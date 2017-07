struct

Cause struct ErrorCode 2627 Message [Macromedia][SQLServer JDBC Driver][SQLServer]Verletzung der PRIMARY KEY-Einschränkung "PK_cstdocumentcontentcache_1". Ein doppelter Schlüssel kann in das dbo.cstdocumentcontentcache-Objekt nicht eingefügt werden. Der doppelte Schlüsselwert ist (354306, 0, dhz). NextException struct ErrorCode 3621 Message [Macromedia][SQLServer JDBC Driver][SQLServer]Die Anweisung wurde beendet. SQLState HY000 StackTrace java.sql.SQLException: [Macromedia][SQLServer JDBC Driver][SQLServer]Die Anweisung wurde beendet. at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda4.b(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda4.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda3.b(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda3.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.tds.ddr.o(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.tds.ddr.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.tds.ddr.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.ddj.l(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.e(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.v(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.r(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.execute(Unknown Source) at coldfusion.server.j2ee.sql.JRunStatement.execute(JRunStatement.java:348) at coldfusion.sql.Executive.executeQuery(Executive.java:1420) at coldfusion.sql.Executive.executeQuery(Executive.java:1183) at coldfusion.sql.Executive.executeQuery(Executive.java:1114) at coldfusion.sql.SqlImpl.execute(SqlImpl.java:341) at coldfusion.tagext.sql.QueryTag.executeQuery(QueryTag.java:915) at coldfusion.tagext.sql.QueryTag.doEndTag(QueryTag.java:590) at cfbase2ecfc241540238$funcINVOKETAG.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/base.cfc:449) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2383) at cfquery2ecfc1121615660$funcEXECUTE.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/query.cfc:639) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:517) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:496) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:355) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2301) at cfDatabase2ecfc1777466327$funcDOQUERY.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/store/interfaces/database/Database.cfc:1330) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:517) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:496) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:355) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2301) at Statement28.evaluate(<generated>:1) at coldfusion.compiler.ExprClassLoader.evaluate(ExprClassLoader.java:143) at coldfusion.runtime.CFPage.Evaluate(CFPage.java:1760) at cfDatabase2ecfc180054344$funcONMISSINGMETHOD.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/sfi/db_0/Database.cfc:9) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:280) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:512) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfMediator2ecfc828414433$funcSETCACHECONTENT.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1537) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfMediator2ecfc828414433$funcPARSEARTICLEXML.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1469) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfMediator2ecfc828414433$funcGETARTICLEINFORMATIONS.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:483) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:517) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:496) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:355) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2301) at cfViewController2ecfc1450644172$funcSHOWDETAIL.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/controller/ViewController.cfc:544) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at Statement67.evaluate(<generated>:1) at coldfusion.compiler.ExprClassLoader.evaluate(ExprClassLoader.java:143) at coldfusion.runtime.CFPage.Evaluate(CFPage.java:1760) at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECT.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:333) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECTFROMID.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:168) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor0(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:82) at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor2(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:72) at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor3(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:14) at cfpt_2_column2ecfm1850740069.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:1) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfPage2ecfc157308400$funcINCLUDE_PAGETYPE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:106) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cflayout2ecfm895718753.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/layout.cfm:52) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfPage2ecfc157308400$funcDOLAYOUT.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:93) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfPage2ecfc157308400$funcDOPAGE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:41) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfpage2ecfm2049412210.runPage(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/views/page.cfm:25) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfViewRenderer2ecfm693727362.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfm:6) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.filter.CFVariablesScopeFilter.invoke(CFVariablesScopeFilter.java:56) at coldfusion.tagext.lang.ModuleTag.doStartTag(ModuleTag.java:271) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfViewRenderer2ecfc693727372$funcRENDERVIEW.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfc:25) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRENDERVIEWQUEUE.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:425) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRUNEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:315) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfModelGlue2ecfc246846348$funcHANDLEEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:264) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfModelGlue2ecfm511638422.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/ModelGlue.cfm:154) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfindex2ecfm579072463.runPage(/var/www/holzmann/publications/dhz/html-data/index.cfm:29) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.filter.CfincludeFilter.invoke(CfincludeFilter.java:65) at coldfusion.filter.ApplicationFilter.invoke(ApplicationFilter.java:399) at coldfusion.filter.RequestMonitorFilter.invoke(RequestMonitorFilter.java:48) at coldfusion.filter.MonitoringFilter.invoke(MonitoringFilter.java:40) at coldfusion.filter.PathFilter.invoke(PathFilter.java:94) at coldfusion.filter.ExceptionFilter.invoke(ExceptionFilter.java:70) at coldfusion.filter.BrowserDebugFilter.invoke(BrowserDebugFilter.java:78) at coldfusion.filter.ClientScopePersistenceFilter.invoke(ClientScopePersistenceFilter.java:28) at coldfusion.filter.BrowserFilter.invoke(BrowserFilter.java:38) at coldfusion.filter.NoCacheFilter.invoke(NoCacheFilter.java:46) at coldfusion.filter.GlobalsFilter.invoke(GlobalsFilter.java:38) at coldfusion.filter.DatasourceFilter.invoke(DatasourceFilter.java:22) at coldfusion.filter.CachingFilter.invoke(CachingFilter.java:62) at coldfusion.CfmServlet.service(CfmServlet.java:201) at coldfusion.bootstrap.BootstrapServlet.service(BootstrapServlet.java:89) at jrun.servlet.FilterChain.doFilter(FilterChain.java:86) at com.intergral.fusionreactor.filter.FusionReactorFilter.c(FusionReactorFilter.java:428) at com.intergral.fusionreactor.filter.FusionReactorFilter.d(FusionReactorFilter.java:262) at com.intergral.fusionreactor.filter.FusionReactorFilter.doFilter(FusionReactorFilter.java:171) at jrun.servlet.FilterChain.doFilter(FilterChain.java:94) at coldfusion.monitor.event.MonitoringServletFilter.doFilter(MonitoringServletFilter.java:42) at coldfusion.bootstrap.BootstrapFilter.doFilter(BootstrapFilter.java:46) at jrun.servlet.FilterChain.doFilter(FilterChain.java:94) at jrun.servlet.FilterChain.service(FilterChain.java:101) at jrun.servlet.ServletInvoker.invoke(ServletInvoker.java:106) at jrun.servlet.JRunInvokerChain.invokeNext(JRunInvokerChain.java:42) at jrun.servlet.JRunRequestDispatcher.invoke(JRunRequestDispatcher.java:286) at jrun.servlet.ServletEngineService.dispatch(ServletEngineService.java:543) at jrun.servlet.jrpp.JRunProxyService.invokeRunnable(JRunProxyService.java:203) at jrunx.scheduler.ThreadPool$DownstreamMetrics.invokeRunnable(ThreadPool.java:320) at jrunx.scheduler.ThreadPool$ThreadThrottle.invokeRunnable(ThreadPool.java:428) at jrunx.scheduler.ThreadPool$UpstreamMetrics.invokeRunnable(ThreadPool.java:266) at jrunx.scheduler.WorkerThread.run(WorkerThread.java:66) Suppressed array [empty] TagContext array 1 struct COLUMN 0 ID CFQUERY LINE 449 RAW_TRACE at cfbase2ecfc241540238$funcINVOKETAG.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/base.cfc:449) TEMPLATE /opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/base.cfc TYPE CFML 2 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 639 RAW_TRACE at cfquery2ecfc1121615660$funcEXECUTE.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/query.cfc:639) TEMPLATE /opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/query.cfc TYPE CFML 3 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1330 RAW_TRACE at cfDatabase2ecfc1777466327$funcDOQUERY.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/store/interfaces/database/Database.cfc:1330) TEMPLATE /var/www/holzmann/sfapi/store/interfaces/database/Database.cfc TYPE CFML 4 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1 RAW_TRACE at Statement28.evaluate(<generated>:1) TEMPLATE <generated> TYPE CFML 5 struct COLUMN 0 ID CF_CFPAGE LINE 9 RAW_TRACE at cfDatabase2ecfc180054344$funcONMISSINGMETHOD.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/sfi/db_0/Database.cfc:9) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/sfi/db_0/Database.cfc TYPE CFML 6 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1537 RAW_TRACE at cfMediator2ecfc828414433$funcSETCACHECONTENT.