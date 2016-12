14.12.2016

Welche Begriffe suchten die Deutschen am häufigsten? Google-Jahresrückblick: Die beliebtesten Suchanfragen 2016

Pokémon Go, Donald Trump und Rio 2016 – Das Jahr war dramatisch und ereignisreich zugleich. Doch was hat Deutschland dieses Jahr besonders bewegt? Wir klären, welche Begriffe am häufigsten in Google gesucht wurden.

Nico Rosberg wurde Formel-1-Weltmeister, Trump zum US-Präsidenten gewählt, Pokémon Go eroberte die Smartphones und in Rio fanden die olympischen Sommerspiele statt – Das Jahr 2016 hatte Höhen und Tiefen. Doch was hat Deutschland dieses Jahr besonders bewegt? Die "Trending-Listen" von Google zeigen, welche die am stärksten angestiegenen Suchbegriffe und Fragen 2016 waren.

Google-Jahresrückblick 2016: Die häufigsten Suchbegriffe

EM 2016: Deutschland hat sich in diesem Jahr mal wieder als Fußballnation bewiesen. Der Begriff "EM 2016" ist der Suchbegriff mit dem größten Anstieg.

Pokémon Go: Direkt nach der Europameisterschaft folgt das Spiel, an dem in diesem Jahr kein Weg vorbei führte, nämlich Pokémon Go.

iPhone 7: Das neue iPhone 7 landete auf dem dritten Platz.

Brexit: Die Briten haben entschieden, sie wollen die EU verlassen. Das sorgte für ordentlich politischen Wirbel und häufige Suchanfragen im Internet.

Olympia : Die olympischen Sommerspiele fanden dieses Jahr in Rio de Janeiro statt. Einer der größten Erfolge des deutschen Teams war die Gold-Medaille der Damen im Beachvolleyball.

Tamme Hanken: Einer der Prominenten, von dem wir uns in diesem Jahr verabschieden musste, war der "Knochenbrecher" Tamme Hanken. Der Ostfriese hatte lange Zeit eine eigene Sendung im Fernsehen.

Dschungelcamp: DSDS-Legende Menderes Bagci gewann dieses Jahr das Dschungelcamp.

Nico Rosberg: Der deutsche Formel-1-Pilot gewann für Mercedes die Weltmeisterschaft.

David Bowie: Der Musiker verstarb Anfang des Jahres überraschend an Krebs.

Donald Trump: Der Amerikaner gewann überraschend die Präsidentschaftswahl in den USA und zieht Anfang 2017 in das Weiße Haus ein.

Google-Jahresrückblick 2016: Die häufigsten Schlagzeilen

Brexit Donald Trump US-Wahl AfD Brüssel Nizza Flüchtlinge Böhmermann Gedicht Hillary Clinton Erdogan

Google-Jahresrückblick 2016: Promis national

Nico Rosberg Sarah Lombardi Helena Fürst Vanessa Mai Jan Böhmermann Thorsten Legat Pietro Lombardi Jessica Paszka Jenny Elvers Angelique Kerber

Google-Jahresrückblick 2016: Die beliebtesten Fragen