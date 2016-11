04.11.2016

Messethema Schlafen Heim+Handwerk: Bettgeschichten

Schlafexperte und Präventologe Markus Kamps erklärt im Interview, was alles zu einer erholsamen Nachtruhe beiträgt und welchen Einfluss Schlafzimmerathmosphäre, Schlafhygiene sowie Kissen und Zudecken haben.

2016 steht auf der Heim+Handwerk in der Halle A3 das Thema Schlafen im Mittelpunkt. - © GHM Weitere Beiträge zu diesem Artikel Übermüdete Chefs tun sich nichts Gutes

Wieman sich bettet so liegt man.Das stimmt heute mehr denn je.Dennoch wälzt man sich viel zuoft schlaflos von einer Seite aufdie andere. Das kann vieleGründe haben, ein falschesKissen ist einer davon. Wie einegute Schlafumgebungaussehen soll, weiß Markus Kamps. Er ist Schlafexperte und Präventologe mitlangjähriger Berufserfahrung und einer von vier Experten, die im Forum Wohnenund Wohlfühlen auf der Heim+Handwerk über gesunden und erholsamen Schlafinformieren.

Herr Kamps, was ist die optimale Schlafumgebung?

Markus Kamps: Das Schlafzimmer sollte ein Refugiumder Erholung sein – ohne Störfaktoren. Das Schlafzimmer ist viel zu oftentweder Rumpelkammer, Bügelzimmer oderTechnikoase, in der irgendwo noch das Bett Platz findet.

Also raus mit allem Überflüssigem?

Kamps: Genau. Immer wenn das Bett zu sehr mit anderen Dingen inVerbindung gebracht wird, wie etwa Arbeiten, Computerspielen oder 'Ich müsstemal wieder Ordnung machen', führt das auf Dauer zu Schlafstörungen. Die Gedankenkopplung sollte vielmehr sein: Bett ist gleich Nachtruhe. Dann klappt’sauch mit dem Schlaf.

Was aber, wenn ich aus Platzgründen den Raum multifunktional nutzenmuss?

Kamps: Dann sollte ich mir wenigstens eine Art Restkoje oder Restnestschaffen. Sie können beispielsweise tagsüber ihr Bett mit anderen Kissenund anderen Decken dekorieren als nachts. Wenn Sie die am Abend gegen IhrBettzeug austauschen, entwickelt sich daraus eine Art Ritual – und dieGedankenkopplung heißt: Bettzeug ist gleich Schlafen.

Was gehört noch zur sogenannten Schlafhygiene?

Kamps: Persönliche Rituale, eine tägliche Rhythmik, also möglichst zurgleichen Zeit ins zu Bett gehen. Man soll ins Bett gehen, wenn man müde ist, nicht unbedingtnoch den Krimi zu Ende sehen. Sonst erwischt man das 'Müdigkeitsfenster'womöglich nicht. Wir haben Schlafblöcke von rund 85 bis 90 Minuten. Zwischendiesen Blöcken liegt das Müdigkeitsfenster. Es ist aber nur etwa zwanzig Minutenoffen. Nutzt man es nicht, ist es besser wach zu bleiben und die nächste Wellezu nehmen. Denn ansonsten wälzt man sich schlaflos im Bett herum. Das Gehirnspeichert die Erfahrung dementsprechend ab: Bett ist gleich wach bleiben. DieKonsequenzen sind Bettflucht und Sofaschlaf. Der ist zwar angeblich der beste,aber nur angeblich.

Und wenn ich lese, statt aufs Sofa zu flüchten?

Kamps: Auch Lesen kann ein Ritual sein, es kann der Entschleunigungdienen, sollte aber zwanzig bis dreißig Minuten nicht überschreiten. Wenn ichmehr lesen will, sollte ich das im Sitzen tun.

© GHM

Gibt es noch weitere Faktoren, die die Schlafhygiene beeinflussen?

Kamps: Ja, der Raum sollte in ruhigen Farben gehalten sein,abgedunkelt sein. Er sollte möglichst frei von Elektrosmog sein. Und man sollteauf unnötige Lichteffekte verzichten. Was leider oft vergessen wird: Auch unserGeruchssinn spielt eine große Rolle. Es müssen nicht unbedingt dieKüchengerüche sein, die als unangenehm empfunden werden und uns am Ein- oder Durchschlafen hindern. Auch der Eigengeruch oder der Geruch desPartners können Störfaktoren sein. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt. Das ist die richtigeErnährung am Abend: nicht zu viel, nicht zu schwer.

