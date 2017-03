24.03.2017

Steuertipp Gewinnspielbetrug: Finanzbehörde Hamburg warnt

Bekommen Sie einen Anruf, in dem Ihnen ein Gewinn von 43.000 Euro aus dem Gewinnspiel eines Verlags versprochen wird, legen Sie am besten sofort auf oder bitten Sie um eine schriftliche Gewinnmitteilung. Niemals aber sollten Sie Zahlungen zum Erhalt diese vermeintlichen Gewinns leisten. Hier sind wieder mal Betrüger am Werk.

© Miriam Frödrich

Die Betrüger versprechen einen Gewinn von 43.000 Euro und fordern die Gewinner auf, rund 200 Euro an das Finanzamt zu überweisen und 2.900 Euro auf ein Konto in Pakistan. Bei der Finanzkasse der Hamburger Finanzbehörde sind mittlerweile erste Steuerbeträge eingegangen. Das alles ist natürlich kompletter Blödsinn! Die Finanzbehörde Hamburg erstattet den vermeintlichen Gewinnern die Überweisungen ans Finanzamt zwar wieder zurück, doch auf der Zahlung von 2.900 Euro dürften die Betrogenen sitzen bleiben.

Niemals Geld für versprochene Gewinne überweisen

In einer Pressemitteilung hat die Finanzbehörde Hamburg nun über diese Betrugsmasche informiert (PM v. 14.3.2017). Bekommen Sie also einen solchen Gewinnanruf, empfiehlt sich folgende Vorgehensweise: