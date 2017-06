08.06.2017

Digitalisierung Handwerker stehen Digitalisierung zurückhaltend gegenüber

In der Gesamtwirtschaft investieren knapp 42 Prozent der Unternehmen in nächster Zeit in die Digitalisierung. Im Handwerk sind es nur 30 Prozent.

Von Karin Birk

Dieser Artikel ist Bestandteil des Themenpakets Digitalisierung

Handwerksunternehmen planen deutlich seltener Investitionen in die Digitalisierung als andere. "Dies dürfte in erster Linie darauf zurückzuführen sein, dass Handwerksunternehmen häufig kleinere Unternehmen sind und auch häufiger zum Baugewerbe zählen", heißt es in einer Umfrage der KfW-Bankengruppe unter Unternehmen verschiedener Größen, Branchen und Regionen. So stehen nur bei rund 30 Prozent der Handwerksunternehmen in den nächsten zwei Jahren Digitalisierungsvorhaben auf der Agenda. Weitere knapp 29 Prozent können sich noch nicht entscheiden und 41 Prozent haben definitiv nichts vor. Bei allen Unternehmen wollen dagegen nur rund 33 Prozent nicht investieren.

Große Unternehmen investieren mehr in Digitalisierung

Wie die Befragung deutlich macht, steigt der Anteil der investitionsfreudigen Unternehmen mit der Unternehmensgröße. Während von den Unternehmen mit weniger als einer Million Euro Jahresumsatz nur 27 Prozent konkrete Maßnahmen planen, sind es bei Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro Jahresumsatz knapp 80 Prozent. Darüber hinaus zeigt die Umfrage, dass am häufigsten Unternehmen des Groß- und Außenhandels in die Digitalisierung investieren. Rund zwei Drittel von ihnen planen konkrete Maßnahmen und wollen so vor allem den Informationsaustausch und die Logistik effizienter gestalten. Am seltensten planen dagegen Unternehmen im Bausektor (25 Prozent) konkrete Maßnahmen.

Unabhängig von der Branche: Die meisten Unternehmen wollen Chancen nutzen

Bei den Gründen für die Digitalisierung sieht es in den Handwerksbetrieben nicht anders aus als bei den übrigen: Knapp neun von zehn Unternehmen wollen – wie die Gesamtheit – vor allem die Chancen der Digitalisierung nutzen. "Das ist ein ermutigendes Signal, das zeigt: Es bewegt sich etwas", kommentiert KfW-Chef-Volkswirte Jörg Zeuner die Motivation der Unternehmen. Weit weniger häufig wurden von den Handwerksunternehmen Forderungen von Endkunden (27,5 Prozent), der Wettbewerbsdruck am Markt (22,3 Prozent) oder der Druck innerhalb der Wertschöpfungskette (13,3 Prozent) angegeben. Ähnlich fielen die Ergebnisse bei der Gesamtheit aller Unternehmen aus.

Nicht immer läuft es wie geplant

Selbst wenn sich ein Unternehmen für eine Digitalisierungsmaßnahme entschieden hat, läuft es nicht immer wie geplant. Auch das hat die Befragung unter zahlreichen Unternehmen zwischen Dezember 2016 und März 2017 ergeben. Die meisten Schwierigkeiten gibt es, wenn die eigene Unternehmens- und Arbeitsorganisation auf eine digitalisierte Arbeitsweise umgestellt werden soll. Dies gilt auch im Handwerk, wobei es hier nach der Studie mit dem bisher "niedrigen Digitalisierungsgrad" zusammenhängen mag, dass 36 Prozent der betroffenen Unternehmen dieses Hemmnis nennen. Rund ein Drittel der Handwerksbetriebe beklagt auch die mangelnde Qualität der Internetverbindung und die Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz. Einen Mangel an geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten nennen dagegen mit 9,4 Prozent nur relativ wenige Handwerksunternehmen als Investitionshemmnis.