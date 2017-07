21.07.2017

Neue Gewerbeabfallverordnung Gewerbeabfall: Exaktes Mülltrennen ab August 2017 gefordert

Ab 1. August gilt für Gewerbeabfall eine noch strengere Mülltrennung. Ändern wird das vor allem die Praxis auf großen Baustellen, denn auch zahlreiche Ausnahmen und Sonderregeln sind vorgesehen. Was jedoch jeden noch so kleinen Betrieb trifft, sind die neuen Dokumentationspflichten. Und diese sorgen für starke Kritik.

Von Jana Tashina Wörrle

Ein Container für Fliesen, einer für Ziegel, einer für Beton und noch etliche mehr werden künftig zu fast jeder Baustelle dazugehören. Das sieht die Reform der Gewerbeabfallverordnung vor, die zum 1. August 2017 in Kraft tritt. Neue Pflichten gibt es aber nicht nur für das Baugewerbe. Das exakte Mülltrennen von Gewerbeabfall wird für alle Unternehmen zur Pflicht. Die wichtigste Änderung für die Praxis ist jedoch bürokratischer Natur: Es müssen umfassende Dokumentationen erstellt werden – zum Ärger des Handwerks.

Wenn nur eine "geringe Menge" einer bestimmten Abfallfraktion anfällt, sieht der Gesetzgeber auch nach dem Inkrafttreten der neuen Gewerbeabfallverordnung keine Getrennthaltungspflicht vor. Dann können zumindest Klein- und Kleinstbetriebe aus dem Handwerk ihre Abfälle weiterhin genauso entsorgen wie bisher. Die "geringe Menge" ist dabei mit 50 Kilogramm je Abfallfraktion je Woche festgelegt.

Einfluss hat die "geringe Menge" jedoch nicht auf die neuen Dokumentationspflichten, die mit der Reform in Kraft treten. Das primäre Ziel der neuen Gewerbeabfallverordnung ist eigentlich eine höhere Recyclingquote und weniger Abfall, der verbrannt oder deponiert werden muss. Der Umgang mit Gewerbeabfall soll einer Kreislaufwirtschaft näher kommen. Die neue Verordnung löst die Gewerbeabfallverordnung von 2002 vollständig ab.

Gewerbeabfall: Dokumentationspflichten sorgen für Kritik

In hohem Maße getrennt und wiederverwertet werden gewerbliche Materialien, die im Handwerk als Abfälle anfallen, aus Sicht des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes (ZDB) jedoch bereits. "Was mit den neuen Vorgaben jetzt auf uns zukommt, ist ein reines Bürokratiemonster", sagt Michael Heide, Abfallexperte beim ZDB. So müssen Betriebe – egal welcher Größe und welches Gewerkes – künftig genau darüber Buch führen, wie viel sie wann und in welcher Form entsorgen.

"Auch dann, wenn wegen technischer oder wirtschaftlicher Unzumutbarkeit nicht getrennt gesammelt werden muss, muss das dokumentiert werden", sagt Heide und erklärt, dass das etwa dann zutreffe, wenn es in Innenstädten auf Baustellen zu eng sei, um mehrere Container aufzustellen oder wenn die Abfalltrennung eben nur unter die "geringen Mengen" fällt. Die dann entstehenden "Mischabfälle" sind laut Gesetz einer Vorbehandlungs- oder Aufbereitungsanlage zuzuführen – und auch darüber muss Buch geführt werden.

Heide berichtet, dass schon jetzt Firmen auf die Handwerksbetriebe zugehen, um ihnen die Dokumentationen abzunehmen – als kostenpflichtige Dienstleistung versteht sich. Rund 150 Euro würden sie für die Dokumentation nach Gewerbeabfallverordnung selbst bei kleineren Baumaßnahmen verlangen. "Hier entstehen Kosten, die das Bauen in Deutschland zusätzlich verteuern werden", erklärt er und weist darauf hin, dass die Zeit zur Dokumentationserstellung natürlich auch ohne Dienstleister sehr viel Zeit in den Betrieben beanspruchen wird. Sowohl Lagepläne, eine Fotodokumentation und Lieferscheine müssen künftig den Behörden auf Verlangen vorgelegt werden. Durch den Mehraufwand entstehen laut ZDB Kosten in einer Größenordnung von rund 150 Millionen Euro jährlich ohne Nutzen für die Umwelt. Die Baustoff-Recycler konnten nämlich bislang auch aus dem gemischten Bauschutt Recycling-Baustoffe bester Qualität herstellen, so dass der Bürokratieaufbau keinen Sinn ergibt.

