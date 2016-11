16.11.2016

Steuertipp Erste Tätigkeitsstätte: Prognoseentscheidung maßgeblich

Arbeitnehmer, die in ihrer Einkommensteuererklärung angeben, keine erste Tätigkeitsstätte vom Arbeitgeber zugeordnet bekommen zu haben, können steuerlich trotzdem eine erste Tätigkeitsstätte haben. Das Finanzamt überprüft hier, ob eine erste Tätigkeitsstätte aufgrund quantitativer Merkmale vorliegt. Auch hier gibt es eine steuerliche Besonderheit zu beachten.

Hat der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer keine erste Tätigkeitsstätte zugeordnet, kann dieser dennoch eine haben, wenn der Arbeitnehmer dort

typischerweise arbeitstäglich oder

je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder mindestens ein Drittel der vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit

dauerhaft tätig werden soll.

Prognoseentscheidung ist für die Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte maßgeblich

Auch wenn die oben genannten Kriterien aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten nicht vorliegen, kann es passieren, dass überraschend doch eine erste Tätigkeitsstätte vorliegen kann. Denn es zählen nicht die tatsächlichen Verhältnisse, sondern die ursprünglichen (Prognose-)Vereinbarungen.

Beispiel:

Ein Arbeitnehmer arbeitet mittlerweile an vier Tagen außer Haus und ist einmal in der Woche in der Einrichtung seines Arbeitgebers eingesetzt. Im Arbeitsvertrag ist nur geregelt, dass der Arbeitnehmer 40 Stunden in der Einrichtung des Arbeitgebers tätig werden soll.

Folge: Da der Arbeitsvertrag die ursprüngliche Prognose beinhaltet, dass der Arbeitnehmer seine 40 Stunden im Büro ableisten muss, kann das Finanzamt darauf das Vorliegen einer ersten Tätigkeitsstätte nach quantitativen Kriterien ableiten. Für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte dürfen in diesem Fall 0,30 Euro/km für die einfache Strecke als Werbungskosten geltend gemacht werden.

Steuertipp Die erste Tätigkeitsstätte lässt sich in vergleichbaren Fällen verhindern, in dem der Arbeitgeber die Zuordnung zu einer Einrichtung neu regelt.

