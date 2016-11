08.11.2016

Regierungsparteien wollen Klarheit Fleischersatz: Irreführung mit veganen Schnitzeln?

Sie sehen aus wie Würstchen, Schnitzel und Leberwurst und sie heißen auch so: Viele vegane und vegetarische Ersatzprodukte bedienen sich der traditionellen Bezeichnungen. Dagegen wehrt sich der Deutsche Fleischer-Verband. Nun nehmen sich auch CDU und SPD dem Thema an.

Von Jana Tashina Wörrle

Auf den ersten Blick sind vegane und vegetarische Fleischersatzprodukte oft kaum von den Originalen zu unterscheiden. Die Hersteller nutzen gerne die bekannten Bezeichnungen wie Schnitzel, Salami oder Steak für ihre pflanzlichen Alternativen. Das passt dem Deutschen Fleischer-Verband (DFV) gar nicht. Denn auch wenn die Optik stimmt, hätten diese Lebensmittelimitate kaum noch etwas anderes mit den Produkten aus tierischen Zutaten gemeinsam.

Außerdem könne man den gesundheitlichen Nutzen der Fleischersatzprodukte anzweifeln, meldet der Verband mit Bezug auf eine Untersuchung der Zeitschrift ÖKO-Test, die bemängelt hat, dass in den Produkten sehr viele Zusatzstoffe enthalten sind. Das sei nötig, um Wasser und Pflanzeneiweiß in eine schnittfeste Masse zu verwandeln und eine "Wurstoptik" vorzutäuschen, so der DFV.

Darf es vegane Schnitzel und vegetarische Salami geben?

Dass hier etwas vorgetäuscht werden könnte, sehen mittlerweile auch die Regierungsparteien so und haben einen gemeinsamen Antrag erarbeitet, der einheitliche Kriterien für die Bezeichnungen "vegan" und "vegetarisch" fordert und auch dafür, wie die Produkte benannt werden dürfen. So soll sich die Bundesregierung künftig für eine EU-weit rechtsverbindliche Definition der Begriffe im Sinne der Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) einsetzen.

In Bezug auf die Namensgebung, die sich nahe an der der Originale aus tierischen Zutaten orientiert, sieht die EU-Kommission selbst derzeit keinen Handlungsbedarf. In der Antwort von Vytenis Andriukaitis, dem derzeitigen Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, auf eine Anfrage der CDU-Europaabgeordneten Renate Sommer heißt es ganz eindeutig: „Nach Dafürhalten der Kommission reichen die geltenden Bestimmungen als Rechtsgrundlage aus, um die Verbraucher vor Irreführung zu schützen.“ So weist die EU-Kommission die Kritik zurück und sieht wohl auch keinen Grund, bei diesem Thema weitere Schritte einzuleiten.

Als Grundlage zitiert Andriukaitis die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, wonach das Aussehen, die Bezeichnung oder die bildliche Darstellung eines Lebensmittels nicht suggerieren dürfen, dass es eine Zutat enthält, die gar nicht enthalten ist. Zudem müsse in unmittelbarer Nähe des Produktnamens die Bezeichnung der ersetzenden Zutat(en) ausgewiesen sein. Die EU-Kommission sieht bei den veganen und vegetarischen Ersatzprodukten durch die Angaben auf den Verpackungen, die meist die Zusätze "vegan" oder "vegetarisch" enthalten keine Verbrauchertäuschung.

Umso mehr freut sich der Fleischer-Verband nun, dass durch den Antrag der Koalitionsfraktionen von Union und SPD nun wieder Bewegung in die Sache kommt. DFV-Vizepräsident Konrad Ammon teilt dazu mit: "Wer auf eine Verpackung draufschreibt, was nicht drin ist, macht sich der Verbrauchertäuschung verdächtig. Wir freuen uns, dass viele andere dies inzwischen auch so sehen". Denn ein veganes Schnitzel ist nun mal kein Schnitzel und vegetarische Wurst keine Wurst. Es mangelt bei Geschmack, Geruch und Konsistenz bzw. sind diese einfach anders. Kern der Kritik des DFV ist die nicht erfüllte Verbrauchererwartung. So viele Fleischersatzprodukte wie derzeit im Handel zu finden sind, könnte es zu Verwechslungen kommen.

Irreführung vermeiden: Bratstück statt Bratwurst

Um das zu verhindern, hat der DFV gemeinsam mit dem Deutschen Bauernverband bereits im März 2016 einen Antrag bei der Deutschen Lebensmittelbuchkommission gestellt und möchte, dass für die veganen und vegetarischen Erzeugnisse keine Bezeichnungen mehr verwendet werden dürfen, unter denen Fleischerzeugnisse bereits bekannt sind. In den Leitsätzen der Lebensmittelbuchkommission gäbe es entsprechende Definitionen. Da die Lebensmittelbuchkommission derzeit allerdings neu besetzt wird, konnte über den Antrag noch nicht beraten werden.

Weitere Kritik: Der DFV vermutet, dass bei Fleischersatzprodukten mit zweierlei Maß gemessen werde. "Es geht um Verbraucherschutz und es geht darum, dass an diejenigen, die Produkte verkaufen, die Fleisch enthalten, sehr viele Vorgaben erfüllen müssen", sagt Gero Jentzsch, Sprecher des DFV. Die vielen Vorgaben findet Jentzsch in Ordnung, nur nicht, dass sie bei denjenigen wegfallen, die ein Schnitzel verkaufen, das statt Fleisch teilweise künstliche Ersatzstoffe enthalten. "Für Kochschinken zum Beispiel gibt es eine lange Liste an Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bis man ihn so nennen und unter dem Namen verkaufen darf. Für veganen Kochschinken gilt das nicht", kritisiert der DFV-Sprecher.