Hoher Aufwand bei der Entsorgung geringer Mengen

"Sehr kritisch" sieht auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks die Dokumentationspflichten. Es stehe zu befürchten, dass die Betriebe Dokumentationen "für die Schublade" erstellen, denen ein allenfalls geringer Gebrauchswert gegenüber steht und auf die die Behörden allenfalls im Einzelfall zugreifen werden, teilt der Verband auf Anfrage mit. Umso kleiner ein Betrieb ist, umso höher könnte zudem die Belastung ausfallen: "Denn gerade sie sind diejenigen, die durch die Kleinmengenproblematik Anlass haben, von den normierten Getrennthaltungspflichten abzuweichen und dann einem besonders hohen Erklärungsbedarf unterliegen", so der ZDH.

Von den neuen Getrenntsammlungspflichten sind neben dem Bau laut ZDH vor allem mittlere und größere Betriebe betroffen, bei denen Holz- und Textilabfälle anfallen – etwa Raumausstatter, Maßschneiderbetriebe oder das Böttcherhandwerk. Holz- und Textilabfälle sind die einzigen, die als neu zu bildende Abfallfraktionen mit in die Verordnung aufgenommen wurden.

Warum eine Reform der Gewerbeabfallverordnung jetzt nötig ist? Grundsätzlich möchte die Bundesregierung alle Abfallströme durch das sogenannte Kreislaufwirtschaftsgesetz in einer fünfstufigen Abfallhierarchie sehen: Danach sind erstens Abfälle vorrangig zu vermeiden, in zweiter Stufe möglichst wiederzuverwenden oder drittens zu recyceln, wenn dies nicht möglich ist, wenigstens einer energetischen Verwertung zuzuführen und erst letztlich zu entsorgen. Diese Hierarchie, gilt laut Bundesumweltministerium grundsätzlich für alle Arten von Abfällen, "bedarf allerdings für einzelne Abfallströme der Konkretisierung durch untergesetzliche Regelungen, um Rechts- und Investitionssicherheit zu gewährleisten." Da es genau so eine Konkretisierung für Gewerbeabfall bislang nicht gibt, möchte der Gesetzgeber dies mit der vorgelegten Novelle der Gewerbeabfallverordnung nachholen. Nötig ist die Reform der Gewerbeabfallverordnung nach Angaben des Umweltbundesamt (UBA) da sich die bisher geltenden Regelungen auf das Abfallgesetz von 1994 beziehen. Diese geht in ihrem Regelungssystem noch von einem grundsätzlichen Gleichrang zwischen stofflicher und energetischer Verwertung aus. Ziel der Novelle sei daher insbesondere die Anpassung an die neue fünfstufige Abfallhierarchie.

Gewerbeabfallverordnung: Was ändert sich für Handwerksbetriebe?

Die Neuregelungen der Gewerbeabfallverordnung betreffen sowohl die sogenannten gewerblichen Siedlungsabfälle als auch alle Bau- und Abbruchabfälle.