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1537) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc TYPE CFML 7 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 1469 RAW_TRACE at cfMediator2ecfc828414433$funcPARSEARTICLEXML.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1469) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc TYPE CFML 8 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 483 RAW_TRACE at cfMediator2ecfc828414433$funcGETARTICLEINFORMATIONS.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:483) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc TYPE CFML 9 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 544 RAW_TRACE at cfViewController2ecfc1450644172$funcSHOWDETAIL.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/controller/ViewController.cfc:544) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/controller/ViewController.cfc TYPE CFML 10 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1 RAW_TRACE at Statement67.evaluate(<generated>:1) TEMPLATE <generated> TYPE CFML 11 struct COLUMN 0 ID CF_CFPAGE LINE 333 RAW_TRACE at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECT.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:333) TEMPLATE /var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc TYPE CFML 12 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 168 RAW_TRACE at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECTFROMID.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:168) TEMPLATE /var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc TYPE CFML 13 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 82 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor0(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:82) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 14 struct COLUMN 0 ID CF_PT_2_COLUMN LINE 72 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor2(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:72) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 15 struct COLUMN 0 ID CF_PT_2_COLUMN LINE 14 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor3(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:14) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 16 struct COLUMN 0 ID CF_PT_2_COLUMN LINE 1 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:1) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 17 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 106 RAW_TRACE at cfPage2ecfc157308400$funcINCLUDE_PAGETYPE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:106) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc TYPE CFML 18 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 52 RAW_TRACE at cflayout2ecfm895718753.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/layout.cfm:52) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/layout.cfm TYPE CFML 19 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 93 RAW_TRACE at cfPage2ecfc157308400$funcDOLAYOUT.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:93) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc TYPE CFML 20 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 41 RAW_TRACE at cfPage2ecfc157308400$funcDOPAGE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:41) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc TYPE CFML 21 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 25 RAW_TRACE at cfpage2ecfm2049412210.runPage(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/views/page.cfm:25) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/views/page.cfm TYPE CFML 22 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 6 RAW_TRACE at cfViewRenderer2ecfm693727362.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfm:6) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfm TYPE CFML 23 struct COLUMN 0 ID CFMODULE LINE 25 RAW_TRACE at cfViewRenderer2ecfc693727372$funcRENDERVIEW.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfc:25) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfc TYPE CFML 24 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 425 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRENDERVIEWQUEUE.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:425) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc TYPE CFML 25 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 315 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRUNEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:315) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc TYPE CFML 26 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 264 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfc246846348$funcHANDLEEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:264) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc TYPE CFML 27 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 154 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfm511638422.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/ModelGlue.cfm:154) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/ModelGlue.cfm TYPE CFML 28 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 29 RAW_TRACE at cfindex2ecfm579072463.runPage(/var/www/holzmann/publications/dhz/html-data/index.cfm:29) TEMPLATE /var/www/holzmann/publications/dhz/html-data/index.cfm TYPE CFML Type java.sql.SQLException SQLState 23000 StackTrace java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException: [Macromedia][SQLServer JDBC Driver][SQLServer]Verletzung der PRIMARY KEY-Einschränkung "PK_cstdocumentcontentcache_1". Ein doppelter Schlüssel kann in das dbo.cstdocumentcontentcache-Objekt nicht eingefügt werden. Der doppelte Schlüsselwert ist (354306, 0, dhz). at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda4.b(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda4.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda3.b(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda3.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.tds.ddr.v(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.tds.ddr.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.tds.ddr.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.ddj.l(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.e(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.v(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.r(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.execute(Unknown Source) at coldfusion.server.j2ee.sql.JRunStatement.execute(JRunStatement.java:348) at coldfusion.sql.Executive.executeQuery(Executive.java:1420) at coldfusion.sql.Executive.executeQuery(Executive.java:1183) at coldfusion.sql.Executive.executeQuery(Executive.java:1114) at coldfusion.sql.SqlImpl.execute(SqlImpl.java:341) at coldfusion.tagext.sql.QueryTag.executeQuery(QueryTag.java:915) at coldfusion.tagext.sql.QueryTag.doEndTag(QueryTag.java:590) at cfbase2ecfc241540238$funcINVOKETAG.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/base.cfc:449) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2383) at cfquery2ecfc1121615660$funcEXECUTE.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/query.cfc:639) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:517) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:496) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:355) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2301) at cfDatabase2ecfc1777466327$funcDOQUERY.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/store/interfaces/database/Database.cfc:1330) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:517) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:496) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:355) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2301) at Statement28.evaluate(<generated>:1) at coldfusion.compiler.ExprClassLoader.evaluate(ExprClassLoader.java:143) at coldfusion.runtime.CFPage.Evaluate(CFPage.java:1760) at cfDatabase2ecfc180054344$funcONMISSINGMETHOD.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/sfi/db_0/Database.cfc:9) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:280) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:512) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfMediator2ecfc828414433$funcSETCACHECONTENT.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1537) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfMediator2ecfc828414433$funcPARSEARTICLEXML.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1469) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfMediator2ecfc828414433$funcGETARTICLEINFORMATIONS.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:483) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:517) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:496) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:355) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2301) at cfViewController2ecfc1450644172$funcSHOWDETAIL.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/controller/ViewController.cfc:544) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at Statement67.evaluate(<generated>:1) at coldfusion.compiler.ExprClassLoader.evaluate(ExprClassLoader.java:143) at coldfusion.runtime.CFPage.Evaluate(CFPage.java:1760) at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECT.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:333) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECTFROMID.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:168) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor0(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:82) at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor2(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:72) at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor3(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:14) at cfpt_2_column2ecfm1850740069.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:1) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfPage2ecfc157308400$funcINCLUDE_PAGETYPE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:106) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cflayout2ecfm895718753.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/layout.cfm:52) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfPage2ecfc157308400$funcDOLAYOUT.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:93) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfPage2ecfc157308400$funcDOPAGE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:41) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfpage2ecfm2049412210.runPage(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/views/page.cfm:25) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfViewRenderer2ecfm693727362.