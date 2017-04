04.04.2017

Trends rund ums Fahrrad Fahrräder: Ab in den Frühling

Die Outdoor-Saison hat begonnen. Zeit, das Fahrrad aus dem Keller zu holen und sich fit für den Frühling zu machen. Lesen Sie hier, mit welchen Neuheiten Sie sich jetzt für die Fahrradsaison rüsten können.

Das Frühlingswetter lockt zum Radfahren in die Natur. - © ARochau/Fotolia.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Drais: Handwerk, das die Welt veränderte

Fahrradtourismus ist ein Wachstumsmarkt. 5,2 Millionen Deutsche haben im vergangenen Jahr Radurlaub gemacht. Das seien 16 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) auf der Tourismusmesse ITB in Berlin mit. Beim Reisen mit dem Fahrrad geht es aber nicht nur im sportliche Bewegung und Naturerlebnisse, es gibt auch einen Trend zum Bikepacking.

Die Idee ist, leichtes Gepäck direkt am Lenker, Sattel oder Rahmen zu verstauen. So wird das Fahrrad nicht überladen und bleibt im Gelände oder auf der Straße gut fahrbar. Hersteller haben die dafür passenden Taschen im Angebot. Beispielsweise hat der Radtaschenhersteller Ortlieb eine Bikepacking-Taschenserie im Sortiment. Alle Taschen sind wasserdicht. Der Seat-Pack fasst zwischen 8 und 16,5 Liter Volumen und kann damit einen Rucksack ersetzen. Er wird mit Klettverschlüssen am Sattelgestell befestigt. Schlafsack und Isomatte passen in den Handlebar-Pack. Die wasserdichte Gepäckrolle fasst 15 Liter Volumen und ein weiteres "Accessory-Pack" kann daran angebracht werden. Der Frame-Pack wird mit Klettverschlüssen im Rahmendreieck (je nach Größe vier oder sechs Liter) befestigt eignet sich daher als Stauraum für etwas schwerere Reiseutensilien.

Fahrradtrends 2017 © www.pd-f.de/ortlieb.com Der wachsenden Zahl von Fahrradtouristen bietet Radtaschenhersteller... mehr © www.pd-f.de/r-m Das Lasten-E-Bike "Packster nuvinci HS 80" von Riese... mehr © www.pd-f.de/haibike Downhill-Mountainbike "Xduro Dwnhll 9.0" von Haibi... mehr © www.pd-f.de/abus Die Sonderetion "Bordo Black" des Faltschlosses "Bordo"... mehr © www.pd-f.de/Stevens Das Tourenrad "Boulevard Luxe" von Stevens. © www.pd-f.de/wsm Die Radstation "Bike and Business" von WSM.

Sonderedition zum Jubiläum

Zum zehnjährigen Jubiläum des Faltschlosses Bordo im vergangenen Jahr brachte Abus eine Sonderedition heraus: Bordo Black. Zur limitierten, schwarzen Auflage erhält der Kunde ein Halstuch. Zum Preis von 139,95 Euro kauft der Kunde hochwertige Sicherheitstechnik mit einem massiven Schlosskörper und einer Konstruktion einzeln verbundener Stäbe. Sicherheit und Falten sind auch Attribute des Falthelms "Fuga" von Closca. Er sorgt für Sicherheit im innerstädtischen Verkehr, ist stylish und leicht. Durch die Faltstruktur kann der Helm ineinandergeschoben werden. Auf diese Weise verschwindet er schnell und einfach in der Tasche oder im Rucksack. Der Falthelm "Fuga" ist ab März 2017 erhältlich.

Praxistest im Handwerk

Riese & Müller bieten eine neue Lösung, um sperriges Material zu transportieren. Auf der Ladefläche des Lasten-E-Bikes "Packster nuvinci HS 80" können Gegenstände auf 80 cm Ladelänge transportiert werden (das entspricht der Breite einer Europalette). Ausgestattet mit Bosch-Performance-Speed-Motor und stufenloser NuVinci-Nabenschaltung beträgt die Höchstgeschwindigkeit des Lasten-E-Bikes 45 km/h. Käuflich ist es nach Herstellerangaben ab 5.099 Euro. Ein Lasten-E-Bike von Riese & Müller wird bald von einem Handwerker für die Deutsche Handwerks Zeitung in der Praxis getestet.

