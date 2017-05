22.05.2017

Sparbuch war gestern Geldanlage: Was Sie über Anleihen wissen sollten

Statt auf schwankende Aktien auf stabile festverzinsliche Wertpapiere setzen, das macht in einer strategischen Vermögensaufteilung durchaus Sinn. Aber ganz ohne Risiko gibt es auch hier keine Chancen.

Von Florian Junker

Wer pure Sicherheit will bekommt auch bei Anleihen derzeit praktisch keinen realen Vermögensertrag mehr.

Zweistellige Verluste innerhalb weniger Wochen, das gibt es an Aktienbörsen immer wieder, aber das ist nicht für jeden Anlegertyp etwas. Früher galten festverzinsliche Wertpapiere als etwas langweiliger, jedoch meist risikoloser Weg zu mehr Rendite jenseits des Sparbuchniveaus. Aber funktioniert das in Zeiten niedriger Zinsen heute auch noch? Nein, wer pure Sicherheit will bekommt auch bei Anleihen derzeit praktisch keinen realen Vermögensertrag mehr. "Liegen die Renditen festverzinslicher Wertpapiere über dem derzeitigen Niedrigzinsniveau, müssen Anleger das höhere Risiko miteinkalkulieren, daran führt kein Weg vorbei", sagt Claus Walter, Geschäftsführer der Freiburger Vermögensmanagement GmbH. Trotzdem gehören Bonds bei den allermeisten professionellen Vermögensverwaltern zum festen Bestandteil der Depots.

Der Rentenmarkt bietet auf jeden Fall mehr Chancen, als das Geld unter dem Kopfkissen oder auf kaum verzinsten Sparbüchern zu lassen und hat einen weiteren entscheidenden Vorteil. Anleihenkurse bewegen sich in der Regel relativ unabhängig vom Aktienmarkt, deswegen werden sie als Stabilitätsanker eingesetzt. Dies geht zurück auf die Portfolio-Theorie des Nobelpreisträgers Harry Markowitz, wonach Anleger ihr Risiko reduzieren können, indem sie auf möglichst wenig korrelierte Investments setzen. "Festverzinsliche Wertpapiere reduzieren die Schwankungen des Vermögens und sind in der Regel schnell und unkompliziert liquidierbar", sagt Andreas Glogger, Geschäftsführer und Vorsitzender der Glogger & Partner Vermögensverwaltung aus Krumbach, "damit bleibt man flexibel." Auch die Freiburger Vermögensmanagement setzt Anleihen trotz des niedrigen Zinsniveaus ein: "Wir nutzen Anleihen als Stabilisator und Instrument zur Diversifizierung in unseren Depots, um Schwankungen im Aktienbereich auszugleichen", erklärt Claus Walter. Bei ausgewählten Papieren, etwa Unternehmensanleihen stabiler Konzerne, gebe es durchaus auch noch ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Wer jedoch nur auf Anleihen setzen möchte, sollte das Risiko wie auch am Aktienmarkt streuen.

Risiken verteilen

Mit maximal sicheren Papieren, wie etwa deutschen Staatsanleihen, gibt es auf absehbare Zeit kaum oder sogar negative Renditen. Bei relativ hochverzinsten Wertpapieren, wie Hybrid-, Mittelstands- oder griechischen Staatsanleihen, muss immer auch ein teilweiser oder kompletter Ausfall miteinkalkuliert werden. "Die aufgeführten Beispiele halten wir für deutlich riskanter als Qualitätsaktien gesunder Unternehmen", warnt Vermögensverwalter Glogger. Deswegen macht es gerade bei chancenreichen Anleihen Sinn, auf mehrere Pferde zu setzen und besser eine Fondslösung statt Einzelwerte ins Depot zu nehmen. Aber auch hier heißt es genau hinsehen, denn das niedrige Zinsniveau macht es für aktive Fondsmanager im Rentenbereich immer schwieriger, ohne zu großes Schwankungsrisiko unter dem Strich nach Abzug der Kosten Ertrag zu erwirtschaften. Etwas einfacher haben es hier ETFs, denn diese passiv zusammengesetzten Indexfonds kommen ohne teures Management aus. Ausgewählte Anleihen können im heutigen Marktumfeld einen wichtigen Beitrag zu einer strategischen Vermögensallokation leisten. Mit reinen Rentenportfolios sind auch auf anhaltendem Niedrigzinsniveau ordentliche Erträge möglich, nur ohne Risiko gibt es auch hier keine Rendite.

Interview

"Neue Normalität nahe Null"

Andreas Glogger, Geschäftsführer der Glogger & Partner Vermögensverwaltung aus Krumbach, über anhaltende Niedrigzinsen und Investmentalternativen.

Gibt es in absehbarer Zeit wieder risikolose Rendite?

Glogger: Unsere Analysen haben ergeben, dass wir es mit einer sehr langandauernden Nullzinsphase zu tun haben. Hauptgrund ist die exorbitante Verschuldungshöhe zahlreicher Staaten dieser Welt. Ein „normales“ Zinsniveau von vielleicht drei oder vier Prozent erwarten wir nicht, aber was ist normal? Wir sind der Meinung, dass die Nahe-Null-Zinsen die neue Normalität sind und bleiben werden.

