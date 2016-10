19.10.2016

Bundesländer und Städte im Vergleich Gehaltsranking: Wo Arbeitnehmer am meisten verdienen

Wer mehr verdienen möchte, sollte nach Hessen ziehen. Dort bekommen Arbeitnehmer derzeit im Vergleich der Bundesländer das höchste Gehalt. Als Berufseinsteiger lohnt es sich dagegen, in Baden-Württemberg zu arbeiten. Denn sie bekommen hier aktuell am meisten. So schneiden die anderen Bundesländer und ihre Landeshauptstädte ab.

Gehaltsranking der Bundesländer: Am meisten verdienen Arbeitnehmer in Hessen.

3.612 brutto im Monat verdiente nach Angaben des Statistischen Bundesamts jeder Deutsche im Durchschnitt im Jahr 2015. Für 2016 dazu liegen noch keine Vergleichsdaten vor. Was nun allerdings veröffentlicht wurde, ist das aktuelle Gehaltsranking der Bundesländer. Gemessen wurde es an den Abweichungen vom bundesweiten Durchschnittslohn von Mitarbeitern des Internetportals Gehalt.de. Sie haben 747.490 Angaben zu Gehältern in ganz Deutschland ausgewertet.

Nimmt man den Durchschnittslohn als 100 Prozent, so zeigen höhere Werte ein überdurchschnittliches Gehalt und Werte unter 100 Prozent, dass in diesem Bundesland weniger als der Durchschnittslohn verdient wird.

Hier verdient man am meisten

Das Ranking der Bundesländer gewinnt demnach in diesem Jahr Hessen, knapp gefolgt von Baden-Württemberg und mit ein wenig mehr Abstand von Bayern. Hessische Arbeitnehmer bekommen im Schnitt ein um mehr als zehn Prozent höheres Gehalt als der Bundesdurchschnitt. Auf dem letzten Platz landet Mecklenburg-Vorpommern. Hier verdienen Arbeitnehmer nur rund 75 Prozent des bundesweiten Durchschnittsgehalts.

Bundesland Lohnniveau gesamt Hessen 110,70 Prozent Baden-Württemberg 109,44 Prozent Bayern 106,13 Prozent Hamburg 105,20 Prozent Nordrhein-Westfalen 99,81 Prozent Rheinland-Pfalz 98,72 Prozent Bremen 96,45 Prozent Berlin 94,18 Prozent Saarland 93,66 Prozent Niedersachsen 91,91 Prozent Schleswig-Holstein 90,60 Prozent Thüringen 79,66 Prozent Sachsen 78,42 Prozent Brandenburg 77,58 Prozent Sachsen-Anhalt 76,74 Prozent Mecklenburg-Vorpommern 75,42 Prozent

Bei Berufseinsteigern sieht die Rangliste ein wenig anders aus bzw. dreht sich hier die Reihenfolge der drei Top-Verdienst-Länder um. So verdient derzeit, wer sein Berufsleben beginnt und das erste Gehalt bekommt, in Baden-Württemberg am meisten. Auf Platz zwei landet Hessen gefolgt von Bayern. Schlusslicht bildet auch hier Mecklenburg-Vorpommern. Die Plätze dazwischen unterscheiden sich bei diesem Ranking stark von dem des Lohnniveaus der Arbeitnehmer, die schon länger in einem Beruf arbeiten.

Bundesland Lohnniveau Berufseinsteiger Baden-Württemberg 108,62 Prozent Hessen 106,17 Prozent Bayern 105,83 Prozent Rheinland-Pfalz 100,71 Prozent Niedersachsen 100,28 Prozent Nordrhein-Westfalen 99,45 Prozent Saarland 98,87 Prozent Hamburg 96,53 Prozent Schleswig-Holstein 96,13 Prozent Bremen 95,79 Prozent Berlin 88,06 Prozent Brandenburg 87,39 Prozent Sachsen-Anhalt 86,71 Prozent Thüringen 86,71 Prozent Sachsen 84,01 Prozent Mecklenburg-Vorpommern 82,68 Prozent

Neben den Bundesländern lohnt sich auch ein Blick auf die Landeshauptstädte. Auch hier gibt es große Unterschiede, die sich nur teilweise an denen der Länder orientieren. So landet Stuttgart ganz klar auf Platz eins der Städte mit einem überdurchschnittlichen Gehalt, aber auch in München und Düsseldorf verdient man gut. Schlusslicht ist und bleibt aber auch hier Mecklenburg-Vorpommern mit seiner Hauptstadt Schwerin.

Landeshauptstadt Lohnniveau Stuttgart 125,2 Prozent München 123,8 Prozent Düsseldorf 115,9 Prozent Wiesbaden 115,7 Prozent Mainz 106,0 Prozent Hamburg 105,2 Prozent Hannover 104,3 Prozent Saarbrücken 100,5 Prozent Bremen 97,9 Prozent Kiel 94,5 Prozent Berlin 94,2 Prozent Dresden 84,3 Prozent Potsdam 82,4 Prozent Erfurt 81,8 Prozent Magdeburg 81, 1 Prozent Schwerin 77,4 Prozent

Die Auswertung zeigt noch ein paar mehr sehr interessante Ergebnisse: