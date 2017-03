28.03.2017

Was sich zum 1. August 2017 ändern soll Gewerbeabfall: Mülltrennung, was die Baustelle hergibt

Ein Container für Fliesen, einer für Ziegel, einer für Beton und noch etliche mehr sollen künftig zu jeder Baustelle dazugehören. Die Reform der Gewerbeabfallverordnung sieht das ganz exakte Mülltrennen von Gewerbeabfall vor – zum Ärger des Baugewerbes. Was sich zum 1. August 2017 ändern soll und warum es Kritik daran gibt.

Von Jana Tashina Wörrle

Das Ziel ist eine höhere Recyclingquote und weniger Abfall, der verbrannt oder deponiert werden muss. Das Bundesumweltministerium (BMUB) arbeitet derzeit an einer Gesetzesnovelle der Gewerbeabfallverordnung. Der Umgang mit Gewerbeabfall soll einer Kreislaufwirtschaft näher kommen. Die neue Verordnung soll die geltende Gewerbeabfallverordnung von 2002 vollständig ablösen.

Die vorgelegten Reformpläne betreffen sowohl neue Regelungen für die sogenannten gewerblichen Siedlungsabfälle als auch für Bau- und Abbruchabfälle. Für letztere gibt es derzeit allerdings akuten Klärungsbedarf, denn zusätzlich zu den Regelungen der Gewerbeabfallverordnung soll für Bau- und Abbruchabfälle künftig eine neue Mantelverordnung gelten, die den Umgang mit diesen Abfallstoffen regelt. Und genau diese Pläne stoßen auf heftige Kritik, weil sie voraussichtlich dafür sorgen, dass mehr statt weniger Bauschutt recycelt werden kann.

Die Kritik kommt unter anderen aus dem Baugewerbe, das sich allerdings auch bei der Gesetzesnovelle zur Gewerbeabfallverordnung mehr als unzufrieden zeigt und sogar einen kompletten Stopp der Reform fordert. Eigentlich soll die Gesetzesnovelle am 1. August 2017 in Kraft treten – zumindest plant so das BMUB.

Warum eine Reform der Gewerbeabfallverordnung jetzt nötig ist? Grundsätzlich möchte die Bundesregierung alle Abfallströme durch das sogenannte Kreislaufwirtschaftsgesetz in einer fünfstufigen Abfallhierarchie sehen: Danach sind erstens Abfälle vorrangig zu vermeiden, in zweiter Stufe möglichst wiederzuverwenden oder drittens zu recyceln, wenn dies nicht möglich ist, wenigstens einer energetischen Verwertung zuzuführen und erst letztlich zu entsorgen. Diese Hierarchie, gilt laut Bundesumweltministerium grundsätzlich für alle Arten von Abfällen, "bedarf allerdings für einzelne Abfallströme der Konkretisierung durch untergesetzliche Regelungen, um Rechts- und Investitionssicherheit zu gewährleisten." Da es genau so eine Konkretisierung für Gewerbeabfall bislang nicht gibt, möchte der Gesetzgeber dies mit der vorgelegten Novelle der Gewerbeabfallverordnung nachholen.

Gewerbeabfallverordnung und neue Mantelverordnung: Zwei neue Regelwerke für den Bau

Zwischen beiden Verordnungen klafft nach Ansicht von Michael Heide, Geschäftsführer im Zentralverband Deutsches Baugewerbes (ZDB) sowie der Bundesgütegemeinschaft Recycling-Baustoffe (BGRB), eine wesentliche Lücke: "Um eine Kreislaufwirtschaft Bau zu fördern, müsste die Verantwortung des Bauherren als Abfallerzeuger und die daraus resultierenden Voruntersuchungspflichten am Bauwerk geregelt werden", sagt er. Doch genau dies geschieht nicht, sondern die Verantwortung bleibt bei den ausführenden Betrieben.

Grundsätzlich regelt die novellierte Gewerbeabfallverordnung die Vorgaben für die getrennte Sammlung von Bauabfällen sowie deren Vorbereitung zur Verwendung bzw. zum Recycling - also eher technische Anforderungen. Die geplante Mantelverordnung umfasst stattdessen den Umgang mit Bauabfällen und deren Recycling zu Ersatzbaustoffen.

Große Befürchtung bezüglich der Pläne zur Gewerbeabfallverordnung hat ZDB deshalb, da auf die Firmen ein erheblicher Mehraufwand zukomme. "Mit der Novellierung der Gewerbeabfallverordnung schafft der Gesetzgeber ein bürokratisches Monster sondergleichen. Bauen wird dadurch noch teurer und komplizierter", teilt der Verband mit. Denn zukünftig müssten Bauunternehmer zehn verschiedenen Abfallcontainern auf Baustellen aufstellen und die Abfälle entsprechend trennen. Dies gelte ohne Ausnahme auch bei kleinsten Baumaßnahmen.

