30.01.2017

Garantie bei Neuwagen Garantieverlängerung bei Neuwagen: Was Kunden beachten müssen

Bei Neuwagen läuft die Garantie nach zwei bis drei Jahren aus. Für Kunden gibt es die Möglichkeit der Garantieverlängerung. Doch die Angebote variieren sehr stark und müssen genau unter die Lupe genommen werden.

Eine Anschlussgarantie bei Neuwagen bieten viele Hersteller an. Bei Abschluss einer Garantieverlängerung muss allerdings genau hingeschaut werden - beispielsweise auf den Umfang der Verschleißteile. - © Foto: stocksolutions/fotolia

Während manche Autohersteller ihren Kunden von vornherein keine Garantieverlängerung anbieten, da ohnehin eine langjährige Garantie gegeben ist, lässt sich diese Frist bei anderen Herstellern nicht einmal mit Geld und gutem Willen erreichen. Dennoch: Eine Anschlussgarantie für Neuwagen haben viele Marken in ihrem Portfolio, und meist unter dem Stichwort Reparatur-Versicherung bieten ähnliche Produkte auch manche Versicherungsgesellschaften an. Allerdings sollten Kunden vor dem Abschluss genau hinsehen.

Etikettenschwindel nicht ausgeschlossen

Neben der Laufzeit variieren die Kosten je nach Modell stark. Außerdem bestehe bei Anschlussgarantien die "Der Verbraucher bekommt oft nicht das, was die 'Mogel'-Verpackung verspricht", warnt Hannes Krämer vom Auto Club Europa (ACE). Denn der Leistungsumfang weicht teils von dem in der Neuwagengarantie ab. Von einer Garantieverlängerung kann dann nur bedingt die Rede sein.



So sollten Kunden abklären, ob der Umfang der definierten Verschleißteile auch wirklich der gleiche ist. Denn eine Garantie kommt üblicherweise zwar für Ersatzteile und Reparaturkosten auf. Verschleißteile wie Kupplungsscheiben, Zahn- und Keilriemen, Reifen sowie viele Motorteile sind aber typischerweise ausgeschlossen.

Vertrag innerhalb der Garantiezeit abschließen

In aller Regel muss der Vertrag mit den Autoherstellern innerhalb der Neuwagengarantie abgeschlossen werden. Manchmal ist dies nur direkt zum Kaufdatum möglich. Teilweise können dagegen auch Anschlussgarantien noch einmal verlängert werden. Eine weitere Bedingung der Marken: Die Versicherung tritt im Ernstfall nur ein, wenn der Halter strikt nach Herstellervorgaben die Wartungsintervalle für das Auto einhält. 'Scheckheftgepflegt' ist somit Pflicht. Allerdings geht eine Garantieverlängerung ins Geld. Je nach Modell und Laufzeit können Kosten von mehreren Tausend Euro anfallen.

Pro und Contra von Anschlussgarantie

Doch lohnen die käuflichen Versprechen der Hersteller? Generell sei gegen die Anschlussgarantie nichts einzuwenden, sagt Rechtsexperte Krämer: "Sie kann durchaus sinnvoll sein, wenn der Leistungsumfang entsprechend weit gefasst ist. Somit gibt es für Käufer kein 'böses Erwachen'."

In einigen Fällen kann sie sich sogar schon mit der ersten Inanspruchnahme lohnen. Wenn zum Beispiel der Bi-Xenon-Scheinwerfer kaputtgeht, kann die Reparatur mehrere Hundert Euro kosten. Zu den Fallstricken gehöre aber, dass Kunden teilweise in Abhängigkeit der Kilometerleistung im Garantiefall gestaffelt an den Kosten für Ersatzteile beteiligt werden.

Unterschied: Neuwagen- und Gebrauchtwagengarantie

Eine Abgrenzung ist wichtig: Obwohl man Anschlussgarantien meist abschließt, wenn das Auto längst als Gebrauchtwagen gilt, handelt es sich dabei nicht um Gebrauchtwagengarantien. Diese können auch noch nach Ablauf der Neuwagengarantie abgeschlossen werden. "Der Verbraucher sollte vorab unbedingt den Leistungsumfang der Allgemeinen Garantiebedingungen prüfen. Hierbei gibt es eklatante Unterschiede zwischen den Garantiegebern", erklärt Hannes Krämer.



Einen Teil ihrer Kosten können Anschlussgarantien wieder einbringen, wenn man das Fahrzeug weiterverkauft. Viele Hersteller garantieren: Die Anschlussgarantie ist auf den neuen Besitzer übertragbar. dhz/dpa