06.03.2017

Eisdielen-Check: Hier gibt’s das beste Eis Das sind die zehn besten Eisdielen in Deutschland

Wo kann man in Deutschland im Sommer das beste Eis genießen? Das Reiseportal TripAdvisor hat die Bewertungen seiner Mitglieder ausgewertet und Deutschlands beste Eisdielen ermittelt. Hier gibt es das beste Eis.

Der Eisdielen-Check stellt die besten Eisdielen Deutschlands vor. - © Kzenon/Fotolia.com

In welcher Eisdiele gibt es das beste Eis? Beim Ranking der zehn besten Eisdielen Deutschlands fällt auf: Auf der Eisdielen-Favoriten-Liste stehen Eisdielen aus ganz Deutschland. Richtig gutes Eis gibt es also in der ganzen Republik. Die Hochburg der gefrorenen Köstlichkeit ist jedoch laut TripAdvisor München. Gleich drei Münchner Eisdielen schafften es in die Top 10.

Die beste Eisdiele Deutschlands ist in Bonn

Am meisten schätzen die User, der nach eigenen Angaben weltweit größten Reise-Webseite, das EisLabor in Bonn. Diese Eisdiele arbeitet vor allem mit hochwertigen Zutaten wie Biomilch. Zusätzlich gibt es laktosefreie Sorbets.

Natürlicher Geschmack überzeugt

Platz zwei belegt die Koblenzer Eisdiele E Gel o Sia. Hier loben die Kunden den natürlichen Geschmack. Sie können zudem durch ein Schaufenster einen Blick in die Herstellung werfen. "Habe in meinem Urlaub dort mehrere Eissorten probiert: Birne, Walnuss, Cassis und Mango und bin begeistert: noch nie habe ich ein derartig gutes und natürlich schmeckendes Eis gegessen - und dazu noch recht günstig", schreibt ein Kunde der Eisdiele aus Koblenz aud TripAdvisor. Ebenfalls auf dem Siegerpodest landet eine Eisdiele aus Köln. Der Italiener Il Gelato - Di Ferigo, überzeugt seine Gäste mit exotischen Sorten wie "Birne-Petersilie".

Das sind die 10 besten Eisdielen Deutschlands © Foto: TripAdvisor Eis: Die leckerste Erfrischung bei der Hitze in diesem... mehr © Foto: TripAdvisor Platz 1: EisLabor, Bonn "Dort gibt es prima selbstgemachtes... mehr © Foto: TripAdvisor Platz 2: E Gel o Sia, Koblenz "Habe in meinem Urlaub... mehr © Foto: TripAdvisor Platz 3: Il Gelato - Di Ferigo, Köln "Das Warten... mehr © Foto: TripAdvisor Platz 4: Sylter Eismanufaktur, Sylt "Ehrlich gesagt... mehr © Foto: TripAdvisor Bei dem Eis der Sylter Eismanufaktur läuft das Wasser... mehr © Foto: TripAdvisor Platz 5: Gelato Go, Heidelberg Kundenbewertung: "Die... mehr © Foto: TripAdvisor Der Name ist beim Gelato Go Program. © Foto: TripAdvisor Platz 6: Caffe e Gelato, Berlin "Schneller Service... mehr © Foto: TripAdvisor Wie hier beim Caffe e Gelato kann Eis auch Kunst sein.... mehr © Foto: TripAdvisor Platz 7: True & 12 Handmade Ice Cream, München "Softes,... mehr © Foto: TripAdvisor Außergewöhnlich: Im True & 12 hängen die Waffeln... mehr © Foto: TripAdvisor Platz 8: Vanille & Marille Eismanufaktur, Berlin "Von... mehr © Foto: TripAdvisor Platz 9: Der Verrückte Eismacher, München "Dies ist... mehr © Foto: TripAdvisor Beim verrückten Eismacher sind die Portionen groß... mehr © Foto: TripAdvisor Platz 10: Ballabeni, München Ein türkischer Gast... mehr © Foto: TripAdvisor Die fruchtigen Sorten im EisLabor werden alle mit... mehr

Besonders überzeugen auch die Eisdielen aus München. Diese landen auf den Plätzen sieben, neun und zehn. Aber auch Eisdielen aus Heidelberg, Sylt und zwei aus der Hauptstadt Berlin gehören zu den Besten.

Die 10 besten Eisdielen Deutschlands im Überblick

Platz 1: EisLabor, Bonn

Das EisLabor verarbeitet lediglich hochwertigen Zutaten wie Biomilch. Die Eisdiele schaffte es erstmals unter die 10 besten Eisdielen Deutschlands und hat sich sofort an die Spitze katapultiert. Im Angebot hat das EisLabor außergewöhnliche Sorten wie Salzkaramell oder Orange mit Minze.

Platz 2: E Gel o Sia, Koblenz

Die Koblenzer Eisdiele E Gel o Sia landet beim TripAdvisor-Ranking bereits zum zweiten Mal in Folge Platz zwei. Das Besondere an dieser Eisdiele: Die Gäste können hier einen Blick in die Herstellung durch das Schaufenster werfen. Außerdem loben viele Gäste den natürlichen Geschmack des Eises. Besonders das Fruchteis und die Sorbets schmeckten im E Gel o Sia sehr natürlich.

