30.05.2017

EU finanziert Hotspots Gratis WLAN bis 2020

Bis 2020 soll jedes Dorf und jede Stadt in der Europäischen Union kostenfreie WLAN-Zugänge bekommen. Die Wifi4EU-Initiative stellt dafür 120 Millionen Euro an Fördermittel zur Verfügung.

Dank der Initiative "WiFi4EU" soll jede europäische Stadt bis 2020 über freie WLAN-Hotspots verfügen. - © georgejmclittle/Fotolia.com

Freies WLAN für öffentliche Orte in ganz Europa bis 2020: Das ist das gemeinsam beschlossene Ziel des Europäischen Parlaments, des EU-Rates sowie der EU-Kommission. Mit einem Fördergeld von 120 Millionen Euro möchte die sogenannte WiFi4EU-Inititative in jedem Dorf und jeder Stadt Europas kostenlose Wi-Fi-Hotspots an frei zugänglichen Plätzen installieren.

8000 Orte werden ausgestattet

Insgesamt sollen 6000 bis 8000 Gemeinden ohne freie Internetzugänge vom Angebot profitieren. Um den bürokratischen Überblick zu behalten, müssen sich Krankenhäuser, Parks und andere öffentliche Plätze für WLAN-Gutscheine bewerben. Bedingung ist, die Hotspots mindestens drei Jahre lang zugänglich zu machen. Die genauen Details zu WiFi4EU sollen bis Ende dieses Jahres geklärt sein. dhz