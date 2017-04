31.03.2017

Einheitliche Vorgaben fürs energieeffiziente Bauen Gebäudeenergiegesetz gescheitert

Energieverbrauch senken, stärker dämmen und mehr erneuerbare Energien integrieren: Das Gebäudeenergiegesetz soll die verschiedenen Vorgaben, die es derzeit für Neubauten gibt zusammenführen. Doch so schnell wird es keine neuen Vorgaben geben, denn das Gesetz ist im Koalitionsausschuss gescheitert.

Von Jana Tashina Wörrle

Das geplante Gebäudeenergiegesetz soll die energetischen Vorgaben für Neubauten in einem Regelwerk verbinden. - © Jürgen Fälchle/Fotolia.com

Eigentlich sollte das Gebäudeenergiegesetz (GEG) noch vor der Sommerpause verabschiedet werden, damit es am 1. April 2018 in Kraft treten kann. Doch dazu wird es voraussichtlich nicht kommen. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD konnte sich nicht auf den aktuellen Gesetzesentwurf einigen und so wird ein Beschluss noch in dieser Legislaturperiode unwahrscheinlich.

Einigkeit besteht zwar bei den Zielen, doch der Weg dorthin ist umstritten: Bis 2050 soll der Gebäudebestand in Deutschland klimaneutral sein und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte soll bis zum Jahr 2020 auf 14 Prozent steigen. An Gebäuden geht derzeit sehr viel Energie unnötigerweise verloren und das, obwohl die energetischen Anforderungen an Gebäude in den letzten Jahren immer mehr verschärft wurden – zuletzt zum 1. Januar 2016 für Neubauten durch Festlegungen in der Energieeinsparverordnung (EnEV). Seitdem müssen neue Wohngebäude einen um 25 Prozent niedrigeren Primärenergiebedarf pro Jahr aufweisen als bisher.

Doch nicht nur die EnEV gibt die energetischen Anforderungen für Gebäude vor. Einfluss hat auch das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG). Letzteres bestimmt mit, dass Neubauten und Bestandsgebäude der öffentlichen Hand erneuerbare Energien zu Wärmezwecken in einem bestimmten Umfang nutzen müssen. Das sind drei Regelwerke und damit viel Bürokratie, die sowohl Bauherrn, Planer als auch die mit dem Bau beauftragten Firmen kennen und umsetzen müssen.

Gebäudeenergiegesetz: Noch sind Fragen offen

Genau das wollen Bundesbau- und Bundeswirtschaftsministerium ändern und haben einen Gesetzesentwurf für ein Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorgelegt, dass all diese energetischen Anforderungen zusammenfasst. Mit vollem Namen heißt das geplante Gesetz "Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden". Der Entwurf umfasst über 140 Seiten und bringt sowohl bei denjenigen, die sich künftig mit dem Gesetz in der Praxis befassen sollen, als auch bei der Union noch offene Fragen hervor. Deshalb ließen Unionspolitiker das Gesetz Medienberichten zufolge nun vorerst im Abstimmungsprozess stoppen.

Das Baugewerbe sieht zwar die Zusammenlegung positiv, dennoch fehlt es an einigen Stellen an konkreten Vorgaben. Zudem befürchtet der Zentralverband des deutschen Baugewerbes (ZDB), dass durch das neue Gesetz zusätzlicher bürokratischer Aufwand für die Betriebe entsteht. Vorgesehen ist demnach die Einführung eines sogenannten Erfüllungsnachweises für die durchgeführten Arbeiten. "Doch in den Landesbauordnungen ist für den Neubau die Bauabnahme und die Verantwortung des Bauherrn, des Planers, des Bauleiters und der Unternehmer schon hinreichend festgelegt", sagt Dieter Kuhlenkamp vom ZDB.

