30.11.2016

EU-Kommission legt umfassendes Energie-Paket vor EU-Winterpaket: Billige und saubere Energie?

Europa soll zur "Energie-Union" zusammenwachsen, so hat es sich die EU-Kommission auf die Fahnen geschrieben. Aber dreht sie dafür an den richtigen Schräubchen?

Die EU-Kommission will den großen Wurf. Bis 2030 will sie den Energiemarkt in Europa so umbauen, dass mit mehr erneuerbaren Energien und Energieeffizienz die selbst gesteckten Klimaziele erreicht werden. Gleichzeitig sollen Strom, Wärme oder Kühlung erschwinglich bleiben. Das mehr als 1000 Seiten starke sogenannte Winterpaket wird erst am Mittwochmittag veröffentlicht. Verbraucher- und Umweltschützer debattieren die Entwürfe aber schon. Hier einige wichtige Fragen und Antworten zu dem, was aus dem Paket bereits bekannt ist:

Was steckt im "Winterpaket"?

Entwürfe machen bereits seit Wochen in Brüssel die Runde. Auch wenn an den Endfassungen bis zuletzt gefeilt wurde, sind drei zentrale Punkte bereits klar:

Eine "Energieeffizienzrichtlinie" soll bis 2030 ein Energie-Einsparziel von 30 Prozent sichern, wie die Deutsche Umwelthilfe bereits weiß. Dabei geht es um Stromersparnis, aber auch um eine Verringerung von Heizwärme beziehungsweise Energie zum Kühlen. Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch der Union soll bis 2030 bei 27 Prozent liegen. Der Strommarkt soll so umgebaut werden, dass er bis zu 50 Prozent Ökostrom verkraften kann.

Das alles soll sicherstellen, dass die EU 2030 mindestens 40 Prozent weniger Treibhausgase verursacht als 1990.

Was bedeutet das für Verbraucher?

Der europäische Verbraucherverband BEUC hat die Entwürfe schon unter die Lupe genommen und sieht vor allem bei der Neuordnung des Strommarkts weit reichende Auswirkungen für Konsumenten. Die EU-Kommission setzt auf das Prinzip "niedrigere Preise durch Wettbewerb". Deshalb soll es zum Beispiel leichter werden, den Anbieter zu wechseln, nämlich binnen drei Wochen und in der Regel ohne Aufpreis. Künftig sollen Vorgaben für Stromrechnungen gelten, damit die Kunden den Zahlenwust überhaupt verstehen und ihren Verbrauch analysieren können. Sogenannte intelligente Stromzähler (smart meters) und flexible Tarife sollen dazu beitragen, dass Verbraucher Strom dann abnehmen, wenn er am billigsten ist. Die Ökodesign-Richtlinie soll stromsparenden Geräte zum Durchbruch verhelfen.

Energiewende in Zahlen © Foto: Christian Schwier/Fotolia.com 85 Prozent der Deutschen möchten, dass der Ausstieg... mehr © Foto: Fotolia/W.Scott Die Bedeutung von Windkraft für die Stromerzeugung... mehr © Foto: Marco2811/Fotolia.com Die staatliche Förderung von Solarstrom ist in den... mehr © GrafiK: AGEE-Stat und AGEB © Foto: slavun/Fotolia.com Eine Million Elektroautos wollte die Bundesregierung... mehr © Foto: pict rider/Fotolia.com In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Beschäftigten,... mehr © Grafik: BDEW © Foto: fineart-collection/Fotolia.com Dass es die Bundesregierung ernst meint mit der Energiewende,... mehr © Foto: M. Schuppich/Fotolia.com Weltweit wird massiv in die Energiewende investiert.... mehr © Grafik: BMWI © Foto: Gina Sanders/Fotolia.com Nach der Atomreaktorkatastrophe in Fukushima hat die... mehr © Foto: Gina Sanders/Fotolia.com Ein großes Ziel der Energiewende ist es, den weltweiten... mehr © Grafik: Ecofys © Foto: animaflora/Fotolia.com Auf der Pariser UN-Klimakonferenz wurden Ende 2015... mehr © Foto: KB3/Fotolia.com Anstatt Energie zu verschwenden, sollen Häuser in... mehr © Foto: LianeM/Fotolia.com Wasserkraft ist nur für etwa drei Prozent der Bruttostromerzeugung... mehr

Was haben Verbraucher- und Umweltschützer daran auszusetzen?

Grundsätzlich lobt BEUC: "Die Energiewende, die die EU vorschlägt, könnte große Vorteile für Bürger und Unternehmen bringen." Einiges geht Verbraucherschützern aber nicht weit genug. Der Wechsel des Stromanbieters müsse zum Beispiel noch schneller werden, meinen sie. Auch Umweltschützer beklagen zu wenig Ehrgeiz. Die Umwelthilfe etwa fordert ein Energieeinsparziel von 40 statt 30 Prozent - denn nicht verbrauchte Energie muss nicht bezahlt werden und macht auch keinen Dreck. Beim Ausbau erneuerbarer Energien sehen sie neue Hürden durch die EU-Pläne, denn nach 2020 gilt nicht mehr, dass Ökostrom im Stromnetz immer Vorrang hat.

Sobald die Vorschläge der EU-Kommission vorliegen, steht eine langwierige Klärung mit dem EU-Parlament und den Mitgliedsstaaten an. Deshalb dürften die Neuerungen erst in einigen Jahren in Kraft treten. dpa