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfm:6) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.filter.CFVariablesScopeFilter.invoke(CFVariablesScopeFilter.java:56) at coldfusion.tagext.lang.ModuleTag.doStartTag(ModuleTag.java:271) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfViewRenderer2ecfc693727372$funcRENDERVIEW.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfc:25) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRENDERVIEWQUEUE.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:425) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRUNEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:315) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfModelGlue2ecfc246846348$funcHANDLEEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:264) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfModelGlue2ecfm511638422.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/ModelGlue.cfm:154) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfindex2ecfm579072463.runPage(/var/www/holzmann/publications/dhz/html-data/index.cfm:29) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.filter.CfincludeFilter.invoke(CfincludeFilter.java:65) at coldfusion.filter.ApplicationFilter.invoke(ApplicationFilter.java:399) at coldfusion.filter.RequestMonitorFilter.invoke(RequestMonitorFilter.java:48) at coldfusion.filter.MonitoringFilter.invoke(MonitoringFilter.java:40) at coldfusion.filter.PathFilter.invoke(PathFilter.java:94) at coldfusion.filter.ExceptionFilter.invoke(ExceptionFilter.java:70) at coldfusion.filter.BrowserDebugFilter.invoke(BrowserDebugFilter.java:78) at coldfusion.filter.ClientScopePersistenceFilter.invoke(ClientScopePersistenceFilter.java:28) at coldfusion.filter.BrowserFilter.invoke(BrowserFilter.java:38) at coldfusion.filter.NoCacheFilter.invoke(NoCacheFilter.java:46) at coldfusion.filter.GlobalsFilter.invoke(GlobalsFilter.java:38) at coldfusion.filter.DatasourceFilter.invoke(DatasourceFilter.java:22) at coldfusion.filter.CachingFilter.invoke(CachingFilter.java:62) at coldfusion.CfmServlet.service(CfmServlet.java:201) at coldfusion.bootstrap.BootstrapServlet.service(BootstrapServlet.java:89) at jrun.servlet.FilterChain.doFilter(FilterChain.java:86) at com.intergral.fusionreactor.filter.FusionReactorFilter.c(FusionReactorFilter.java:428) at com.intergral.fusionreactor.filter.FusionReactorFilter.d(FusionReactorFilter.java:262) at com.intergral.fusionreactor.filter.FusionReactorFilter.doFilter(FusionReactorFilter.java:171) at jrun.servlet.FilterChain.doFilter(FilterChain.java:94) at coldfusion.monitor.event.MonitoringServletFilter.doFilter(MonitoringServletFilter.java:42) at coldfusion.bootstrap.BootstrapFilter.doFilter(BootstrapFilter.java:46) at jrun.servlet.FilterChain.doFilter(FilterChain.java:94) at jrun.servlet.FilterChain.service(FilterChain.java:101) at jrun.servlet.ServletInvoker.invoke(ServletInvoker.java:106) at jrun.servlet.JRunInvokerChain.invokeNext(JRunInvokerChain.java:42) at jrun.servlet.JRunRequestDispatcher.invoke(JRunRequestDispatcher.java:286) at jrun.servlet.ServletEngineService.dispatch(ServletEngineService.java:543) at jrun.servlet.jrpp.JRunProxyService.invokeRunnable(JRunProxyService.java:203) at jrunx.scheduler.ThreadPool$DownstreamMetrics.invokeRunnable(ThreadPool.java:320) at jrunx.scheduler.ThreadPool$ThreadThrottle.invokeRunnable(ThreadPool.java:428) at jrunx.scheduler.ThreadPool$UpstreamMetrics.invokeRunnable(ThreadPool.java:266) at jrunx.scheduler.WorkerThread.run(WorkerThread.java:66) Suppressed array [empty] TagContext array 1 struct COLUMN 0 ID CFQUERY LINE 449 RAW_TRACE at cfbase2ecfc241540238$funcINVOKETAG.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/base.cfc:449) TEMPLATE /opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/base.cfc TYPE CFML 2 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 639 RAW_TRACE at cfquery2ecfc1121615660$funcEXECUTE.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/query.cfc:639) TEMPLATE /opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/query.cfc TYPE CFML 3 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1330 RAW_TRACE at cfDatabase2ecfc1777466327$funcDOQUERY.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/store/interfaces/database/Database.cfc:1330) TEMPLATE /var/www/holzmann/sfapi/store/interfaces/database/Database.cfc TYPE CFML 4 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1 RAW_TRACE at Statement28.evaluate(<generated>:1) TEMPLATE <generated> TYPE CFML 5 struct COLUMN 0 ID CF_CFPAGE LINE 9 RAW_TRACE at cfDatabase2ecfc180054344$funcONMISSINGMETHOD.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/sfi/db_0/Database.cfc:9) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/sfi/db_0/Database.cfc TYPE CFML 6 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1537 RAW_TRACE at cfMediator2ecfc828414433$funcSETCACHECONTENT.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1537) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc TYPE CFML 7 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 1469 RAW_TRACE at cfMediator2ecfc828414433$funcPARSEARTICLEXML.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1469) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc TYPE CFML 8 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 483 RAW_TRACE at cfMediator2ecfc828414433$funcGETARTICLEINFORMATIONS.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:483) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc TYPE CFML 9 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 544 RAW_TRACE at cfViewController2ecfc1450644172$funcSHOWDETAIL.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/controller/ViewController.cfc:544) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/controller/ViewController.cfc TYPE CFML 10 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1 RAW_TRACE at Statement67.evaluate(<generated>:1) TEMPLATE <generated> TYPE CFML 11 struct COLUMN 0 ID CF_CFPAGE LINE 333 RAW_TRACE at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECT.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:333) TEMPLATE /var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc TYPE CFML 12 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 168 RAW_TRACE at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECTFROMID.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:168) TEMPLATE /var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc TYPE CFML 13 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 82 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor0(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:82) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 14 struct COLUMN 0 ID CF_PT_2_COLUMN LINE 72 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor2(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:72) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 15 struct COLUMN 0 ID CF_PT_2_COLUMN LINE 14 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor3(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:14) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 16 struct COLUMN 0 ID CF_PT_2_COLUMN LINE 1 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:1) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 17 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 106 RAW_TRACE at cfPage2ecfc157308400$funcINCLUDE_PAGETYPE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:106) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc TYPE CFML 18 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 52 RAW_TRACE at cflayout2ecfm895718753.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/layout.cfm:52) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/layout.cfm TYPE CFML 19 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 93 RAW_TRACE at cfPage2ecfc157308400$funcDOLAYOUT.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:93) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc TYPE CFML 20 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 41 RAW_TRACE at cfPage2ecfc157308400$funcDOPAGE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:41) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc TYPE CFML 21 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 25 RAW_TRACE at cfpage2ecfm2049412210.runPage(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/views/page.cfm:25) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/views/page.cfm TYPE CFML 22 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 6 RAW_TRACE at cfViewRenderer2ecfm693727362.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfm:6) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfm TYPE CFML 23 struct COLUMN 0 ID CFMODULE LINE 25 RAW_TRACE at cfViewRenderer2ecfc693727372$funcRENDERVIEW.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfc:25) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfc TYPE CFML 24 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 425 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRENDERVIEWQUEUE.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:425) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc TYPE CFML 25 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 315 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRUNEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:315) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc TYPE CFML 26 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 264 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfc246846348$funcHANDLEEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:264) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc TYPE CFML 27 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 154 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfm511638422.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/ModelGlue.cfm:154) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/ModelGlue.cfm TYPE CFML 28 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 29 RAW_TRACE at cfindex2ecfm579072463.runPage(/var/www/holzmann/publications/dhz/html-data/index.cfm:29) TEMPLATE /var/www/holzmann/publications/dhz/html-data/index.cfm TYPE CFML Type java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException

DataSource holzmann

Detail [Macromedia][SQLServer JDBC Driver][SQLServer]Verletzung der PRIMARY KEY-Einschränkung "PK_cstdocumentcontentcache_1". Ein doppelter Schlüssel kann in das dbo.cstdocumentcontentcache-Objekt nicht eingefügt werden. Der doppelte Schlüsselwert ist (354306, 0, dhz).

ErrorCode 23000

Message Error Executing Database Query.