Die Einführung eines Erfüllungsnachweises im GEG würde eine parallele Regelung aufbauen, die dem Bestreben nach Bürokratieabbau diametral entgegensteht. Der ZDB weist zudem darauf hin, dass die Gefahr besteht, dass in anderen Bereichen, wie z. B. dem Brandschutz, dem Schallschutz oder der Erdbebensicherheit ebenfalls Erfüllungsnachweise gefordert werden könnten. "Damit entstünde ein zu den Landesbauordnungen paralleles Regelungswerk. Dies ist nicht akzeptabel und wird weitere Hürden und Kosten beim Bauen verursachen."

Gebäudeenergiegesetz: Inkrafttreten 2018 fragwürdig

Eigentlich sollte das GEG schon im Februar vom Bundeskabinett abgesegnet werden. Doch daraus wurde nichts, weil der konservative CDU/CSU-Flügel einen Protestbrief an Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) geschickt hat. Die Befürchtung auch hier: durch eine Zusammenlegung der Gesetze und in diesem Zusammenhang formulierte zusätzliche Verschärfungen der energetischen Vorgaben, könnte Bauen in Deutschland noch teurer werden. Diese Befürchtungen hält die Union weiter aufrecht. Neue Abstimmungen sind nun nötig, die das geplante Inkrafttreten zum 1. April 2018 unwahrscheinlich werden lassen.

Verzögerungen beim Thema "Energieeffizientes Bauen" gibt es derzeit in Deutschland allerdings nicht nur beim geplanten Gebäudeenergiegesetz, sondern schon in den Einzelverordnungen. So hat die Bundesregierung bislang noch keine eigenen konkreten Vorgaben definiert für sogenannte Niedrigstenergiegebäude , die ab 2021 für private Gebäude als Standard gelten sollen. Das schreibt die EU-Gebäuderichtlinie vor. Bislang steht nur fest, dass es den neuen Standard geben wird, aber nicht, wie er genau aussieht.

Bereits ab 2019 soll er für öffentliche Gebäude gelten und hierbei beruft sich die Bundesregierung auf das Niveau eines KfW-Effizienzhaus 55 als Vorgabe. Der seit 1. Januar 2016 einzuhaltende Jahres-Primärenergiebedarf soll dafür um 26 Prozent unterschritten werden, die Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz um zwölf Prozent.

Verschärfungen der EnEV als Basis für Niedrigstenergiegebäudestandard

Genau an dieser Stelle entstehen für das Baugewerbe die offenen Fragen bzw. die Forderung, dass das GEG mit der Verabschiedung klare Vorgaben enthalten müsse. Nach Ansicht des ZDB sollten das genau die Anforderungen sein, die der Gesetzgeber mit den Verschärfungen der EnEV zum 1. Januar 2016 festgelegt hat und die auch für die öffentlichen Gebäude bereits festgelegt sind. "Dies muss im Gebäudeenergiegesetz klar zum Ausdruck kommen", so die Auffassung des ZDB.

Es müsse dann wiederum der technischen Entwicklung in den kommenden Jahren überlassen bleiben, mit Augenmaß gegebenenfalls eine weitere Steigerung der Energieeffizienz umzusetzen. Dafür ist aus Sicht des ZDB mehr Information und Förderung bei den Bürgern als Bauherrn, Mieter oder auch Gebäudeeigentümer nötig, um diese zu motivieren, in energiesparende Maßnahmen zu investieren – sei es im Neubau oder auch im Gebäudebestand. Damit sollten möglicherweise entstehende Kostensteigerungen nicht zur Zurückhaltung beim Bauen führen.

Das Bundesbauministerium argumentiert allerdings genau anders herum: "Der Standard für Neubauten der öffentlichen Hand bedeutet keine Vorfestlegung für die künftige Definition des Niedrigstenergiegebäudestandards für den privaten Neubau", sagt Pressesprecher Andreas Kübler. Seiner Aussage nach soll die Festlegung des Niedrigstenergiegebäudestandards für private Neubauten in der nächsten Legislaturperiode "auf der Grundlage technischer und wirtschaftlicher Untersuchungen unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes erfolgen". Die übrigen geltenden gesetzlichen energetischen Anforderungen an Neubauten in privater Hand und an den Gebäudebestand bleiben laut Kübler unverändert.