Zudem würden durch die Novelle umfangreiche Dokumentationspflichten eingeführt, die ab einer Abfallmenge von zehn Kubikmetern gelten. Sowohl Lagepläne, eine Fotodokumentation und Lieferscheine sollen künftig den Behörden auf Verlangen vorgelegt werden müssen. Durch den Mehraufwand würden Kosten in einer Größenordnung von rund 100 Millionen Euro jährlich entstehen.

Gewerbeabfallverordnung: Was sich in der Praxis ändern soll

Künftig ist eine getrennte Sammlung von Glas-, Kunststoff-, Metall-, Holz-, Dämmmaterial-, bituminösen und gipshaltigen Abfällen vorgesehen. Doch das ist nach Aussagen des ZDB "allein schon aus Kostengründen seit Jahrzehnten gängige Praxis." Neu für die Bauwirtschaft ist dagegen die Getrennthaltungspflicht für die drei mineralischen Abfallfraktionen Beton, Ziegeln sowie Fliesen und Keramik, die bislang gemeinsam gesammelt und recycelt werden.

Letzteres hält Michael Heide für "absolut unverständlich", denn dies sei in der Baupraxis nur bedingt möglich und mit großem Mehraufwand verbunden. "Abgesehen davon, dass insgesamt zehn Abfallfraktionen getrennt gesammelt werden sollen, was zehn Abfallcontainer auf jeder Baustelle bedeuten würde, ist die Trennung der mineralischen Fraktionen, insbesondere bei Instandsetzungs-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen im Bestand, kaum umsetzbar", sagt Heide.



Er nennt als Beispiel einen nachträglichen Wanddurchbruch für die neue Lüftungsanlage in einem Bad. Dabei fallen beim Stemmvorgang Fliesen, Wandputz, Mauerwerk und Beton gemeinsam an und können baupraktisch nicht getrennt werden. "Das würde nahezu chirurgische Fähigkeiten im Umgang mit dem Pressluft- oder Elektrostemmhammer erfordern", sagt er. Eine Aussortierung kleinster Bruchstücke auf der Baustelle sei völlig ausgeschlossen und praxisfern.

Die Verordnung sieht allerdings auch Ausnahmen von der getrennten Sammlung vor – etwa im Falle der technischen oder wirtschaftlichen Unzumutbarkeit. Doch auch dann greifen die geplanten Dokumentationspflichten. So soll auch auf jeder Baustelle mit mehr als zehn Kubikmetern Abfallaufkommen dokumentiert werden müssen, warum eine getrennte Sammlung nicht erfolgen konnte. "Selbst wo eine zumindest in Teilen getrennte Sammlung erfolgt, muss diese dokumentiert werden", fügt Heide hinzu.

Kritik des Baugewerbes: BMUB nimmt Stellung

Die Befürchtungen des ZDB sind aus Sicht des BMUB allerdings unbegründet. Zu einer Überforderung der Betriebe hinsichtlich des getrennten Sammelns und der Dokumentationspflichten wird es nicht kommen, sagt ein Ministeriumssprecher gegenüber der Deutschen Handwerks Zeitung. "Allein schon aus wirtschaftlichen Erwägungen werden beim Abbruch und Rückbau bereits derzeit mineralische Abfälle möglichst in den einzelnen Fraktionen getrennt und zu Recycling-Baustoffen aufbereitet und vermarktet", teilt er mit.

Die geplanten Ausnahmen für Fälle, in denen die getrennte Sammlung gerade von Beton technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist, trage der Entwurf hinreichend Rechnung. "Dort wird auch klargestellt, dass eine technische Unmöglichkeit insbesondere dann vorliegt, wenn die getrennte Sammlung aus rückbaustatischen oder rückbautechnischen Gründen ausscheidet." Hinsichtlich der Dokumentationspflichten weist das BMUB darauf hin, dass diese allesamt mit bereits in der Praxis vorhandenen Unterlagen (z.B. Wiege- oder Lieferscheine) erfüllt werden könnten. Außerdem: "Mit der Mengengrenze werden kleine Baumaßnahmen wie Badsanierungen sicher von der Dokumentationspflicht ausgeschlossen."

