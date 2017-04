12.04.2017

Die Bäckermeisterin vom Oderhaff Fernsehtipp: Bäckermeisterin mit besonderen Geschäftsideen

In Zeiten, in denen immer mehr Handwerksbäcker schließen, braucht es gute Geschäftsideen, um einen Betrieb am Leben zu halten. Es braucht Durchhaltevermögen und ganz besondere Rezepte. Das beweist Alexandra Vogt vom Oderhaff. Der NDR zeigt am Donnerstag eine Reportage über die Bäckermeisterin.

Die Rezepte stammen von ihrem Opa, doch ihre Waren verkauft Bäckermeisterin Alexandra Vogt auch übers Internet. Sie führt XXL-Arbeitstage ein und gibt Backkurse für Kinder. Handwerksbäcker haben es heute schwer, denn die Konkurrenz der Backshops , von Discountern und Aufbackstationen ist stark. Überzeugen kann man die Kunden dennoch mit guter Qualität.

Doch als Handwerksbäcker muss man sich heute auch immer wieder etwas Besonderes einfallen lassen, damit man wirtschaftlich überlebt. Genau das macht auch Bäckermeisterin Alexandra Vogt, die am Oderhaff an der Ostsee eine Bäckerei betreibt – ganz ohne zu Fertigbackmischungen zu greifen.

Bäckermeisterin vom Oderhaff: Mit Herz, guter Butter und neuen Ideen

Ihre Rezepte stammen noch von ihrem Opa und diese bewahrt sie bis heute. Obwohl Alexandra Vogt die Leidenschaft fürs Backen von Kindheit in sich hat, wollte sie beruflich erst etwas anderes machen. Doch sie brach das Abitur ab und machte sich mit ihrem Hobby selbstständig.

Wie sie ich mit ihrem eigenen Betrieb heute gegen die Konkurrenz behauptet, welche Ideen sie dafür entwickelt hat und wie sie Tag für Tag gemeinsam mit Ehemann, Mutter und Stiefvater backt, Büffets vorbereitet, Backkurse plant, einen Onlineshop betreibt und Marktstände mit den Waren versorgt, zeigt eine TV-Reportage des NDR.

Der 30-minütige Beitrag wird am Donnerstag, den 13. April 2017 um 18.15 Uhr ausgestrahlt. Der Titel der Reportage lautet. "Typisch! Die Bäckermeisterin vom Oderhaff - Mit Herz, guter Butter und neuen Ideen". dhz

Infos unter ndr.de.