02.03.2017

Sonderschau auf der Internationalen Handwerksmesse Exempla: Carbon trifft Leder & Co.

Die Sonderschau "Exempla" auf der Internationalen Handwerksmesse zeigt "Materialwelten des Handwerks".

Von Jens Christopher Ulrich

Einzelstücke aus Ton: Ziegelfertigung bei Petersen Tegl im dänischen Broager.

Die Sonderschau "Exempla" auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München (8. bis 14. März) steht in diesem Jahr unter dem Titel "Materialwelten des Handwerks". In Halle B1 zeigen Handwerker ihr Können in eigens errichteten Werkstätten. In einer zunehmend digitalisierten und virtuellen Welt erleben klassische Materialien wie Glas, Holz, Keramik, Leder und Metall eine wahre Renaissance in Handwerk, Design und Architektur. Aber auch neue Materialien wie Carbon, technische Textilien und Werkstoffe für den 3D-Druck werden auf der "Exempla" verarbeitet.

Pavillons mit perfekter Akustik

© aeronautec

Die 1994 von Segelmachermeister Johannes Fitz und seiner Frau Petra gegründete Firma aeronautec in Seeon am Chiemsee verwendet Produkte aus dem Yachtbereich sowie aus der Ballon- und Luftschifffahrt für Raumteilsysteme oder Lichtdeckenelemente. Vom Ausspinnen der Fäden über das Hochdrehen und Abweben sowie das Konfektionieren liegt der komplette Herstellungsprozess in den Händen von aeronautec. Für die "Exempla" wurden zwei mit akustisch wirksamen Membranen ummantelte Pavillons hergestellt, die das Produktangebot der Firma zeigen.

Wilfried Grootens arbeitet seit seiner Meisterprüfung als Glas- und Porzellanmaler im Jahr 1989 in seinem eigenen Atelier in Kleve am Niederrhein. Bekannt ist er für seine Malerei mit Floatgläsern, die optische Täuschungen hervorbringt. Dafür malt er zunächst mit feinen Pinselstrichen auf Einzelscheiben. Anschließend werden diese übereinandergeschichtet, verklebt und poliert. Das Ergebnis sind scheinbar im Glas schwebende, dreidimensionale Körper, die je nach Betrachtungsstandpunkt variieren.

Handgefertigte Ziegelsteine

© Langenbacher

Urs Langenbacher erlernte sein Handwerk an der Staatlichen Fachschule für Geigenbau und Zupfinstrumentenmacher in Mittenwald. Seit 1999 betreibt er mit Pierre Chaubert seine eigene Werkstatt in Füssen. Beim Bau seiner Lauten kommen viele verschiedene Hölzer wie Eibe, Kirsche, Ahorn oder Tropenholzarten zum Einsatz. Der Hals einer Renaissancelaute wird entweder massiv gebaut oder aus furnierter Fichte gefertigt und mit einem Ebenholzgriffbrett belegt. Die Wirbel sind aus Buchsbaum oder Pflaume gedrechselt. Muschel und Hals sind mit Schellack handpoliert, die Decke wird lediglich gewachst.

Die dänische Ziegelei Petersen Tegl wurde bereits 1791 in Broager gegründet. Heute führt Christian A. Petersen das Unternehmen in siebter Generation. Petersen Tegl hat sich auf die Herstellung von handgefertigten Ziegelsteinen und Klinkern spezialisiert und exportiert diese weltweit. Als eine der wenigen Ziegeleien beherrscht Petersen Tegl noch das Brennen mit Kohle, was den Ziegeln ein Farbenspiel in hellen und dunklen Nuancen verleiht. Auf der "Exempla" wird ein Holzhäuschen mit diesen Ziegeln verkleidet.

100 Stunden für Bestickung

Der schwedische Silberschmied Tore Svensson aus Stockholm widmet sich seit über drei Jahrzehnten einer einzigen einfachen Form: der Schale. Da das Eisen dabei tausende Male gehämmert wird, entstehen jedes Jahr nur wenige Arbeiten. Diese dienen jedoch lediglich als Anschauungsobjekte und sind nicht für den Gebrauch bestimmt. Die schwarze Farbe der Schalen entsteht durch das Glühen und Feuern mit Leinöl. Mit Gold kontrastiert, bricht die Dunkelheit des Eisens.

© Zant

Die Wartezeit für die maßgeschneiderten Lederhosen von Säcklermeister Tobias Zant aus dem österreichischen Zell am See beträgt knapp zwei Jahre. Die meist aus dunkelbraunem und schwarzem Hirschleder zugeschnittenen Hosen werden mit Fischfett gegerbt, was sie sehr hautverträglich macht. Damit die Farbe selbst bei Feuchte erhalten bleibt, wird das Leder mit Blauholz gefärbt. Die aufwändigen, regional verschiedenen Stickmuster sind teilweise seit Generationen überliefert. Mindestens 20 Arbeitsstunden braucht es für ein einfaches Muster. Die Bestickung einer ganzen Lederhose dauert bis zu 100 Stunden.

