09.06.2017

Mut zu Erster Hilfe Ersthelfer für Notfälle im Betrieb

Der Kollege liegt am Boden und atmet nicht mehr. Was nun? In Deutschland könnten jedes Jahr 10.000 Leben gerettet werden, wenn mehr Menschen den Mut zu Erster Hilfe fänden. Was zu tun ist bei kleinen und großen Unglücksfällen und was das mit den BeeGees zu tun hat.

Von Barbara Oberst

Rund 250 Menschen jeden Tag erleiden in Deutschland einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Wenn ihnen nicht sofort jemand zur Hilfe kommt, sinken ihre Überlebenschancen rapide, mit jeder Minute um zehn Prozent. Schon nach fünf Minuten sind die Überlebenschancen nur noch halb so hoch. Beginnt die Hilfe erst nach 15 Minuten, ist es in den meisten Fällen zu spät.

Der plötzliche Herztod ist mit schätzungsweise 80.000 bis 100.000 Fällen pro Jahr eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Der Rettungsdienst braucht im Schnitt mindestens fünf Minuten, um vor Ort zu sein. Zu lange für die Betroffenen.

Herzdruckmassage als Erste Hilfe

Trauen sich die Anwesenden aber, sofort nach dem plötzlichen Herzstillstand eine Herzdruckmassage durchzuführen, stehen die Chancen gut, dass sie den Spontankreislauf des Körpers wieder in Gang setzen. In diesen Fällen verdoppelt sich die Überlebensrate.

Bisher wagen noch zu wenige Menschen, einzugreifen: In Deutschland beginnen nur in rund 15 Prozent der Fälle Laien mit Wiederbelebungsmaßnahmen, zeigen die Daten des Deutschen Reanimationsregisters der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI). Schweden und Norweger haben den Deutschen da einiges voraus. Hier greifen 60 Prozent der Bevölkerung zu Erste-Hilfe-Maßnahmen, wenn sie zu einem Notfall kommen.

Mehr Ersthelfer in Betrieben

Immerhin: In betrieblichem Umfeld ist die Bereitschaft zu handeln, vergleichsweise hoch. Hier ergriffen die Anwesenden in 34 Prozent der Fälle zu Wiederbelebungsmaßnahmen, in häuslicher Umgebung nur in 12 Prozent der Fälle.

Was tun bei Herz-Kreislauf-Stillstand? Ein Mensch bricht plötzlich zusammen.

Prüfen Sie, ob er noch bei Bewusstsein ist. Sprechen Sie die Person an, schütteln Sie sie an den Schultern. Achten Sie auf die Atmung.

Keine Reaktion?

Rufen Sie sofort die Telefonnummer 112 an oder besser: Veranlassen Sie eine zweite Person, dort anzurufen.

Legen Sie auf die Mitte des Brustkorbs den Handballen der einen Hand. Drücken Sie mit dem zweiten Handballen etwa 100 mal pro Minute etwa fünf Zentimeter tief auf den Brustkorb. Das Lied "Stayin`alive“ der BeeGees im Kopf gibt genau den richtigen Rhythmus an und lenkt von der eigenen Panik ab.

Trainierte Ersthelfer sollten zusätzlich beatmen, auf 30 mal drücken folgen zwei mal beatmen.

Führen Sie die Wiederbelebungsmaßnahmen so lange fort, bis der Rettungsdienst Sie auffordert, damit aufzuhören. Wenn Ihnen die Kraft ausgeht, bitten Sie jemanden, Sie abzulösen.

Die Aktion einlebenretten.de der Stiftung Deutsche Anästhesiologie und des Bundesgesundheitsministeriums stellt Materialien und Informationen bereit, mit denen Betriebe die Bereitschaft ihrer Mitarbeiter erhöhen können, im Notfall einzugreifen. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat hier eine Checkliste zur Organisation der Ersten Hilfe im Betrieb veröffentlicht.

Wer muss Erste Hilfe leisten?

Wer als Erster zu einer Ungücksstelle kommt, hat nicht nur moralisch die Pflicht, zu helfen. Auch das Strafgesetzbuch verlangt, dass jeder die Hilfe leistet, die seinen Fähigkeiten entspricht. Weil viele Menschen unsicher sind, was sie tun dürfen, was sie tun müssen und was nicht, hat die DGUV hierzu zwei weitere Broschüren veröffentlicht.

Das "Handbuch zur Ersten Hilfe“ erklärt Schritt für Schritt, wie sich Ersthelfer bei verschiedenen Arten von Notfällen im betrieblichen Alltag verhalten müssen. Die Broschüre "Rechtsfragen bei Erster-Hilfe-Leistung durch Ersthelferinnen und Ersthelfer“ nimmt den Helfern die Angst vor dem andeln.

Selbst wenn dem Ersthelfer ein Fehler unterlaufen sollte, muss er keine negativen Folgen befürchten. Wer nach bestem Wissen Erste Hilfe leistet, um einem anderen Menschen zu helfen, leibt straffrei. Nur wer nicht handelt, kann wegen unterlassener Hilfeleistung bestraft werden.