießer" statt. dan