NativeErrorCode 2627

RootCause struct ErrorCode 2627 Message [Macromedia][SQLServer JDBC Driver][SQLServer]Verletzung der PRIMARY KEY-Einschränkung "PK_cstdocumentcontentcache_1". Ein doppelter Schlüssel kann in das dbo.cstdocumentcontentcache-Objekt nicht eingefügt werden. Der doppelte Schlüsselwert ist (354306, 0, dhz). NextException struct ErrorCode 3621 Message [Macromedia][SQLServer JDBC Driver][SQLServer]Die Anweisung wurde beendet. SQLState HY000 StackTrace java.sql.SQLException: [Macromedia][SQLServer JDBC Driver][SQLServer]Die Anweisung wurde beendet. at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda4.b(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda4.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda3.b(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda3.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.tds.ddr.o(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.tds.ddr.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.tds.ddr.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.ddj.l(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.e(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.v(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.r(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.execute(Unknown Source) at coldfusion.server.j2ee.sql.JRunStatement.execute(JRunStatement.java:348) at coldfusion.sql.Executive.executeQuery(Executive.java:1420) at coldfusion.sql.Executive.executeQuery(Executive.java:1183) at coldfusion.sql.Executive.executeQuery(Executive.java:1114) at coldfusion.sql.SqlImpl.execute(SqlImpl.java:341) at coldfusion.tagext.sql.QueryTag.executeQuery(QueryTag.java:915) at coldfusion.tagext.sql.QueryTag.doEndTag(QueryTag.java:590) at cfbase2ecfc241540238$funcINVOKETAG.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/base.cfc:449) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2383) at cfquery2ecfc1121615660$funcEXECUTE.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/query.cfc:639) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:517) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:496) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:355) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2301) at cfDatabase2ecfc1777466327$funcDOQUERY.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/store/interfaces/database/Database.cfc:1330) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:517) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:496) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:355) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2301) at Statement28.evaluate(<generated>:1) at coldfusion.compiler.ExprClassLoader.evaluate(ExprClassLoader.java:143) at coldfusion.runtime.CFPage.Evaluate(CFPage.java:1760) at cfDatabase2ecfc180054344$funcONMISSINGMETHOD.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/sfi/db_0/Database.cfc:9) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:280) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:512) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfMediator2ecfc828414433$funcSETCACHECONTENT.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1537) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfMediator2ecfc828414433$funcPARSEARTICLEXML.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1469) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfMediator2ecfc828414433$funcGETARTICLEINFORMATIONS.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:483) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:517) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:496) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:355) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2301) at cfViewController2ecfc1450644172$funcSHOWDETAIL.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/controller/ViewController.cfc:544) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at Statement67.evaluate(<generated>:1) at coldfusion.compiler.ExprClassLoader.evaluate(ExprClassLoader.java:143) at coldfusion.runtime.CFPage.Evaluate(CFPage.java:1760) at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECT.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:333) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECTFROMID.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:168) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor0(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:82) at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor2(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:72) at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor3(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:14) at cfpt_2_column2ecfm1850740069.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:1) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfPage2ecfc157308400$funcINCLUDE_PAGETYPE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:106) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cflayout2ecfm895718753.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/layout.cfm:52) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfPage2ecfc157308400$funcDOLAYOUT.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:93) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfPage2ecfc157308400$funcDOPAGE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:41) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfpage2ecfm2049412210.runPage(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/views/page.cfm:25) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfViewRenderer2ecfm693727362.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfm:6) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.filter.CFVariablesScopeFilter.invoke(CFVariablesScopeFilter.java:56) at coldfusion.tagext.lang.ModuleTag.doStartTag(ModuleTag.java:271) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfViewRenderer2ecfc693727372$funcRENDERVIEW.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfc:25) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRENDERVIEWQUEUE.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:425) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRUNEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:315) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfModelGlue2ecfc246846348$funcHANDLEEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:264) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfModelGlue2ecfm511638422.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/ModelGlue.cfm:154) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfindex2ecfm579072463.runPage(/var/www/holzmann/publications/dhz/html-data/index.cfm:29) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.filter.CfincludeFilter.invoke(CfincludeFilter.java:65) at coldfusion.filter.ApplicationFilter.invoke(ApplicationFilter.java:399) at coldfusion.filter.RequestMonitorFilter.invoke(RequestMonitorFilter.java:48) at coldfusion.filter.MonitoringFilter.invoke(MonitoringFilter.java:40) at coldfusion.filter.PathFilter.invoke(PathFilter.java:94) at coldfusion.filter.ExceptionFilter.invoke(ExceptionFilter.java:70) at coldfusion.filter.BrowserDebugFilter.invoke(BrowserDebugFilter.java:78) at coldfusion.filter.ClientScopePersistenceFilter.invoke(ClientScopePersistenceFilter.java:28) at coldfusion.filter.BrowserFilter.invoke(BrowserFilter.java:38) at coldfusion.filter.NoCacheFilter.invoke(NoCacheFilter.java:46) at coldfusion.filter.GlobalsFilter.invoke(GlobalsFilter.java:38) at coldfusion.filter.DatasourceFilter.invoke(DatasourceFilter.java:22) at coldfusion.filter.CachingFilter.invoke(CachingFilter.java:62) at coldfusion.CfmServlet.service(CfmServlet.java:201) at coldfusion.bootstrap.BootstrapServlet.service(BootstrapServlet.java:89) at jrun.servlet.FilterChain.doFilter(FilterChain.java:86) at com.intergral.fusionreactor.filter.FusionReactorFilter.c(FusionReactorFilter.java:428) at com.intergral.fusionreactor.filter.FusionReactorFilter.d(FusionReactorFilter.java:262) at com.intergral.fusionreactor.filter.FusionReactorFilter.doFilter(FusionReactorFilter.java:171) at jrun.servlet.FilterChain.doFilter(FilterChain.java:94) at coldfusion.monitor.event.MonitoringServletFilter.doFilter(MonitoringServletFilter.java:42) at coldfusion.bootstrap.BootstrapFilter.doFilter(BootstrapFilter.java:46) at jrun.servlet.FilterChain.doFilter(FilterChain.java:94) at jrun.servlet.FilterChain.service(FilterChain.java:101) at jrun.servlet.ServletInvoker.invoke(ServletInvoker.java:106) at jrun.servlet.JRunInvokerChain.invokeNext(JRunInvokerChain.java:42) at jrun.servlet.JRunRequestDispatcher.invoke(JRunRequestDispatcher.java:286) at jrun.servlet.ServletEngineService.dispatch(ServletEngineService.java:543) at jrun.servlet.jrpp.JRunProxyService.invokeRunnable(JRunProxyService.java:203) at jrunx.scheduler.ThreadPool$DownstreamMetrics.invokeRunnable(ThreadPool.java:320) at jrunx.scheduler.ThreadPool$ThreadThrottle.invokeRunnable(ThreadPool.java:428) at jrunx.scheduler.ThreadPool$UpstreamMetrics.invokeRunnable(ThreadPool.java:266) at jrunx.scheduler.WorkerThread.run(WorkerThread.java:66) Suppressed array [empty] TagContext array 1 struct COLUMN 0 ID CFQUERY LINE 449 RAW_TRACE at cfbase2ecfc241540238$funcINVOKETAG.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/base.cfc:449) TEMPLATE /opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/base.cfc TYPE CFML 2 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 639 RAW_TRACE at cfquery2ecfc1121615660$funcEXECUTE.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/query.cfc:639) TEMPLATE /opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/query.cfc TYPE CFML 3 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1330 RAW_TRACE at cfDatabase2ecfc1777466327$funcDOQUERY.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/store/interfaces/database/Database.cfc:1330) TEMPLATE /var/www/holzmann/sfapi/store/interfaces/database/Database.cfc TYPE CFML 4 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1 RAW_TRACE at Statement28.evaluate(<generated>:1) TEMPLATE <generated> TYPE CFML 5 struct COLUMN 0 ID CF_CFPAGE LINE 9 RAW_TRACE at cfDatabase2ecfc180054344$funcONMISSINGMETHOD.