Gewerbliche Siedlungsabfälle und Bau- und Abbruchabfälle Das sind gewerbliche Siedlungsabfälle "Gewerbliche Siedlungsabfälle" oder auch "hausmüllähnliche Gewerbeabfälle" sind Abfälle, die aus Gewerbebetrieben stammen und aus ähnlichen Stoffen wie Hausmüll bestehen. Dazu zählen auch Sperrmüll, Marktabfälle, Straßenkehricht, Bioabfälle sowie getrennt erfasste Wertstoffe wie Glas und Papier sowie Fäkalien und Klärschlämme. Quelle: BMUB Das sind mineralische Bau- und Abbruchabfälle Boden und Steine , die beispielsweise beim Baugrubenaushub anfallen,

, die beispielsweise beim Baugrubenaushub anfallen, Bauschutt wie Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik und Gemische aus Beton, Ziegel und Keramik, wenn nicht zu viele Fremdstoffe enthalten sind wie Holzreste oder Metall,

wie Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik und Gemische aus Beton, Ziegel und Keramik, wenn nicht zu viele Fremdstoffe enthalten sind wie Holzreste oder Metall, Straßenaufbruch mit Bitumen gebundenen Asphalt, teerhaltigen Produkten, Randsteine, Plaster, Schotter und Kies,

mit Bitumen gebundenen Asphalt, teerhaltigen Produkten, Randsteine, Plaster, Schotter und Kies, Baggergut von Gewässerausbaumaßnahmen (in Anteilen, da es meist auch organische Abfälle enthält)

von Gewässerausbaumaßnahmen (in Anteilen, da es meist auch organische Abfälle enthält) Gleisschotter, gipshaltige Bauabfälle sowie Schlacken, Aschen und Sande, wobei hierbei einige Sonderregeln gelten Grundsätzlich gilt, dass die Abfälle nicht kontaminiert sein dürfen, wenn sie in irgendeiner Form wiederverwendet werden sollen. Für eine Aufbereitung als neuen Baustoff sollten sie möglichst sortenrein getrennt werden. Quelle: baustoffrecycling-bayern.de

Wäre da noch der eigentlich ausschlaggebende Grund für die Gesetzesnovelle: das Ziel, die Recyclingquote zu erhöhen und weniger Abfälle direkt entsorgen zu müssen. Doch auch dabei sind sich ZDB und BMUB nicht einig.

"Der Verordnungsgeber hegt den unrealistischen Wunsch nach einem vollständigen Produktkreislauf, also dass Ziegelbruch wieder zu Ziegeln wird, Betonabbruch zu Recycling-Beton etc.", sagt Michael Heide. Das könne so einfach nicht funktionieren. Gleichzeitig verweist er auf die bereits sehr hohe Recyclingquote bei Baustoffen von 90 Prozent, die trotz eines gemeinsamen Sammelns von mineralischen Bau- und Abbruchabfällen zustande kommt. "Mit der Neuregelung wird weder die Recycling-Quote erhöht noch ist sie für ein vermeintlich höherwertiges Recycling erforderlich", sagt er.

Auch hierfür hat er ein Beispiel parat: Seit über 30 Jahren würden Recycling-Baustoffe überwiegend als ungebundene Gesteinskörnungen für die Herstellung von Trag- und Frostschutzschichten im Straßenbau verwendet. Dort hätten sich zudem Abfallgemische aus Betonbruch mit einem gewissen Ziegel- und Keramikanteil als technisch besser für Recycling-Baustoffe geeignet erwiesen als solche aus reinem Betonbruch. "Insofern sind die Getrennthaltungsvorschriften für die Herstellung von Recycling-Baustoffen unnötig und kontraproduktiv", sagt Heide. Wenn sich beispielsweise eine größere Abbruchmaßnahme zur Gewinnung von reinem Betonbruch für die Recycling-Beton-Herstellung eignet und eine entsprechende Nachfrage herrscht, so regle der Markt von sich aus die getrennte Sammlung.

ZDB fordert Nachbesserungen

Der ZDB fordert deshalb in Bezug auf die geplante Reform Nachbesserungen vom BMUB. Konkret: Die vorgesehenen Getrennthaltungspflichten für die einzelnen Bauschutt-Fraktionen sollen gestrichen werden. "Die signifikant höheren Entsorgungskosten bei Baumischabfällen geben den Unternehmen bereits genügend Anreiz, die Bauabfälle so gut getrennt als möglich zu sammeln", erklärt der ZDB-Geschäftsführer Heide. Zudem sollten die zusätzlichen Dokumentationspflichten wegfallen. Schon heute müsse die Entsorgung von Bauabfällen durch Begleitdokumente lückenlos dokumentiert werden.