Platz 3: Il Gelato - Di Ferigo, Köln

Die Kölner Eisdiele landet zum ersten Mal unter den zehn bundesweit besten Eisdielen. Trotz eines gehobenen Preises kommen die Kunden gerne zu dem Eismacher. Vor allem die große Auswahl überzeugt. "Das Warten lohnt sich – sowohl klassische Sorten wie Vanille und Schokolade als auch exotische Varianten wie Pumpernickel oder Birne-Petersilie schmecken einmalig lecker“, schreibt ein Kunde bei TripAdvisor.

Platz 4: Sylter Eismanufaktur, Sylt

Einige Kunden der Sylter Eismanufaktur vergleichen den Geschmack und die Qualität des Eises mit dem, welches sie aus Venedig oder Florenz in Italien kennen. "Ehrlich gesagt war ich absolut überrascht, ein soooo leckereres auf Sylt zu bekommen und nicht in Venedig oder Florenz“, bewertet ein Kunde die Eisdiele.

Platz 5: Gelato Go, Heidelberg

Platz fünf geht an das Café Gelato Go. Damit liegt die Eisdiele zwei Plätze besser als noch beim letzten Vergleich. Die Heidelberger Eismacher verstehen ihr Handwerk und kreieren regelmäßig neue exotische Sorten. Aber auch Klassiker wie Vanille, Schokolade und Erdbeere überzeugen laut den Bewertungen die Kunden.

Platz 6: Caffe e Gelato, Berlin

Ebenfalls wieder in den Top 10 der besten Eisdielen Deutschlands vertreten ist das italienische Café Caffe e Gelato. Der Laden am Potsdamer Platz in Berlin belegte 2014 Platz 4. Vor allem auch Menschen mit Allergien bekommen hier ein leckeres haugemachtes Eis. Von Bioeis über zuckerfreie Eissorten auf Fruktosebasis bishin zu laktosefreiem Eis gibt es hier alles. Ein weiterer Pluspunkt: Die großen Portionen.

Platz 7: True & 12 Handmade Ice Cream

Die kleine Münchner Eismanufaktur True & 12 Handmade Ice Cream bietet ihren Kunden zwölf hausgemachte Aromen an. Zudem setzt die Eisidele auf erstklassige Gewürze wie Bourbon Vanilleschoten aus Madagaskar. Unter anderem bekommen die Gäste Sorten wie Grüntee, Zitrone-Minze oder Blutorange.

Platz 8: Vanille & Marille Eismanufaktur

Die Berliner Vanille & Marille Eismanufaktur ist neu in der Rangliste der besten deutschen Eisdielen. "Von Erdnusseis mit Brownie-Stücken über Safraneis oder belgische Schokolade bis hin zu Himbeersorbet sah alles sehr ansprechend aus. Ich habe mir gleich zwei Kugeln gegönnt und wurde geschmacklich nicht enttäuscht – eine klare Empfehlung also", schreibt ein User bei TripAdvisor in den Kommentaren.

Platz 9: Der verrückte Eismacher

Wie der Name schon sagt bekommen die Gäste in der Münchner Eisdiele "Der verrückte Eismacher" einige verrückte Kreationen, die dem Gaumen ein völlig neues Geschmackserlebnis bieten. Sorten wie Weißwurst-, Bier-, Bacon-, Cannabis- oder Schwangerschaftseis (Essiggurke mit Nutella) gehören hier zum Angebot. Beim letzten Ranking lag der Eismacher noch auf Platz eins.

Platz 10: Bellabeni, München

Die dritte Eisdiele aus München. Das Bellabeni rundet die 10 besten Eisdielen Deutschlands ab. Das tolle am Bellabeni: In der Eiscreme-Werkstatt werden Kurse angeboten. Hier können Eisfans die Kunst des Eis- oder Sorbetherstellens lernen.

Die Bewertungen der Kunden im Detail

Platz Eisdiele Stadt Bewertungspunkte Anzahl der Bewertungen auf TripAdvisor 1 EisLabor Bonn 5 von 5 83 2 E Gel o Sia Koblenz 4,5 von 5 92 3 Gelato - Di Ferigo Köln 5 von 5 41 4 Sylter Eismanufaktur Sylt 5 von 5 57 5 Gelato Go Heidelberg 4,5 von 5 84 6 Caffe e Gelato Berlin 4,5 von 5 154 7 True & 12 Handmade Ice Cream München 4,5 von 5 79 8 Vanille & Marille Eismanufaktur Berlin 5 von 5 51 9 Der verrückte Eismacher München 4,5 von 5 138 10 Ballabeni München 4,5 von 5 95

Die Bewertung der TripAdvisor-Liste der Top 10 Eisdielen in Deutschland basiert auf der Quantität und Qualität an Bewertungen für Eisdielen auf dem Reiseportal. Berücksichtigt wurden Betriebe, die als Eisdielen auf der Webseite gekennzeichnet sind oder die Erfahrungsberichte mit einem Anteil von mindestens 50 Prozent über "Eis(crème)" aufweisen und zu denen es grundsätzlich mindestens 30 Erfahrungsberichte gibt. end