Wie lässt sich da noch langfristig Vermögen aufbauen?

Glogger: Mit Kontoguthaben und Anleihen konnte man langfristig noch nie ein Vermögen aufbauen, sondern allenfalls vorhandenes gegen den inflationären Wertverlust schützen. Vermögen kann man nur aufbauen, indem man sich an der dynamischen Entwicklung der Weltwirtschaft beteiligt.

Bevorzugen Sie als Profi Investments in einzelne Papiere oder Fondslösungen und was würden Sie Privatinvestoren raten?

Glogger: Wir bevorzugen Einzelwertpapiere. Privatpersonen raten wir zu kurzlaufenden Renten ETF's. Klassische Fondslösungen im Rentenbereich tun sich bei dem derzeitigen Nullzinsumfeld sehr schwer, überhaupt ihre eigenen Kosten zu erwirtschaften und rentieren derzeit deshalb negativ.

Kupon

Das ist die in der Regel festgelegte jährliche Zinszahlung.

Laufzeit/ Fälligkeit

Hier wird angegeben, wann im Normalfall der Nennwert der Anleihe zurückgezahlt wird.

Rating

Bewertung der Ausfallwahrscheinlichkeit, wobei AAA der höchsten Einstufung der Zahlungswahrscheinlichkeit entspricht.

Kurs

Der Anleihenkurs wird in Prozent des Nennwerts angegeben. Er kann zum Beispiel durch ein verschlechtertes Rating oder eine Anhebung des allgemeinen Zinsniveaus fallen. Er spielt im Prinzip keine Rolle, wenn Anleihen bis zum Laufzeitende gehalten und tatsächlich zurückgezahlt werden, sondern nur bei einem vorzeitigen Verkauf oder dem Erwerb laufender Papiere.

Rendite

Der zu erwartende jährliche Ertrag einer Anleihe bezogen auf den Kaufkurs. Sinkt der Kurs, steigt die mögliche Rendite und umgekehrt. Je länger die Laufzeit einer Anleihe ist und je schlechter die Zahlungsfähigkeit eingestuft wird, desto höher ist in der Regel die Renditechance sowie das Risiko. Kurzlaufende, als sehr sicher eingestufte Papiere rentieren dagegen derzeit oftmals sogar negativ.

Die wichtigsten Anleihearten Staatsanleihen Werden von Ländern ausgegeben und können Laufzeiten von mehr als 30 Jahren haben. Staatsanleihen wie die der finanzstarken Bundesrepublik Deutschland gelten als sehr sichere Anlageform, bei überschuldeten Staaten kam es dagegen in der Vergangenheit immer wieder auch zu Ausfällen. Unternehmensanleihen Auch Unternehmen nutzen Anleihen zur Finanzierung und bieten oft noch relativ attraktive Renditen im Vergleich zu Staatsanleihen. Ein Investment in Einzelwerte sollte aber nur nach genauer Analyse erfolgen. Nachranganleihen Diese in der Regel von Banken und Versicherungen zur Erhöhung der Eigenkapitalquote herausgegebenen Papiere werden besser verzinst als normale Anleihen. Investoren werden im Falle einer Insolvenz nachrangig bedient, für das höhere Risiko gibt es aber auch höhere Zinsen. Die Chance-Risiko-Abwägung erfordert hohen Sachverstand. Hochzinsanleihen So werden Anleihen von Länder und Firmen genannt, die eine vergleichsweise geringe Bonität vorweisen können. Grundsätzlich fallen hier alle mit einer Ratingnote von BB oder schlechter darunter. Diese auch Ramschanleihen oder Junk-Bonds genannten Papiere bieten teilweise erheblich höhere Renditen als die von Herausgebern mit besserer Kreditwürdigkeit. Das wesentlich höhere Risiko sollte unbedingt gestreut und professionell gemanagt werden. Wandelanleihen Wandelanleihen sind eine Mischung aus festverzinslichem Wertpapier und Aktie, da diese Anleihen zu einem bestimmten Kurs in Aktien getauscht werden können. Als Einzelinvestment für Privatanleger sind sie eher zu komplex, aber als Instrument für Experten zum Beispiel innerhalb eines Fonds durchaus interessant. Pfandbriefe Das sind Anleihen mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen, da im Insolvenzfall der Herausgeber Vermögen zur Verfügung stellt, mit dem der Pfandbrief besichert ist. Im Gegenzug ist die zu erwartende Rendite vergleichsweise gering.

Ausgewählte Anleihen-Fonds und ETFs

Name WKN Schwerpunkt Wertentwicklung in 12 Monaten iShares Corp Bond 1-5yr ETF A0RPWQ Europäische-Unternehmensanleihen 1,43 % Pictet Global Emerging Debt A1JDNF Schwellenländer-Hochzinsanleihen 4,75% Deutsche Global Hybrid Bond DWS1U4 Globale-Nachranganleihen 11,18% Aramea Rendite Plus A A0NEKQ Euro-Nachranganleihen 9,36% Tempelton Global Bond 812943 Global-Anleihen 2,82% StarCapital Argos 805785 Global-Anleihen 6,45%

Quelle: onvista.de, Stand 17.5.17