27.09.2016

Mehr bezahlen für den Führerschein Führerscheinprüfung und TÜV werden teurer

Fahranfänger müssen künftig für die theoretische und praktische Führerscheinprüfung mehr bezahlen. Einem Bericht zufolge haben TÜV und Dekra beantragt, die Kosten zu erhöhen. Das Gleiche gilt auch für die alle zwei Jahre notwendige Auto-Hauptuntersuchung, kurz TÜV.

Die Führerscheinprüfung wird in Zukunft teurer. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat einem entsprechenden Antrag der technischen Prüfstellen, TÜV (Technischer Überwachungsverein) und Dekra (Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein), zugestimmt. Die Gebühren sollen sowohl für die theoretische als auch für die praktische Führerscheinprüfung erhöht werden. Die Auto-Hauptuntersuchung, die in regelmäßigen Abständen fällig ist, wird ebenfalls teurer.

Technische Prüfstellen beantragen Erhöhung

Gerhard von Bressensdorf, Vorsitzender der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, hat im Gespräch mit der "Saarbrücker Zeitung" erklärt: "Es gibt zwei Kostenfaktoren. Einmal die Gebühr für die Tätigkeit des Sachverständigen in der theoretischen oder praktischen Prüfung, die an den TÜV oder an die Dekra entrichtet wird. Sozusagen eine amtliche Gebühr, die die technischen Prüfstellen erheben dürfen. Diese Gebühr wird nun per Verordnung neu festgelegt. Sie soll nach acht Jahren auf Antrag der technischen Prüfstellen erhöht werden."

Erhöhung um knapp acht Prozent

Konkret bedeutet dies laut der Zeitung für Fahranfänger, dass die theoretische Führerscheinprüfung beim PKW künftig zehn Euro statt bisher 9,30 Euro kostet. Die Gebühren für die praktische Prüfung steigen von 71,40 Euro auf 77,10 Euro. Für den Motorrad-Führerschein müssen künftig 102 Euro statt wie bisher 94,90 Euro bezahlt werden. Die Auto-Hauptuntersuchung steigt von bis zu 53,50 Euro auf bis zu 56,71 Euro. Im Durchschnitt beträgt die Erhöhung laut Verordnung knapp acht Prozent.

Bundesrat muss noch zustimmen

Grundlage der Erhöhung ist offenbar ein Antrag von TÜV und Dekra. Dieser sei sowohl von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) als auch durch einen externen Gutachter geprüft worden. Ein Sprecher von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bestätigte der Zeitung das Vorhaben. "Zuletzt sind die Gebühren vor acht Jahren angepasst worden", sagt der Sprecher. Seitdem seien Personal- und Sachkosten gestiegen. Wie die Zeitung weiter berichtet, muss der Bundesrat noch zustimmen. In Kraft treten wird die Verordnung mit den neuen Gebühren laut der "Hessische Niedersächsische Allgemeine" voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres. aro