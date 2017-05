11.05.2017

SPD-Vorschlag zur Weiterbildung Handwerk lehnt Arbeitslosengeld Q ab

Das Handwerk hält nichts von staatlich verordneter Weiterbildung und lehnt das von der SPD vorgeschlagene Arbeitslosengeld Q ab.

Von Karin Birk

ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer sagte auf dem ZDH-Unternehmerforum, dass er nichts vom Arbeitslosengeld Q hält. - © ZDH

Gut qualifizierte Arbeitskräfte werden angesichts des demografischen Wandels und der Digitalisierung immer wichtiger. Dennoch lehnt das Handwerk eine Verlängerung des Arbeitslosengeld I durch Weiterbildungsmaßnahmen ab. "Wir brauchen kein Arbeitslosengeld Q", sagte ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer beim ZDH-Unternehmerforum im Vorfeld der Bundestagswahl.

Dabei bestehe die Gefahr, dass Arbeitslose planwirtschaftlich am konkreten Bedarf der Unternehmen vorbei weiterqualifiziert würden. Auch CDU-Generalsekretär Peter Tauber hält nichts davon: "Das Arbeitslosengeld Q ist vollkommener Quatsch“", sagte er am Rande des Unternehmerforums. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley befürwortete dagegen den Vorschlag ihres Parteivorsitzenden Martin Schulz.

SPD plädiert für Recht auf Weiterbildung

Nach den Plänen der SPD-Spitze sollen in der sich rasant änderten Arbeitswelt, Arbeitslose das Recht auf Weiterbildung und Qualifizierung bekommen. Dabei soll während der Qualifizierungsmaßnahme das so genannte "Arbeitslosengeld Q" in Höhe des Arbeitslosengeld I ausbezahlt werden. Es soll aber nicht auf das Arbeitslosengeld I angerechnet werden. Damit wäre ein Bezug des Arbeitslosengeldes I von bis zu vier Jahren möglich.

Handwerk sieht Gefahr erneuter Frühverrentungswelle

Von einer derartigen Verlängerung der Bezugsdauer des ALG I hält ZDH-Präsident Wollseifer gar nichts. "Nach der Rente mit 63 brauchen wir nicht ein weiteres Instrument, das eine erneute Frühverrentungswelle zur Folge haben könnte", betonte er. Dies gelte umso mehr, da das ALG Q auch durch Beiträge der Unternehmer und Beschäftigten des Handwerks finanziert werden müsste.

Kritik an möglichem Ausbau der Bundesagentur für Arbeit

Kritik übte Wollseifer auch an den SPD-Plänen, die Bundesagentur für Arbeit in eine Agentur für Arbeit und Qualifizierung auszubauen. "Handwerksorganisationen und ihre Betriebe wissen am besten, welcher Qualifizierungsbedarf tatsächlich besteht", sagte er. Schon jetzt leiste das Handwerk mit seiner Bildungsinfrastruktur einen erheblichen Beitrag zur Qualifizierung. Nach Ansicht von ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke sollte gerade deshalb mehr Geld in die Bildungsinfrastruktur des Handwerks fließen.

Investitionen in Bildung hält auch FDP-Generalsekretärin Nicola Beer für essentiell. Sie müssten an erster Stelle stehe. "Sozial gerecht ist alles, was Zukunft schafft", sagte sie . Dazu gehöre vorneweg "Bildung, Bildung und nochmal Bildung." Ihr gehe es um Chancengerechtigkeit und weniger um Umverteilungsdebatten.