Kann man Schlafhygiene also lernen?

Kamps: Selbstverständlich. Der erste Schritt ist, sich sein Lebens- undsein Schlafbewusstsein anzuschauen, mehr auf den eigenen Takt zu hören.

Oft schlägt der eigene Takt heutzutage aber Tag und Nacht im Smartphone-Rhythmus …

Kamps: Auch das kann sich negativ auswirken. Zu viele Lichtimpulseam Abend beeinflussen die Chronobiologie negativ. Vereinfacht gesagt: Dieinnere Uhr gerät aus dem Takt. Deshalb haben junge Menschen oft schonSchlafstörungen, ohne dass sie davon wissen.

Kommen wir zu den harten Fakten: Betten. Was ist besser: der gute alteLattenrost, das nachgiebige Wasserbett oder das hochgetürmteBoxspringbett?

Kamps: Das ist eine individuelle Entscheidung. Jedes der drei Bettenhat seine Vorzüge. Wichtig ist beim Bettenkauf die gute Beratung.Ein guter Verkäufer fragt erst einmal, wo und wie ich bishergeschlafen habe. Zudem kennt er sich in Sachen Ergonomie aus. Erst wenn alleseine Fragen beantwortet sind, geht es an die Auswahl.

Gilt das auch für Matratzen?

Kamps: Unbedingt. Je viereckiger ich bin, je wenigerRückenbeschwerden ich habe, umso geeigneter bin ich für unterschiedlicheMatratzentypen. Je konturierter ich bin, je wichtiger wird die individuelleBeratung. Sie berücksichtigt Körperlänge, Körperbau, Schlaflage, welcherHaltungstyp ich bin und mehr. Dafür gibt es inzwischen 13 unterschiedlicheMessverfahren – oder der Verkäufer hat den erfahrenen, kontrollierenden Blick.

Alle Welt redet über Matratzen. Über Kissen und Zudecken wird aber kaumgesprochen. Warum?

Kamps: Eine gute Frage. Wahrscheinlich haben Sie auch fünf Kissen zuHause und keines passt. Denn das richtige Kissen zu finden, ist gar nicht soeinfach. Das Kissen soll auf die Bettausstattung abgestimmt sein, nicht zu starkstützen, weil es sonst zu noch mehr Verspannungen kommt. Das Kissen mussso auf Ihre Schlafgewohnheiten abgestimmt sein, dass die Wirbelsäule in allenSchlafpositionen möglichst stark entlastet wird.

Können Sie das spezifizieren?

Kamps: Gerne. Je weicher die Matratze, desto niedriger sollte dasKissen sein. Je härter die Matratze, desto höher das Kissen. Rückenschläferbrauchen eher flache Kissen, Seitenschläfer eher mittlere bis hohe. WeitereKriterien sind Nackenlänge, Nackentiefe und Schulterbreite. Sie glauben nicht,wie viele Lendenwirbelsäulenprobleme ihren eigentlichen Auslöser im falschenKissen und nicht im Bürostuhl haben.

Wie groß sollte das Kissen sein?

Kamps: Das gängig Maß 80x80 ist tabu. Es ist eigentlich überflüssiggeworden. Man hat es früher zur höheren Lagerung von Patienten verwendet.Ein 40x80-Kissen entspricht unseren Bedürfnissen viel mehr. Ideal sind HWSoderVariantenkissen. Letztere lassen sich den eigenen Bedürfnissen anpassen.Man sollte es nach drei Jahren prüfen und nach fünf Jahrenspätestens ersetzen.

Der Mensch braucht aber nicht nur ein Kopfkissen, sondern auch eineZudecke. Was muss ich beachten?

Kamps: Auch hier spielen unterschiedliche Komponenten eine Rolle: Artund Härtegrad der Matratze, Körpergröße, Wärmetyp (Hitzer, Schwitzer, Frierer),Alter, Krankheiten, Allergien, Raumtemperatur und Feuchtigkeit,Hygieneansprüche, Gewicht der Zudecke und noch einiges mehr. Ein guterFachberater ist also auch hier von Vorteil.

Das Tüpfelchen auf dem i ist schöne Bettwäsche Es gibt sie aus denunterschiedlichsten Materialien. Was empfehlen Sie?

Kamps: Auch das lässt sich nicht so einfach beantworten. Eineschlechte Bettwäsche kann eine gute Zudecke negativ beeinflussen.

Alle Informationen zur MesseHeim+Handwerk vom 23. bis 27. November 2016 unter heim-handwerk.de.

Quelle: GHM