Als gesetzliche Grundlage dient in der Problematik die Lebensmittelinformations-Verordnung, die klar vorschreibt, dass Verbraucher, das von einem Produkt erwarten dürfen, was auf der Verpackung steht. „Alleine die Nachahmung der Form kann nicht ausreichen, um die entsprechenden Verkehrsbezeichnungen zu verwenden“, teilt der DFV in einem Schreiben zum Thema mit. Lediglich die Aufmachung oder die Form des "Originals" zu imitieren, ist nach Ansicht des Verbandes irreführend. Besser wären demnach für die fleischlosen Erzeugnisse neutrale Begriffe wie "Bratstück".

Vegetarierbund verteidigt Ersatzprodukte

Auch der Vegetarierbund (Vebu) hat zu diesem Thema Stellung genommen. Er sieht jedoch keinerlei Irreführung der Verbraucher, da die Ersatzprodukte ausreichend gekennzeichnet seien. Darauf würden die Hersteller im Sinne der Käufer selbst Wert legen, denn diejenigen, die die fleischlosen Alternativen suchen, sollen sie auch finden.

Dass die vegetarischen und veganen Ersatzprodukte in Aussehen, Verwendungsmöglichkeit und Bezeichnung den tierischen Produkten oft sehr ähnlich sind, ist nach Angaben des Vegetarierbunds sogar das Ziel. "Alternativprodukte bieten die Chance, Ernährungsgewohnheiten beizubehalten und gleichzeitig die Vorteile pflanzlicher Produkte zu nutzen", heißt es in einer Stellungnahme des Vebu zum Thema. Mit Bezeichnungen wie "Bratstück" oder Ähnlichem müssten die Produzenten der fleischlosen Produkte zusätzliche Erklärungen bereitstellen. Wer das Wort "Schnitzel" liest, weiß meist sofort, was er erwarten kann in Bezug auf Form, Aussehen und Konsistenz, er weiß, wie er ein Schnitzel zubereiten kann und dass es keine Süßspeise, sondern eine deftige Mahlzeit darstellt.

Aus Sicht des Vebu ist es deshalb sinnvoll, dass die bekannten Namen auch für die Alternativprodukte verwendet werden dürfen. Eine rechtliche Festlegung gibt es dafür nicht, doch genau diese fordert der Vertreter der Veganer und Vegetarier. Als Voraussetzung nennt der Vebu: das Ersatzprodukt ist dem tierischen Produkt, mit dessen Namen es beschrieben werden soll, sehr ähnlich und die fleischlose Eigenschaft wird eindeutig kommuniziert.

Der Fleischer-Verband ist jedoch anderer Ansicht und kritisiert die Sicht des Vebu. "Der Vebu verkennt, dass Wurst, Schinken und Schnitzel nicht wegen ihrer Form und Farbe, sondern wegen der charakteristischen Inhaltsstoffe und des Geschmacks beliebt sind. Niemand kauft ein Schnitzel, nur weil es unregelmäßig geformt und flach ist und verzehrt werden kann", so DFV-Geschäftsleiter Dr. Wolfgang Lutz.

Da die EU-Kommission keinen Anlass für neue Vorschriften sieht, müsse es erst einmal neue Gesetze auf nationaler Ebene geben. Hier sind sich Vegetarierbund und Fleischer-Verband einig: die Verantwortlichen für die Leitsätze des Lebensmittelbuchs sollen entscheiden bzw. neue Vorschriften erlassen.

CDU und SPD verweisen in diesem Zusammenhang laut einem Bericht von fleischwirtschaft.de auf das Internetportal "Lebensmittelklarheit.de" des Bundesverband der Verbraucherzentralen, das dabei helfe, verwirrende Bezeichnungen frühzeitig zu ermitteln. Sollte sich hier ergeben, dass bestimmte Bezeichnungen zur Verwirrung führten, müsse sich auch nach Ansicht der Regierungsparteien die Lebensmittelbuchkommission mit dem Thema befassen.

Der vegane Metzger

Der DFV ist übrigens kein grundsätzlicher Gegner von Vegetarischem und Veganem, da viele Handwerksmetzger bereits fleischlose Alternativen mit im Programm haben. Immer mehr Metzgereien bieten ihre Produkte auch bei Caterings und im Partyservice an und hier wächst die Konkurrenz mit Anbietern veganer Speisen.

Erfahrungen mit der Problematik der Namensgebung bei den veganen Alternativen zu Schnitzel, Steak und Co. aus dem Handwerk können jedoch auch ganz anders verlaufen. Statt darin eine Konkurrenz zu sehen, hat beispielsweise Metzgermeister Michael Spahn aus Frankfurt am Main ein Geschäftsmodell daraus gemacht und bringt selbst immer neue vegane Produkte auf den Markt. 25 Prozent seiner Gesamtumsatzes erwirtschaftet der Metzger mittlerweile damit.

Doch auch Michael Spahn sah sich dem Vorwurf der Verbrauchertäuschung ausgesetzt, da er die Namen seiner Spezialitäten zu nah an denen der ursprünglich en Produkte mit tierischen Zutaten gewählt hat. Er hat sich nun einfach eine ganz eigene Schreibweise ausgedacht, um der Problematik zu entgehen. So stehen auf seiner veganen Produktliste heute "Lebberkees" und "Döner-Vleisch". Die gesamte Geschichte von Michael Spahn, der übrigens mittlerweile selbst Veganer geworden ist, können Sie hier nachlesen.>>>