03.11.2016

TÜV Report 2017 Fahrzeugprüfung: Deutsche Hersteller überzeugen beim TÜV Report

Jährlich wertet der TÜV seine durchgeführten Fahrzeugprüfungen aus. In diesem Jahr können sich besonders deutsche Hersteller freuen. Sie sind bei den Ergebnissen des TÜV Report 2017 an der Spitze. Insgesamt gibt es eine geringere Mängelquote.

Die deutschen Hersteller landen beim TÜV Report 2017 ganz vorne. Insgesamt gibt weniger Mängel als im Vorjahr. - © TÜV Süd

Laut TÜV Report 2017 weisen die Autos auf Deutschlands Straßen weniger erhebliche Mängel auf als noch im Vorjahr. Besonders freuen können sich die deutschen Hersteller. Ihre Fahrzeuge schnitten in den Untersuchungen des TÜV am besten ab.

TÜV Report 2017: Mercedes, Porsche, Opel und Audi sind vorn

Mercedes, Porsche, Opel und Audi belegen die vorderen Plätze bei den zwei- bis dreijährigen Fahrzeugen mit der geringsten Mängelquote. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank die Quote der Autos mit erheblichen Mängeln auf 19,7 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 22,6 Prozent.

Gleichzeitig stieg laut TÜV der Anteil der Fahrzeuge, die die regelmäßige Hauptuntersuchung (HU) ohne Mängel überstanden. Ältere Fahrzeuge fallen bei der HU jedoch häufiger durch. Nach zehn Jahren liegt die durchschnittliche Mängelquote bei 27,1 Prozent.

Inspektionen in Kfz-Werkstätten sehr wichtig für Verkehrssicherheit

"Das stetig wachsende Plus bei der Sicherheit unterstreicht den hohen Stellenwert der Hauptuntersuchung (HU)", sagt Patrick Fruth, Sprecher von TÜV SÜD, zu den Ergebnissen des TÜV Report 2017. "Die Vorreparaturen und Inspektionen der Kfz-Werkstätten tragen wesentlich mit zu diesem Erfolg bei“.

Gewinnermodelle beim TÜV Report 2017 sind der Mercedes GLK und der Porsche 911. Der Anteil von verkehrsunsicheren Fahrzeugen liegt bei diesen Modellen bei nur 0,1 Prozent. Insgesamt überzeugen beim TÜV Report einige Autos von Mercedes: Die Mercedes B-Klasse landet auf Platz zwei. Mit der A-Klasse kommt auch der Drittplatzierte von Mercedes.

Mazda 2 bester Kleinwagen

Bei den Kleinwagen überzeugt vor allem der Mazda 2 (2,5 Prozent). In der Kompaktklasse liefert die A-Klasse die besten Werte (2,3 Prozent). In der Mittelklasse leuchtet der Stern der Mercedes C-Klasse wie 2016 auf Platz eins (2,9 Prozent), die Mercedes B-Klasse ist Klassenbester bei den Vans. Zudem gewinnt der Mercedes GLK bei den SUV.

Kia und Chevrolet beim TÜV Report ganz hinten

Die meisten Mängel bei den zwei- und drei Jahre alten Kfz landen der Chevrolet Captiva mit 11 Prozent, der Kia Sorrento mit 11,2 Prozent und der Kia Sportage mit 11,5 Prozent.

Die Fahrzeuge (bis 3 Jahre) mit den wenigsten und den meisten Mängeln im Überblick

Platz und Fahrzeugtyp Mängelquote 1. Mercedes Benz GLK 2,1 1. Porsche 911 Carrera 2,1 3. Mercedes Benz B-Klasse 2,2 4. Mercedes Benz A-Klasse 2,3 5. Mercedes Benz SLK-Klasse 2,4 6. Mazda 2 2,5 130. Fiat Punto 10,5 131. Chevrolet Spark 10,6 132. Chevrolet Captiva 11,0 133. Kia Sorento 11,2 134. Kia Sportage 11,5

Hier geht’s zur ausführlichen Übersicht aller Fahrzeuge und Altersklassen

Lichtmängel bleiben die häufigsten Probleme

Der TÜV Report 2017 listet zudem für alle Fahrzeugtypen die häufigsten Mängel - sortiert nach Alter und Kriterien wie Fahrwerk, Bremsanlage und Beleuchtung - auf. Wie auch schon in den Vorjahren führt die Beleuchtung die Mängellisten an. Allerdings hat sich auch bei dem häufigsten Mangel einiges verbessert. Hier zeigt sich vor allem die rasante Entwicklung der Scheinwerfertechnologie. LED, Xenon und in der Oberklasse Laser haben eine wesentlich längere Lebensdauer und sind weniger anfällig für Spannungsschwankungen. Zudem gibt es bei beinahe allen Mängelgruppen eine Verbesserung.

Die häufigsten Mängel (bei Fahrzeugen bis 3 Jahre) im Überblick

Mangel Quote Abblendlicht 1,9 % Beleuchtung hinten 1,6 % Beleuchtung vorn 1,6 % Bremsscheiben 0,8 % Ölverlust Motor/Antrieb 0,7 % Achsfedern/Dämpfung 0,3 % Motormanagement/AU 0,3 % Achsaufhängung 0,2 % Auspuffanlage 0,2 % Blinker/Warnblinker 0,2 % Funktion der Feststellbremse 0,2 % Funktion der Fußbremse 0,2 % Antriebswellen 0,1 % Lenkgelenke 0,1 %

Hier geht’s zur ausführlichen Mängelübersicht aller Fahrzeugtypen und Altersklassen

Der TÜV Report 2017 stützt sich auf die Auswertung der Ergebnisse von beinahe neun Millionen HU bei insgesamt 224 Fahrzeugmodellen im zweiten Halbjahr 2015 und ersten Halbjahr 2016. Der Report erscheint im Magazin "Auto Bild". Er enthält für jedes Fahrzeugmodell die Kategorien Fahrwerk, Licht, Bremsen und Umwelt. end