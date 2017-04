05.04.2017

Damit es beim Grillen keinen Ärger gibt Grillsaison eröffnet: Was muss ich beim Grillen beachten?

Darf ich auf dem Balkon grillen? Und was gilt, wenn ich nach 22 Uhr grillen möchte? Antworten auf wichtige Rechtsfragen rund ums Grillen.

Grundsätzlich ist es nicht entscheidend, wann gegrillt wird – von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr gilt jedoch die Nachtruhe.

Die Temperaturen steigen und so manch einem juckt es schon in den Fingern, das erste Steak auf den Grill zu legen. Aber wann und wo ist das Grillen erlaubt? Wie oft darf gegrillt und was muss beachtet werden? Dies beantwortet Markus Mingers, Rechtsanwalt und Inhaber der Kanzlei Mingers & Kreuzer in Köln.

Darf ich auf dem Balkon Grillen?

"Generell gibt es kein 'Grillrecht'. Man darf auf dem Balkon grillen, sofern es der Mietvertrag oder die Hausordnung nicht untersagen.", beschreibt Mingers die aktuelle Rechtslage. In allen Fällen gelte aber das sogenannte Gebot der Rücksichtnahme: "Dies bedeutet zum einen, dass man die Nachbarn nicht mit übermäßigem Qualm, Lärm oder Geruch provoziert. Andererseits sollten aber auch die Nachbarn eine gewisse Toleranz gegenüber dem Grillvergnügen anderer Anwohner walten lassen." Hierbei kommt es laut dem Rechtsexperten vor allem auf die richtige Kommunikation an: "Ist eine der beiden Parteien unzufrieden, lässt sich meistens ein Kompromiss finden. Praktische Tipps wären beispielsweise die Verwendung von Aluschalen- oder folien, die die Qualmentwicklung verringern." Ist im Mietvertrag das Grillen untersagt und wird trotzdem gegrillt, ist dies ein Kündigungsgrund. Gibt es jedoch keine Beschwerden, darf ein Mieter so oft grillen, wie er möchte.

Holzkohle- oder Elektrogrill?

Bei der Frage, ob ein Holzkohle- oder Elektrogriff zum Einsatz kommt, ist allgemein der Griff zum Elektrogrill ratsam. Die Verwendung eines Holzkohlegrills kann im Mietvertrag verboten werden – Grund dafür ist neben der Rauchentwicklung auch die potentielle Feuergefahr.

Wie und wo ist Grillen im Garten erlaubt?

Nicht nur Mieter, sondern auch Hauseigentümer sollten bei Grillpartys immer an die Nachbarn denken, damit diese sich von Lärm, Geruch oder Rauch nicht belästigt fühlen. Eine Entscheidung des OLG Bayern besagt zum Beispiel, dass das Grillen nur am äußersten Rand des Gartens erlaubt ist. Die Entfernung vom Haus muss 25 Meter betragen und die Verwendung eines Holzkohlegrills sollte sich auf fünf Mal pro Jahr beschränken, da sich Nachbarn gestört fühlen könnten. Andere Gerichte waren in ihren Urteilen großzügiger und erlaubten zehn Grillabende mit Holzkohlegrill pro Jahr.

Um wie viel Uhr darf ich grillen?

Grundsätzlich ist es nicht entscheidend, wann gegrillt wird – von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr gilt jedoch die Nachtruhe. "In diesem Zeitraum sollten Lärm- und Geräuschpegel minimal sein. Bei besonderen Anlässen wie Geburtstag oder ähnlichem kann ein solcher Abend auch mal bis 24:00 Uhr ausgedehnt werden", sagt Rechtsexperte Mingers zu den Grillzeiten. Das OLG Oldenburg entschied zum Beispiel, dass eine längere Grillparty im Interesse der gegenseitigen Rücksichtnahme vorher angekündigt und nicht häufiger als vier Mal jährlich veranstaltet werden sollte.

Sommergrillpartys an öffentlichen Plätzen: Was ist erlaubt?

Gerade bei heißen Temperaturen ist es verlockend den Grill anzuwerfen, besonders an Orten wie dem städtischen Park oder einem Badesee. Aber auch hier sollte man sich vorab gut über die Rechtslage zu informieren. Die Gemeinden und Städte können die Bestimmungen festlegen – eine allgemeine Regelung gibt es nicht. „An besonders gekennzeichneten Plätzen, zum Beispiel in Parks, darf Grillequipment unbesorgt aufgestellt werden. Beim Grillen abseits solcher Plätze kann die Strafe je nach Stadt jedoch sehr hoch ausfallen. In Berlin beispielsweise erwarten zuwiderhandelnde Personen Strafen von bis zu 5000 Euro.“, warnt Markus Mingers.

Wichtig ist auch, dass Müll und sämtliche Reste immer ordnungsgemäß entsorgt werden. „Im Zweifelsfall gilt: Lieber einmal zu viel nachfragen und informiert sein, denn Vorsicht ist besser als Nachsicht. Es ist immer empfehlenswert, sich vorab bei der Stadt oder dem Vermieter zu informieren, wie das geltende Recht oder die individuellen Regelungen sind. Auch die Absprache mit den Nachbarn ist sinnvoll, um Streitigkeiten vorzubeugen und ungestörte Grillabende zu ermöglichen.“, rät Mingers.