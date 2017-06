06.06.2017

Wahlprogramm FDP irritiert Handwerksvertreter

Wie stehen die Freien Demokraten zu den Handwerkskammern? Eine Passage im neuen Wahlprogramm wirft Fragen auf.

Die FDP wirft mit einer Passage im neuen Wahlprogramm Fragen auf. Das Parteiprogramm enthält einen strittigen Passus über die Kammerzugehörigkeit.

Das kürzlich beschlossene FDP-Programm zur Bundestagswahl hat Vertreter des Handwerks irritiert. In der Druckfassung heißt es auf Seite 15: "Wir Freie Demokraten wollen [...] Gründungen und Kleinstunternehmen von einem Zwang zu möglicher Mehrfach-Kammerzugehörigkeit befreien. Weiterhin sind Unternehmer im Nebenerwerb unterhalb eines Gewerbeertrags von 10.000 Euro jährlich (Grundfreibetrag) vom Kammerbeitrag zu entlasten." Wie ist dieser Passus zu werten? Stellt die FDP die Existenz der Handwerkskammern infrage?

"Wir sind nicht für die Abschaffung der Kammern", bekräftigt FDP-Generalsekretärin Nicola Beer im Gespräch mit der Deutschen Handwerks Zeitung. Im Gegenteil: Die Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft seien sinnvoll. Eine etwaige Abschaffung der Kammern führe zu "mehr Staat, teurerem und schlechterem Service". Mehr Bürokratie und staatliche Steuerung könnten nicht im Sinne der Freien Demokraten sein. Mitgliedsbetriebe hätten aber einen Anspruch auf "Transparenz" und einen verantwortungsbewussten Umgang mit ihren Beiträgen. Beer attestierte den Handwerkskammern gleichwohl eine "vorbildliche Ausbildungsleistung" und ein "stimmiges Leistungsportfolio".

FDP will "unfaire Doppelbelastung" vermeiden

Warum dann aber dieser Passus im Wahlprogramm, wenn die FDP doch grundsätzlich die Arbeit der Kammern würdigt? Es gehe darum, eine "unfaire Doppelbelastung" von Unternehmen zu verhindern, nur weil sie eine bestimmte Rechtsform gewählt haben, verteidigt Beer den Passus. Die Freien Demokraten seien grundsätzlich bestrebt, die Diskriminierung von Unternehmen aufgrund ihrer Größe oder Rechtsform zu verringern. Beer spielt damit auf die unterschiedliche Behandlung von Familienunternehmern und börsennotierten Konzernen bei Abschreibungen an.

Eingebracht wurde der Antrag über die Kammerzugehörigkeit, der beim FDP-Parteitag eine knappe Mehrheit fand, von Thomas Vollmar aus Thüringen. Seiner Meinung nach verunsichert eine Doppelmitgliedschaft Gründer und Kleinstunternehmen. "Das schafft mehr Verwaltungsaufwand als es Nutzen stiftet." Er will seinen Antrag nicht als Angriff aufs Kammerwesen verstanden wissen. "Aber für kleine Anfänger muss ein solcher Aufwand nicht sein. Wir wollten einen Punkt setzen." Sie nähmen viele Angebote der Kammern nicht in Anspruch. Vollmar sähe es lieber, wenn die Kleinstunternehmer bei Bedarf Gebühren entrichteten. "Keine Leistung ohne Gegenleistung, das muss klar sein."

Problem betrifft nur wenige Betriebe

Wenige Unternehmen sind sowohl Mitglied bei der Handwerkskammer (HWK) als auch bei der Industrie- und Handelskammer (IHK). Dabei handelt es sich zum Beispiel um Kfz-Werkstätten, die auch Ersatzteile verkaufen. In der Regeln einigen sich HWK und IHK, den Mitgliedsbeitrag für die betroffenen Unternehmen zu teilen. Sie regeln das untereinander, um den betroffenen Unternehmen mögliche Unannehmlichkeiten zu ersparen. Einige Kammervertreter sprechen daher auch von einem "Problem in der Nische", das nur wenige Firmen betrifft und eigentlich keiner Regelung bedarf. Existenzgründer erhalten in den ersten vier Jahren eine abgestufte Befreiung von Kammerbeiträgen. Beiträge im Jahr der Gründung und des Folgejahres entfallen dabei ganz oder ermäßigen sich. Ohnehin sind die Beiträge für Kleinunternehmer verschwindend gering.

Politische Angriffe auf die Kammern gab es in der Vergangenheit immer wieder - unter anderem von den Jungliberalen oder auch von der Jugendorganisation der Grünen. Die FDP hatte sich zuletzt 2006 im großen Stil kritisch mit den Kammern auseinandergesetzt. Das aktuelle Parteiprogramm enthält dagegen viele Punkte, die Forderungen des Handwerks aufgreifen. str