Sicherer Halt bei Nässe

Reifenhersteller Schwalbe hat den Ganzjahresreifen "Marathon GT 365" auf den Markt gebracht. Er ist in drei Größen für 39,90 Euro verfügbar. Die Gummimischung Silica-Compound, entwickelt für den Einsatz in vier verschiedenen Jahreszeiten, soll zu sicherem Halt bei Nässe beitragen. Außerdem soll der DualGuard vor Pannen schützen mittels einer zusätzlichen Gewebelage innerhalb der Karkasse und einer Gummischicht von 2,5 Millimetern. Wer also Wind und Wetter trotzt, kommt mit dem Ganzjahresreifen durchs ganze Jahr. Der Hersteller macht nur eine Ausnahme: Wenn es richtig eisig ist, dann doch lieber mit Spikes fahren. Auch bei der Rennradbereifung bietet Schwalbe mittlerweile ein breit gefächertes Sortiment. Straßenreifen gibt es von 22 bis 30 mm Breite in verschiedenen Ausführungen.Diese Vielfalt ist auch der Scheibenbremse zu verdanken.

Eine mechanische Scheibenbremse bietet der Hersteller Paul Components mit "Klamper" für 239,99 Euro. Hinter den Rennrädern müssen die E-Mountainbikes nicht zurückstecken. Eine Scheibenbremse für E-Mountainbikes gibt es von Scram. Für 145 Euro ist "Guide RE" bereits im Fachhandel erhältlich. Gewicht und höhere Schnelligkeit eines E-Mountainbikes sollen ihr nichts ausmachen dank des Guide-R-Bremshebels mit 4-Kolben-Bremssattel.

Scram bietet außerdem mit "Roam 50" einen neuen Laufradsatz mit Carbonfelgen, der in diesem Segment wohl zu den günstigsten auf dem Markt zählen soll: 653 Euro für ein Vorderrad und 763 Euro für das Hinterrad.

Zahnriemen fürs Fahrrad

Der großflächige Dynamoscheinwerfer "Lumotec IQ-X E" für E-Bikes von Busch & Müller strahlt mit 150 Lux Beleuchtungsstärke. Energie zieht sich der Frontscheinwerfer aus der Batterie. Der Preis liegt bei 149,90 Euro.Zahnriemenantriebe bei Fahrrädern waren vor wenigen Jahren noch sehr teuer. Für Einsteiger bringt Radhersteller Stevens in diesem Frühjahr das Tourenrad "Boulevard Luxe" für 1.099 Euro auf den Markt. Der Aufwand für Wartung und Pflege ist bei diesem City-Bike durch Nabenschaltung und Riemenantrieb geringer. Denn der Zahnriemen rostet nicht und soll auch länger halten. Nachrüstungen an Fahrrädern sind ­möglich.

Lift und Shuttle überflüssig

In der Serie "Xduro Dwnhll" von ­Haibike findet sich das "Xduro Dwnhll 9.0". Wie der Name schon verrät: ein Downhill-Mountainbike mit Elektroantrieb. Dieses Downhill-Bike kann aber auch ohne Weiteres einen ­steilen Berg hinauffahren. Lift und ­Shuttle sind überflüssig. ­Ausgestattet mit einem Bosch-Performance-CX-Antrieb ist das E-Mountainbike in den Farben Rot/Weiß/Schwarz für 7.999 Euro zu ­haben.

Vom 1. Mai bis 31. August 2017 läuft erneut die Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit", eine Initiative von AOK und ADFC. Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter unterstützen wollen, gesundheitsfördernd und umweltschonend zur Arbeit zu kommen, können jetzt auf eine Radstation von WSM zurückgreifen. Der Spezialist für Fahrradpark-Systeme entwickelte die Radstation "Bike and Business". Sie ist individuell anpassbar auf die Wünsche und Bedürfnisse eines Unternehmens und rechnet sich laut Hersteller bereits ab zehn radfahrenden Mitarbeitern. Die Station kann aus verschiedenen Systemen zusammengesetzt werden: Fahrradparkplätze mit und ohne Überdachung, Räume zum Umkleiden und Duschen, eine Werkstatt, Akku-Lade-Station etc. dan