02.03.2017

IHM in München Handwerksmesse zeigt Qualität "Made in Germany"

Die Verbindung von Tradition und Erfindungsreichtum macht das Handwerk stark. Wie leistungsfähig kleine und mittelgroße Betriebe tatsächlich sind, zeigt die Internationale Handwerksmesse.

Dieser Artikel ist Bestandteil des Themenpakets Internationale Handwerksmesse

Edles Leder, hochwertige Verarbeitung, besondere Designs: Nils Bergauer fertigt Lederhandschuhe nach Maß. Auf dem Gemeinschaftsstand "Land des Handwerks" in Halle C2 zeigt er in einer kleinen Werkstatt,... - © Bergauer

München wird vom 8. bis 14. März wieder zur Hauptstadt des Handwerks: Mehr als 1.000 Aussteller aus 60 Gewerken präsentieren sich auf dem Messegelände bei der Internationalen Handwerksmesse (IHM). Das Motto der Leitmesse lautet: "Made in Germany. Das Original. Echt bei uns im Handwerk".

"Das Handwerk ist Synonym für herausragende Qualität", sagte Dieter Dohr, Vorsitzender der Geschäftsführung der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen bei der Vorstellung des Messeprogramms. "Es steht für Tradition ebenso wie für modernste Produktionstechnik und Ideenreichtum."

International ausgerichtet

Aussteller aus 34 Nationen zeigen ihre Leistungen und Neuheiten für Privatkunden und für Auftraggeber aus dem öffentlichen und gewerblichen Bereich - von der effizienten Heizanlage bis zum Dachfenster, von Bau- und Ausbauideen bis zu individuell angefertigten Möbeln und Schmuck.

Die Messe hat sich zum Ziel gesetzt, das Qualitätsversprechen "Made in Germany" zu veranschaulichen. Auf drei Sonderflächen stehen drei Facetten des Mottos im Mittelpunkt: weltweit gefragte Spitzenleistungen, Gründertum und Innovationen.

Digitalisierung im Fokus

Das "Land des Handwerks" etwa vereint Vorzeigebetriebe, deren Leistungen weltweit gefragt sind. Die Themenfläche "Fokus. Made in Germany" präsentiert Unternehmen, die handwerkliche Fertigkeiten mit neuen Technologien verbinden; außerdem stellen sich neu gegründete Unternehmen (Start-ups) vor. Auch die Digitalisierung wird thematisiert: sei es der Einsatz von 3D-Druckern oder von Virtual Reality Brillen. "Die Digitalisierung ist für das Handwerk Chance und Herausforderung zugleich", sagte Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstages und Aufsichtsratschef der Handwerksmessegesellschaft GHM.

Das deutsche Handwerk ist derzeit in blendender Verfassung. Der Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Holger Schwannecke, sprach von einem "hervorragenden Jahr 2016". Die IHM sei das "Schaufenster der Leistungsfähigkeit des Handwerks".

Die IHM gilt als wichtigste Leistungsschau des Handwerks in Deutschland. Sie existiert seit 1949 und findet in jedem Frühjahr auf dem Messegelände in München statt. str