Die wichtigste Änderung, die auf alle Unternehmen ab 1. August 2017 zukommt, ist die getrennte Abfallsammlung direkt an der Anfallstelle. Dabei sieht die Abfalltrennung eine Erweiterung hinsichtlich zweier Abfallstoffe vor. Bei den gewerblichen Siedlungsabfällen kommen Holz und Textilien als Wertstoffgruppe dazu, die getrennt gesammelt werden müssen. So gibt es nun die Kategorien:

Papier, Pappe und Karton mit Ausnahme von Hygienepapier

Glas

Kunststoffe

Metalle

Bioabfälle nach § 3 Kreislaufwirtschaftsgesetz

Neu: Holz

Holz Neu: Textilien

Dazu kommt laut ZDH die Pflicht, dass auch alle weiteren Arten von Gewerbeabfällen, die nicht explizit in der Gewerbeabfallverordnung benannt werden und die von öffentlich rechtlichen Entsorgungsträgern von der Entsorgung ausgeschlossen wurden, ebenfalls getrennt zu sammeln. Dazu gehören beispielsweise Farbeimer oder Lederreste. Hier gibt es jedoch Vorgaben in den einzelnen Kommunen.

Was gilt für Baubetriebe?

Ab 1. August ist eine getrennte Sammlung von Glas-, Kunststoff-, Metall-, Holz-, Dämmmaterial-, bituminösen und gipshaltigen Abfällen Pflicht. Doch das ist nach Aussagen des ZDB "allein schon aus Kostengründen seit Jahrzehnten gängige Praxis." Neu für die Bauwirtschaft ist dagegen die Getrennthaltungspflicht für die drei mineralischen Abfallfraktionen Beton, Ziegeln sowie Fliesen und Keramik, die bislang gemeinsam gesammelt und recycelt werden.

Da das Gesetz ohne die Änderungen beschlossen wurde, die das Baugewerbe im Vorfeld angemahnt hatte, bleibt auch Michael Heide bei seiner Kritik und hält die neuen Trennvorgaben für "absolut unverständlich". In der Baupraxis entstehe so ein großer Mehraufwand. "Abgesehen davon, dass insgesamt zehn Abfallfraktionen getrennt gesammelt werden sollen, was zehn Abfallcontainer auf jeder Baustelle bedeutet, ist die Trennung der mineralischen Fraktionen, insbesondere bei Instandsetzungs-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen im Bestand, kaum umsetzbar", sagt Heide. Wenn sich beispielsweise eine größere Abbruchmaßnahme zur Gewinnung von reinem Betonbruch für die Recycling-Beton-Herstellung eignet und eine entsprechende Nachfrage herrscht, so regelt der Markt von sich aus die getrennte Sammlung.



Er nennt als Beispiel einen nachträglichen Wanddurchbruch für die neue Lüftungsanlage in einem Bad. Dabei fallen beim Stemmvorgang Fliesen, Wandputz, Mauerwerk und Beton gemeinsam an und können baupraktisch nicht getrennt werden. "Das erfordert nun nahezu chirurgische Fähigkeiten im Umgang mit dem Pressluft- oder Elektrostemmhammer", sagt er. Eine Aussortierung kleinster Bruchstücke auf der Baustelle sei völlig ausgeschlossen und praxisfern. Kann ein Betrieb den Trennpflichten nicht nachkommen, muss er auch das allumfassend dokumentieren und ausgiebig schriftlich begründen.

Welche Ausnahmen gelten bei der Getrenntsammlung?

Die neue Gewerbeverordnung sieht auch Ausnahmen von der getrennten Sammlung vor – etwa im Falle der technischen oder wirtschaftlichen Unzumutbarkeit. Doch auch dann greifen die geplanten Dokumentationspflichten. "Selbst wo eine zumindest in Teilen getrennte Sammlung erfolgt, muss diese dokumentiert werden", fügt Heide hinzu.

Die technische Unzumutbarkeit tritt dann ein, wenn eine getrennte Sammlung nicht gewährleistet werden kann – zum Beispiel weil die Abfallbehälter an öffentlich zugänglichen Sammelstellen von einer Vielzahl von Erzeugern befüllt werden. Ein weiterer Fall tritt ein, wenn der Platz zum Aufstellen der Sammelbehälter nicht ausreichend ist.

Eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit besteht laut ZDH, wenn die Kosten der Getrennthaltung aufgrund sehr geringer Mengen einzelner Abfallfraktionen oder aufgrund eines hohen Verschmutzungsgrades die Kosten einer gemischten Sammlung und anschließenden Vorbehandlung deutlich übersteigen. Als Richtwert für eine geringe Menge kann dabei eine Abfallmenge von 50 Kilogramm je getrennt zu sammelnder Abfallfraktion je Woche angesehen werden.

Die gemischt gesammelten gewerbliche Siedlungs- sowie Bau- und Abbruchabfälle sind entsprechenden Vorbehandlungs- und Aufbereitungsanlagen zuzuführen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, geringe Mengen gewerblicher Siedlungsabfälle wie bisher gemeinsam mit auf dem jeweiligen Grundstück anfallenden Abfällen privater Haushalte in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern zu entsorgen. Von dieser Ausnahmeregelung können allerdings nur die Betriebe Gebrauch machen, bei denen insgesamt lediglich haushaltsübliche Abfallmengen anfallen.

Gewerbliche Siedlungsabfälle und Bau- und Abbruchabfälle Das sind gewerbliche Siedlungsabfälle "Gewerbliche Siedlungsabfälle" oder auch "hausmüllähnliche Gewerbeabfälle" sind Abfälle, die aus Gewerbebetrieben stammen und aus ähnlichen Stoffen wie Hausmüll bestehen. Dazu zählen auch Sperrmüll, Marktabfälle, Straßenkehricht, Bioabfälle sowie getrennt erfasste Wertstoffe wie Glas und Papier sowie Fäkalien und Klärschlämme. Quelle: BMUB Das sind mineralische Bau- und Abbruchabfälle Boden und Steine , die beispielsweise beim Baugrubenaushub anfallen,

, die beispielsweise beim Baugrubenaushub anfallen, Bauschutt wie Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik und Gemische aus Beton, Ziegel und Keramik, wenn nicht zu viele Fremdstoffe enthalten sind wie Holzreste oder Metall,

wie Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik und Gemische aus Beton, Ziegel und Keramik, wenn nicht zu viele Fremdstoffe enthalten sind wie Holzreste oder Metall, Straßenaufbruch mit Bitumen gebundenen Asphalt, teerhaltigen Produkten, Randsteine, Plaster, Schotter und Kies,

mit Bitumen gebundenen Asphalt, teerhaltigen Produkten, Randsteine, Plaster, Schotter und Kies, Baggergut von Gewässerausbaumaßnahmen (in Anteilen, da es meist auch organische Abfälle enthält)

von Gewässerausbaumaßnahmen (in Anteilen, da es meist auch organische Abfälle enthält) Gleisschotter, gipshaltige Bauabfälle sowie Schlacken, Aschen und Sande, wobei hierbei einige Sonderregeln gelten Grundsätzlich gilt, dass die Abfälle nicht kontaminiert sein dürfen, wenn sie in irgendeiner Form wiederverwendet werden sollen. Für eine Aufbereitung als neuen Baustoff sollten sie möglichst sortenrein getrennt werden. Quelle: baustoffrecycling-bayern.de

Kritik des Baugewerbes: BMUB nimmt Stellung

Die Befürchtungen des ZDB sind aus Sicht des Bundesbauministeriums (BMUB) allerdings unbegründet. Zu einer Überforderung der Betriebe hinsichtlich des getrennten Sammelns und der Dokumentationspflichten wird es nicht kommen, sagte ein Ministeriumssprecher gegenüber der Deutschen Handwerks Zeitung schon als das Gesetz bekannt wurde und die Diskussion darum entbrannte. "Allein schon aus wirtschaftlichen Erwägungen werden beim Abbruch und Rückbau bereits derzeit mineralische Abfälle möglichst in den einzelnen Fraktionen getrennt und zu Recycling-Baustoffen aufbereitet und vermarktet", teilt er mit.

Die geplanten Ausnahmen für Fälle, in denen die getrennte Sammlung gerade von Beton technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist, trage der Entwurf hinreichend Rechnung. "Dort wird auch klargestellt, dass eine technische Unmöglichkeit insbesondere dann vorliegt, wenn die getrennte Sammlung aus rückbaustatischen oder rückbautechnischen Gründen ausscheidet." Hinsichtlich der Dokumentationspflichten weist das BMUB darauf hin, dass diese allesamt mit bereits in der Praxis vorhandenen Unterlagen (z.B. Wiege- oder Lieferscheine) erfüllt werden könnten. Außerdem: "Mit der Mengengrenze werden kleine Baumaßnahmen wie Badsanierungen sicher von der Dokumentationspflicht ausgeschlossen."

Wäre da noch der eigentlich ausschlaggebende Grund für die Gesetzesnovelle: das Ziel, die Recyclingquote zu erhöhen und weniger Abfälle direkt entsorgen zu müssen. Doch auch dabei sind sich ZDB und BMUB nicht einig.

"Der Verordnungsgeber hegt den unrealistischen Wunsch nach einem vollständigen Produktkreislauf, also dass Ziegelbruch wieder zu Ziegeln wird, Betonabbruch zu Recycling-Beton etc.", sagt Michael Heide. Das könne so einfach nicht funktionieren. Gleichzeitig verweist er auf die bereits sehr hohe Recyclingquote bei Baustoffen von 90 Prozent, die trotz eines gemeinsamen Sammelns von mineralischen Bau- und Abbruchabfällen zustande kommt. "Mit der Neuregelung wird weder die Recycling-Quote erhöht noch ist sie für ein vermeintlich höherwertiges Recycling erforderlich", sagt er.

Auch hierfür hat er ein Beispiel parat: Seit über 30 Jahren würden Recycling-Baustoffe überwiegend als ungebundene Gesteinskörnungen für die Herstellung von Trag- und Frostschutzschichten im Straßenbau verwendet. Dort hätten sich zudem Abfallgemische aus Betonbruch mit einem gewissen Ziegel- und Keramikanteil als technisch besser für Recycling-Baustoffe geeignet erwiesen als solche aus reinem Betonbruch. "Insofern sind die Getrennthaltungsvorschriften für die Herstellung von Recycling-Baustoffen unnötig und kontraproduktiv", sagt Heide. Wenn sich beispielsweise eine größere Abbruchmaßnahme zur Gewinnung von reinem Betonbruch für die Recycling-Beton-Herstellung eignet und eine entsprechende Nachfrage herrscht, so regle der Markt von sich aus die getrennte Sammlung.

Umweltbundesamt erklärt die Vorteile der getrennten Sammlung

Die Vorteile des Reform bewertet das Umweltbundesamt (UBA) anders. So zeige die Praxis, dass es aufwendig und kostenintensiv ist, möglichst sortenreine wertstoffhaltige Abfälle für einen Recyclingprozess zu generieren, wenn diese in Gemischen anfallen. "Die getrennte Erfassung von Abfällen dagegen führt genau zu solchen weitgehend sortenreinen Abfallfraktionen und ist daher gegenüber der Erfassung von Abfallgemischen mit nachträglicher Sortierung die bevorzugte Handlungsoption", erklärt Susann Krause, Umweltingenieurin beim UBA. Sie ergänzt, dass deshalb auch der weitere Ausbau der Getrenntsammlung voranzubringen sei.

Durch die neue Getrenntsammlungspflicht könnten erhebliche bislang ungenutzte Wertstoffpotentiale erschlossen werden. Studien würden für gewerbliche Siedlungsabfälle Potentiale in einer Höhe zwischen 1,1 bis 3,2 Millionen Tonnen Wertstoffe pro Jahr ausweisen, die nun zur Wiederverwertung zur Verfügung stünden.

Der ZDH hat aus aktuellem Anlass ausführlich die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema aufgelistet und gibt Tipps für den Umgang mit den neuen Abfallregeln.>>>

Der ZDB hat einen genauen Leitfaden für die Dokumentationspflichten für seine Mitgliedsbetriebe erstellt. Dabei geht er von einer Definition der "geringen Mengen" von zehn Kubikmetern Bauschutt aus.

Der Beitrag wurde am 21. Juli 2017 aktualisiert.