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/sfi/db_0/Database.cfc:9) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/sfi/db_0/Database.cfc TYPE CFML 6 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1537 RAW_TRACE at cfMediator2ecfc828414433$funcSETCACHECONTENT.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1537) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc TYPE CFML 7 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 1469 RAW_TRACE at cfMediator2ecfc828414433$funcPARSEARTICLEXML.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1469) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc TYPE CFML 8 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 483 RAW_TRACE at cfMediator2ecfc828414433$funcGETARTICLEINFORMATIONS.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:483) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc TYPE CFML 9 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 544 RAW_TRACE at cfViewController2ecfc1450644172$funcSHOWDETAIL.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/controller/ViewController.cfc:544) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/controller/ViewController.cfc TYPE CFML 10 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1 RAW_TRACE at Statement67.evaluate(<generated>:1) TEMPLATE <generated> TYPE CFML 11 struct COLUMN 0 ID CF_CFPAGE LINE 333 RAW_TRACE at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECT.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:333) TEMPLATE /var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc TYPE CFML 12 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 168 RAW_TRACE at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECTFROMID.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:168) TEMPLATE /var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc TYPE CFML 13 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 82 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor0(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:82) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 14 struct COLUMN 0 ID CF_PT_2_COLUMN LINE 72 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor2(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:72) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 15 struct COLUMN 0 ID CF_PT_2_COLUMN LINE 14 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor3(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:14) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 16 struct COLUMN 0 ID CF_PT_2_COLUMN LINE 1 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:1) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 17 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 106 RAW_TRACE at cfPage2ecfc157308400$funcINCLUDE_PAGETYPE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:106) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc TYPE CFML 18 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 52 RAW_TRACE at cflayout2ecfm895718753.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/layout.cfm:52) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/layout.cfm TYPE CFML 19 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 93 RAW_TRACE at cfPage2ecfc157308400$funcDOLAYOUT.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:93) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc TYPE CFML 20 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 41 RAW_TRACE at cfPage2ecfc157308400$funcDOPAGE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:41) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc TYPE CFML 21 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 25 RAW_TRACE at cfpage2ecfm2049412210.runPage(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/views/page.cfm:25) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/views/page.cfm TYPE CFML 22 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 6 RAW_TRACE at cfViewRenderer2ecfm693727362.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfm:6) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfm TYPE CFML 23 struct COLUMN 0 ID CFMODULE LINE 25 RAW_TRACE at cfViewRenderer2ecfc693727372$funcRENDERVIEW.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfc:25) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfc TYPE CFML 24 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 425 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRENDERVIEWQUEUE.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:425) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc TYPE CFML 25 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 315 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRUNEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:315) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc TYPE CFML 26 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 264 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfc246846348$funcHANDLEEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:264) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc TYPE CFML 27 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 154 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfm511638422.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/ModelGlue.cfm:154) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/ModelGlue.cfm TYPE CFML 28 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 29 RAW_TRACE at cfindex2ecfm579072463.runPage(/var/www/holzmann/publications/dhz/html-data/index.cfm:29) TEMPLATE /var/www/holzmann/publications/dhz/html-data/index.cfm TYPE CFML Type java.sql.SQLException SQLState 23000 StackTrace java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException: [Macromedia][SQLServer JDBC Driver][SQLServer]Verletzung der PRIMARY KEY-Einschränkung "PK_cstdocumentcontentcache_1". Ein doppelter Schlüssel kann in das dbo.cstdocumentcontentcache-Objekt nicht eingefügt werden. Der doppelte Schlüsselwert ist (354306, 0, dhz). at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda4.b(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda4.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda3.b(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda3.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.tds.ddr.v(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.tds.ddr.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.tds.ddr.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.ddj.l(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.e(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.v(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.r(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.execute(Unknown Source) at coldfusion.server.j2ee.sql.JRunStatement.execute(JRunStatement.java:348) at coldfusion.sql.Executive.executeQuery(Executive.java:1420) at coldfusion.sql.Executive.executeQuery(Executive.java:1183) at coldfusion.sql.Executive.executeQuery(Executive.java:1114) at coldfusion.sql.SqlImpl.execute(SqlImpl.java:341) at coldfusion.tagext.sql.QueryTag.executeQuery(QueryTag.java:915) at coldfusion.tagext.sql.QueryTag.doEndTag(QueryTag.java:590) at cfbase2ecfc241540238$funcINVOKETAG.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/base.cfc:449) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2383) at cfquery2ecfc1121615660$funcEXECUTE.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/query.cfc:639) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:517) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:496) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:355) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2301) at cfDatabase2ecfc1777466327$funcDOQUERY.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/store/interfaces/database/Database.cfc:1330) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:517) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:496) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:355) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2301) at Statement28.evaluate(<generated>:1) at coldfusion.compiler.ExprClassLoader.evaluate(ExprClassLoader.java:143) at coldfusion.runtime.CFPage.Evaluate(CFPage.java:1760) at cfDatabase2ecfc180054344$funcONMISSINGMETHOD.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/sfi/db_0/Database.cfc:9) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:280) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:512) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfMediator2ecfc828414433$funcSETCACHECONTENT.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1537) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfMediator2ecfc828414433$funcPARSEARTICLEXML.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1469) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfMediator2ecfc828414433$funcGETARTICLEINFORMATIONS.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:483) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:517) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:496) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:355) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2301) at cfViewController2ecfc1450644172$funcSHOWDETAIL.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/controller/ViewController.cfc:544) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at Statement67.evaluate(<generated>:1) at coldfusion.compiler.ExprClassLoader.evaluate(ExprClassLoader.java:143) at coldfusion.runtime.CFPage.Evaluate(CFPage.java:1760) at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECT.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:333) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECTFROMID.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:168) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor0(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:82) at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor2(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:72) at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor3(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:14) at cfpt_2_column2ecfm1850740069.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:1) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfPage2ecfc157308400$funcINCLUDE_PAGETYPE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:106) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cflayout2ecfm895718753.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/layout.cfm:52) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfPage2ecfc157308400$funcDOLAYOUT.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:93) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfPage2ecfc157308400$funcDOPAGE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:41) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfpage2ecfm2049412210.runPage(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/views/page.cfm:25) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfViewRenderer2ecfm693727362.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfm:6) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.filter.CFVariablesScopeFilter.invoke(CFVariablesScopeFilter.java:56) at coldfusion.tagext.lang.ModuleTag.doStartTag(ModuleTag.java:271) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfViewRenderer2ecfc693727372$funcRENDERVIEW.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfc:25) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRENDERVIEWQUEUE.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:425) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRUNEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:315) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfModelGlue2ecfc246846348$funcHANDLEEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:264) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfModelGlue2ecfm511638422.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/ModelGlue.cfm:154) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfindex2ecfm579072463.runPage(/var/www/holzmann/publications/dhz/html-data/index.cfm:29) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.filter.CfincludeFilter.invoke(CfincludeFilter.java:65) at coldfusion.filter.ApplicationFilter.invoke(ApplicationFilter.java:399) at coldfusion.filter.RequestMonitorFilter.invoke(RequestMonitorFilter.java:48) at coldfusion.filter.MonitoringFilter.invoke(MonitoringFilter.java:40) at coldfusion.filter.PathFilter.invoke(PathFilter.java:94) at coldfusion.filter.ExceptionFilter.invoke(ExceptionFilter.java:70) at coldfusion.filter.BrowserDebugFilter.invoke(BrowserDebugFilter.java:78) at coldfusion.filter.ClientScopePersistenceFilter.invoke(ClientScopePersistenceFilter.java:28) at coldfusion.filter.BrowserFilter.invoke(BrowserFilter.java:38) at coldfusion.filter.NoCacheFilter.invoke(NoCacheFilter.java:46) at coldfusion.filter.GlobalsFilter.invoke(GlobalsFilter.java:38) at coldfusion.filter.DatasourceFilter.invoke(DatasourceFilter.java:22) at coldfusion.filter.CachingFilter.invoke(CachingFilter.java:62) at coldfusion.CfmServlet.service(CfmServlet.java:201) at coldfusion.bootstrap.BootstrapServlet.service(BootstrapServlet.java:89) at jrun.servlet.FilterChain.doFilter(FilterChain.java:86) at com.intergral.fusionreactor.filter.FusionReactorFilter.c(FusionReactorFilter.java:428) at com.intergral.fusionreactor.filter.FusionReactorFilter.d(FusionReactorFilter.java:262) at com.intergral.fusionreactor.filter.FusionReactorFilter.doFilter(FusionReactorFilter.java:171) at jrun.servlet.FilterChain.doFilter(FilterChain.java:94) at coldfusion.monitor.event.MonitoringServletFilter.doFilter(MonitoringServletFilter.java:42) at coldfusion.bootstrap.BootstrapFilter.doFilter(BootstrapFilter.java:46) at jrun.servlet.FilterChain.doFilter(FilterChain.java:94) at jrun.servlet.FilterChain.service(FilterChain.java:101) at jrun.servlet.ServletInvoker.invoke(ServletInvoker.java:106) at jrun.servlet.JRunInvokerChain.invokeNext(JRunInvokerChain.java:42) at jrun.servlet.JRunRequestDispatcher.invoke(JRunRequestDispatcher.java:286) at jrun.servlet.ServletEngineService.dispatch(ServletEngineService.java:543) at jrun.servlet.jrpp.JRunProxyService.invokeRunnable(JRunProxyService.java:203) at jrunx.scheduler.ThreadPool$DownstreamMetrics.invokeRunnable(ThreadPool.java:320) at jrunx.scheduler.ThreadPool$ThreadThrottle.invokeRunnable(ThreadPool.java:428) at jrunx.scheduler.ThreadPool$UpstreamMetrics.invokeRunnable(ThreadPool.java:266) at jrunx.scheduler.WorkerThread.run(WorkerThread.java:66) Suppressed array [empty] TagContext array 1 struct COLUMN 0 ID CFQUERY LINE 449 RAW_TRACE at cfbase2ecfc241540238$funcINVOKETAG.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/base.cfc:449) TEMPLATE /opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/base.cfc TYPE CFML 2 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 639 RAW_TRACE at cfquery2ecfc1121615660$funcEXECUTE.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/query.cfc:639) TEMPLATE /opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/query.cfc TYPE CFML 3 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1330 RAW_TRACE at cfDatabase2ecfc1777466327$funcDOQUERY.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/store/interfaces/database/Database.cfc:1330) TEMPLATE /var/www/holzmann/sfapi/store/interfaces/database/Database.cfc TYPE CFML 4 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1 RAW_TRACE at Statement28.evaluate(<generated>:1) TEMPLATE <generated> TYPE CFML 5 struct COLUMN 0 ID CF_CFPAGE LINE 9 RAW_TRACE at cfDatabase2ecfc180054344$funcONMISSINGMETHOD.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/sfi/db_0/Database.cfc:9) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/sfi/db_0/Database.cfc TYPE CFML 6 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1537 RAW_TRACE at cfMediator2ecfc828414433$funcSETCACHECONTENT.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1537) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc TYPE CFML 7 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 1469 RAW_TRACE at cfMediator2ecfc828414433$funcPARSEARTICLEXML.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1469) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc TYPE CFML 8 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 483 RAW_TRACE at cfMediator2ecfc828414433$funcGETARTICLEINFORMATIONS.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:483) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc TYPE CFML 9 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 544 RAW_TRACE at cfViewController2ecfc1450644172$funcSHOWDETAIL.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/controller/ViewController.cfc:544) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/controller/ViewController.cfc TYPE CFML 10 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1 RAW_TRACE at Statement67.evaluate(<generated>:1) TEMPLATE <generated> TYPE CFML 11 struct COLUMN 0 ID CF_CFPAGE LINE 333 RAW_TRACE at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECT.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:333) TEMPLATE /var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc TYPE CFML 12 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 168 RAW_TRACE at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECTFROMID.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:168) TEMPLATE /var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc TYPE CFML 13 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 82 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor0(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:82) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 14 struct COLUMN 0 ID CF_PT_2_COLUMN LINE 72 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor2(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:72) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 15 struct COLUMN 0 ID CF_PT_2_COLUMN LINE 14 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor3(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:14) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 16 struct COLUMN 0 ID CF_PT_2_COLUMN LINE 1 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:1) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 17 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 106 RAW_TRACE at cfPage2ecfc157308400$funcINCLUDE_PAGETYPE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:106) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc TYPE CFML 18 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 52 RAW_TRACE at cflayout2ecfm895718753.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/layout.cfm:52) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/layout.cfm TYPE CFML 19 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 93 RAW_TRACE at cfPage2ecfc157308400$funcDOLAYOUT.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:93) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc TYPE CFML 20 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 41 RAW_TRACE at cfPage2ecfc157308400$funcDOPAGE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:41) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc TYPE CFML 21 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 25 RAW_TRACE at cfpage2ecfm2049412210.runPage(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/views/page.cfm:25) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/views/page.cfm TYPE CFML 22 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 6 RAW_TRACE at cfViewRenderer2ecfm693727362.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfm:6) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfm TYPE CFML 23 struct COLUMN 0 ID CFMODULE LINE 25 RAW_TRACE at cfViewRenderer2ecfc693727372$funcRENDERVIEW.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfc:25) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfc TYPE CFML 24 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 425 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRENDERVIEWQUEUE.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:425) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc TYPE CFML 25 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 315 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRUNEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:315) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc TYPE CFML 26 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 264 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfc246846348$funcHANDLEEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:264) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc TYPE CFML 27 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 154 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfm511638422.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/ModelGlue.cfm:154) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/ModelGlue.cfm TYPE CFML 28 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 29 RAW_TRACE at cfindex2ecfm579072463.runPage(/var/www/holzmann/publications/dhz/html-data/index.cfm:29) TEMPLATE /var/www/holzmann/publications/dhz/html-data/index.cfm TYPE CFML Type java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException

SQLState 23000

Sql insert into cstdocumentcontentcache ( fksmtextdocuments , page , cstdocumentcontentcache , pubname )values( 354306 , 0 , N'<p> <!---->Laut einer Mitteilung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ersetzt die Anlagenverordnung die bisherigen Landesbestimmungen. Fachbetrieb ist demnach, wer berechtigt ist, das Gütezeichen einer anerkannten Güte- und Überwachungsgemeinschaft zu führen sowie über die erforderlichen Gerätschaften und über sachkundiges Personal verfügt. </p> <p> <!---->Nach dem 1. August 2017 dürfen die Arbeiten an Heizölverbraucheranlagen nur noch durchgeführt werden, wenn das Zertifikat vorliegt. Zur Heizöltankanlage zählen dabei der Tank selbst, die Füll- und Entnahmeleitungen sowie die Lüftungsleitung. Betroffen sind vor allem Sanitär-, Heizungs- und Klimabetriebe, Maler und Lackierer und Tankreiniger. </p> <h2>Zeritifizierung alle zwei Jahre erneuern<a name="ZeritifizierungallezweiJahreerneuern"> </a></h2> <p> <!---->Das Zertifizierungsverfahren besteht aus zwei Etappen. Der Betrieb wird erstens Mitglied einer Überwachungsgemeinschaft. Zweitens muss ein technisch verantwortlicher Mitarbeiter des Betriebes an einer Schulung teilnehmen und eine Prüfung ablegen. Die Zertifizierung muss nach Aussage der Handwerkskammer alle zwei Jahre erneuert werden. </p> <p> <!---->Weitere Informationenen bei Claudia Joerg, Bereichsleitung Umwelt- und Technologie, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald unter Tel. 0621/18002-151 oder <a href="mailto:mailto:joerg@hwk-mannheim.de?subject=" title="joerg@hwk-mannheim.de"></a><a href="mailto:joerg@hwk-mannheim.de" title="joerg@hwk-mannheim.de" target="_blank">joerg@hwk-mannheim.de</a><a href="mailto:mailto:joerg@hwk-mannheim.de?subject=" title="joerg@hwk-mannheim.de"></a>. <em> fm</em></p>' , 'dhz' )

StackTrace coldfusion.tagext.sql.QueryTag$DatabaseQueryException: Error Executing Database Query. at coldfusion.tagext.sql.QueryTag.doEndTag(QueryTag.java:641) at cfbase2ecfc241540238$funcINVOKETAG.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/base.cfc:449) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2383) at cfquery2ecfc1121615660$funcEXECUTE.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/query.cfc:639) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:517) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:496) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:355) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2301) at cfDatabase2ecfc1777466327$funcDOQUERY.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/store/interfaces/database/Database.cfc:1330) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:517) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:496) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:355) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2301) at Statement28.evaluate(<generated>:1) at coldfusion.compiler.ExprClassLoader.evaluate(ExprClassLoader.java:143) at coldfusion.runtime.CFPage.Evaluate(CFPage.java:1760) at cfDatabase2ecfc180054344$funcONMISSINGMETHOD.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/sfi/db_0/Database.cfc:9) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:280) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:512) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfMediator2ecfc828414433$funcSETCACHECONTENT.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1537) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfMediator2ecfc828414433$funcPARSEARTICLEXML.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1469) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfMediator2ecfc828414433$funcGETARTICLEINFORMATIONS.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:483) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:517) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:496) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:355) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2301) at cfViewController2ecfc1450644172$funcSHOWDETAIL.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/controller/ViewController.cfc:544) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at Statement67.evaluate(<generated>:1) at coldfusion.compiler.ExprClassLoader.evaluate(ExprClassLoader.java:143) at coldfusion.runtime.CFPage.Evaluate(CFPage.java:1760) at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECT.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:333) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECTFROMID.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:168) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor0(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:82) at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor2(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:72) at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor3(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:14) at cfpt_2_column2ecfm1850740069.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:1) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfPage2ecfc157308400$funcINCLUDE_PAGETYPE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:106) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cflayout2ecfm895718753.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/layout.cfm:52) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfPage2ecfc157308400$funcDOLAYOUT.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:93) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfPage2ecfc157308400$funcDOPAGE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:41) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfpage2ecfm2049412210.runPage(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/views/page.cfm:25) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfViewRenderer2ecfm693727362.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfm:6) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.filter.CFVariablesScopeFilter.invoke(CFVariablesScopeFilter.java:56) at coldfusion.tagext.lang.ModuleTag.doStartTag(ModuleTag.java:271) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfViewRenderer2ecfc693727372$funcRENDERVIEW.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfc:25) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRENDERVIEWQUEUE.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:425) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ReturnTypeFilter.invoke(UDFMethod.java:405) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRUNEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:315) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invokeUDF(CfJspPage.java:2582) at cfModelGlue2ecfc246846348$funcHANDLEEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:264) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:472) at coldfusion.filter.SilentFilter.invoke(SilentFilter.java:47) at coldfusion.runtime.UDFMethod$ArgumentCollectionFilter.invoke(UDFMethod.java:368) at coldfusion.filter.FunctionAccessFilter.invoke(FunctionAccessFilter.java:55) at coldfusion.runtime.UDFMethod.runFilterChain(UDFMethod.java:321) at coldfusion.runtime.UDFMethod.invoke(UDFMethod.java:220) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:491) at coldfusion.runtime.TemplateProxy.invoke(TemplateProxy.java:337) at coldfusion.runtime.CfJspPage._invoke(CfJspPage.java:2360) at cfModelGlue2ecfm511638422.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/ModelGlue.cfm:154) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:2722) at cfindex2ecfm579072463.runPage(/var/www/holzmann/publications/dhz/html-data/index.cfm:29) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:231) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:416) at coldfusion.filter.CfincludeFilter.invoke(CfincludeFilter.java:65) at coldfusion.filter.ApplicationFilter.invoke(ApplicationFilter.java:399) at coldfusion.filter.RequestMonitorFilter.invoke(RequestMonitorFilter.java:48) at coldfusion.filter.MonitoringFilter.invoke(MonitoringFilter.java:40) at coldfusion.filter.PathFilter.invoke(PathFilter.java:94) at coldfusion.filter.ExceptionFilter.invoke(ExceptionFilter.java:70) at coldfusion.filter.BrowserDebugFilter.invoke(BrowserDebugFilter.java:78) at coldfusion.filter.ClientScopePersistenceFilter.invoke(ClientScopePersistenceFilter.java:28) at coldfusion.filter.BrowserFilter.invoke(BrowserFilter.java:38) at coldfusion.filter.NoCacheFilter.invoke(NoCacheFilter.java:46) at coldfusion.filter.GlobalsFilter.invoke(GlobalsFilter.java:38) at coldfusion.filter.DatasourceFilter.invoke(DatasourceFilter.java:22) at coldfusion.filter.CachingFilter.invoke(CachingFilter.java:62) at coldfusion.CfmServlet.service(CfmServlet.java:201) at coldfusion.bootstrap.BootstrapServlet.service(BootstrapServlet.java:89) at jrun.servlet.FilterChain.doFilter(FilterChain.java:86) at com.intergral.fusionreactor.filter.FusionReactorFilter.c(FusionReactorFilter.java:428) at com.intergral.fusionreactor.filter.FusionReactorFilter.d(FusionReactorFilter.java:262) at com.intergral.fusionreactor.filter.FusionReactorFilter.doFilter(FusionReactorFilter.java:171) at jrun.servlet.FilterChain.doFilter(FilterChain.java:94) at coldfusion.monitor.event.MonitoringServletFilter.doFilter(MonitoringServletFilter.java:42) at coldfusion.bootstrap.BootstrapFilter.doFilter(BootstrapFilter.java:46) at jrun.servlet.FilterChain.doFilter(FilterChain.java:94) at jrun.servlet.FilterChain.service(FilterChain.java:101) at jrun.servlet.ServletInvoker.invoke(ServletInvoker.java:106) at jrun.servlet.JRunInvokerChain.invokeNext(JRunInvokerChain.java:42) at jrun.servlet.JRunRequestDispatcher.invoke(JRunRequestDispatcher.java:286) at jrun.servlet.ServletEngineService.dispatch(ServletEngineService.java:543) at jrun.servlet.jrpp.JRunProxyService.invokeRunnable(JRunProxyService.java:203) at jrunx.scheduler.ThreadPool$DownstreamMetrics.invokeRunnable(ThreadPool.java:320) at jrunx.scheduler.ThreadPool$ThreadThrottle.invokeRunnable(ThreadPool.java:428) at jrunx.scheduler.ThreadPool$UpstreamMetrics.invokeRunnable(ThreadPool.java:266) at jrunx.scheduler.WorkerThread.run(WorkerThread.java:66) Caused by: java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException: [Macromedia][SQLServer JDBC Driver][SQLServer]Verletzung der PRIMARY KEY-Einschränkung "PK_cstdocumentcontentcache_1". Ein doppelter Schlüssel kann in das dbo.cstdocumentcontentcache-Objekt nicht eingefügt werden. Der doppelte Schlüsselwert ist (354306, 0, dhz). at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda4.b(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda4.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda3.b(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.dda3.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.tds.ddr.v(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.tds.ddr.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.tds.ddr.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserver.ddj.l(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.e(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.a(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.v(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.r(Unknown Source) at macromedia.jdbc.sqlserverbase.ddde.execute(Unknown Source) at coldfusion.server.j2ee.sql.JRunStatement.execute(JRunStatement.java:348) at coldfusion.sql.Executive.executeQuery(Executive.java:1420) at coldfusion.sql.Executive.executeQuery(Executive.java:1183) at coldfusion.sql.Executive.executeQuery(Executive.java:1114) at coldfusion.sql.SqlImpl.execute(SqlImpl.java:341) at coldfusion.tagext.sql.QueryTag.executeQuery(QueryTag.java:915) at coldfusion.tagext.sql.QueryTag.doEndTag(QueryTag.java:590) ... 230 more

Suppressed array [empty]

TagContext array 1 struct COLUMN 0 ID CFQUERY LINE 449 RAW_TRACE at cfbase2ecfc241540238$funcINVOKETAG.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/base.cfc:449) TEMPLATE /opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/base.cfc TYPE CFML 2 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 639 RAW_TRACE at cfquery2ecfc1121615660$funcEXECUTE.runFunction(/opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/query.cfc:639) TEMPLATE /opt/coldfusion9/CustomTags/com/adobe/coldfusion/query.cfc TYPE CFML 3 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1330 RAW_TRACE at cfDatabase2ecfc1777466327$funcDOQUERY.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/store/interfaces/database/Database.cfc:1330) TEMPLATE /var/www/holzmann/sfapi/store/interfaces/database/Database.cfc TYPE CFML 4 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1 RAW_TRACE at Statement28.evaluate(<generated>:1) TEMPLATE <generated> TYPE CFML 5 struct COLUMN 0 ID CF_CFPAGE LINE 9 RAW_TRACE at cfDatabase2ecfc180054344$funcONMISSINGMETHOD.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/sfi/db_0/Database.cfc:9) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/sfi/db_0/Database.cfc TYPE CFML 6 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1537 RAW_TRACE at cfMediator2ecfc828414433$funcSETCACHECONTENT.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1537) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc TYPE CFML 7 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 1469 RAW_TRACE at cfMediator2ecfc828414433$funcPARSEARTICLEXML.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:1469) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc TYPE CFML 8 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 483 RAW_TRACE at cfMediator2ecfc828414433$funcGETARTICLEINFORMATIONS.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc:483) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/model/Mediator.cfc TYPE CFML 9 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 544 RAW_TRACE at cfViewController2ecfc1450644172$funcSHOWDETAIL.runFunction(/var/www/holzmann/components/cst/documents/controller/ViewController.cfc:544) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/cst/documents/controller/ViewController.cfc TYPE CFML 10 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 1 RAW_TRACE at Statement67.evaluate(<generated>:1) TEMPLATE <generated> TYPE CFML 11 struct COLUMN 0 ID CF_CFPAGE LINE 333 RAW_TRACE at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECT.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:333) TEMPLATE /var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc TYPE CFML 12 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 168 RAW_TRACE at cfDisplayObject2ecfc2061413803$funcGETOBJECTFROMID.runFunction(/var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc:168) TEMPLATE /var/www/holzmann/sfapi/manage/wcm/DisplayObject.cfc TYPE CFML 13 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 82 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor0(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:82) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 14 struct COLUMN 0 ID CF_PT_2_COLUMN LINE 72 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor2(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:72) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 15 struct COLUMN 0 ID CF_PT_2_COLUMN LINE 14 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069._factor3(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:14) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 16 struct COLUMN 0 ID CF_PT_2_COLUMN LINE 1 RAW_TRACE at cfpt_2_column2ecfm1850740069.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm:1) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/pagetypes/pt_2_column.cfm TYPE CFML 17 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 106 RAW_TRACE at cfPage2ecfc157308400$funcINCLUDE_PAGETYPE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:106) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc TYPE CFML 18 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 52 RAW_TRACE at cflayout2ecfm895718753.runPage(/var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/layout.cfm:52) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/ccc/seitenstruktur/dhz/layout.cfm TYPE CFML 19 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 93 RAW_TRACE at cfPage2ecfc157308400$funcDOLAYOUT.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:93) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc TYPE CFML 20 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 41 RAW_TRACE at cfPage2ecfc157308400$funcDOPAGE.runFunction(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc:41) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/model/Page.cfc TYPE CFML 21 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 25 RAW_TRACE at cfpage2ecfm2049412210.runPage(/var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/views/page.cfm:25) TEMPLATE /var/www/holzmann/components/core/cmp/seitenstruktur_0/views/page.cfm TYPE CFML 22 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 6 RAW_TRACE at cfViewRenderer2ecfm693727362.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfm:6) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfm TYPE CFML 23 struct COLUMN 0 ID CFMODULE LINE 25 RAW_TRACE at cfViewRenderer2ecfc693727372$funcRENDERVIEW.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfc:25) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/view/ViewRenderer.cfc TYPE CFML 24 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 425 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRENDERVIEWQUEUE.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:425) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc TYPE CFML 25 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 315 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfc246846348$funcRUNEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:315) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc TYPE CFML 26 struct COLUMN 0 ID CF_UDFMETHOD LINE 264 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfc246846348$funcHANDLEEVENTREQUEST.runFunction(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc:264) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/framework/ModelGlue.cfc TYPE CFML 27 struct COLUMN 0 ID CF_TEMPLATEPROXY LINE 154 RAW_TRACE at cfModelGlue2ecfm511638422.runPage(/var/www/holzmann/ModelGlue/unity/ModelGlue.cfm:154) TEMPLATE /var/www/holzmann/ModelGlue/unity/ModelGlue.cfm TYPE CFML 28 struct COLUMN 0 ID CFINCLUDE LINE 29 RAW_TRACE at cfindex2ecfm579072463.runPage(/var/www/holzmann/publications/dhz/html-data/index.cfm:29) TEMPLATE /var/www/holzmann/publications/dhz/html-data/index.cfm TYPE CFML

Type Database

queryError [Macromedia][SQLServer JDBC Driver][SQLServer]Verletzung der PRIMARY KEY-Einschränkung "PK_cstdocumentcontentcache_1". Ein doppelter Schlüssel kann in das dbo.cstdocumentcontentcache-Objekt nicht eingefügt werden. Der doppelte Schlüsselwert ist (354306, 0, dhz).