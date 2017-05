24.05.2017

Glasfasernetz, 5G und autonomes Fahren Dobrindt: "Deutschland hat beim Breitbandausbau erheblich aufgeholt"

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt will 100 Milliarden Euro in Gigabit-Netze für Betriebe investieren, wie er im Interview erklärt. Derzeit hinkt Deutschland beim Breitbandausbau allerdings noch hinterher.

Von Karin Birk und Steffen Guthardt

DHZ: Herr Minister Dobrindt, viele Mittelständler im ländlichen Raum beklagen ein zu langsames Internet. Werden die versprochenen 50 Megabit pro Sekunde dort 2018 erreicht?

Dobrindt: Wir werden das Breitbandziel erreichen. Mit unserem milliardenschweren Bundesprogramm für den Glasfaserausbau schließen wir jetzt die unterversorgten Regionen ans Turbo-Internet an. Zusätzlich haben wir ein Sonderprogramm für den Mittelstand gestartet – mit 350 Millionen Euro für den Glasfaser­anschluss von Industrie- und Gewerbegebieten. Ziel ist, dass die Unternehmen in Deutschland einen Gigabit-Anschluss erhalten.

DHZ: Warum hinken wir hier beim Breitbandausbau in Europa hinterher?

Dobrindt: Deutschland hat beim Breitbandausbau inzwischen erheblich aufgeholt. Kein anderes Land in der EU investiert so viel in den Glasfaserausbau wie wir. Aktuell haben bei uns bereits mehr als 75 Prozent aller Haushalte Zugang zum schnellen Breitbandnetz – das sind 26 Prozent mehr als zu Beginn der Wahlperiode. Deutschland hat heute europaweit die größte Dynamik beim Breitbandausbau. Unser Ziel ist es, bis 2023 gemeinsam mit der Wirtschaft 100 Milliarden Euro in den Ausbau der Gigabit-Netze zu investieren. Damit wollen wir neben dem Glasfaserausbau auch den Rollout des nächsten Mobilfunkstandards 5G finanzieren.

DHZ: Hat Deutschland nicht zu lange auf Kupfernetze gesetzt?

Dobrindt: Mit unserem Bundesprogramm fördern wir den Netzausbau technologieneutral. Die allermeisten Kommunen und Landkreise setzen bei ihren Ausbauprojekten aber gezielt auf die modernste Technologie, die es gibt. Das ist die Glasfaser. Aktuell haben wir bereits mehr als 2,3 Milliarden Euro Bundesmittel für 336 Netzausbauprojekte in ganz Deutschland bewilligt. Mehr als 94 Prozent unserer Investitionen fließen direkt in den Glasfaserausbau. Damit verlegen wir rund 205.000 Kilometer neue Glasfaser und schaffen Netzgeschwindigkeiten bis in den Gigabit-Bereich.

DHZ: Wie schnell wird Deutschland das 5G-Netz einführen?

Dobrindt: Ich habe die Initiative „5 Schritte zu 5G“ gestartet, damit wir als erstes Land ein flächendeckendes 5G-Netz bereitstellen. Neue Anwendungen wie Virtual Reality, das automatisierte Fahren und die Vernetzung aller Dinge bringen ein enormes Datenwachstum. In Zukunft brauchen wir mehr Bandbreite, eine zuverlässige Echtzeit-Übertragung und intelligente Netze, die Daten selbstständig verarbeiten und schnellstmöglich zum Nutzer transportieren. All das kann der neue Mobilfunkstandard 5G – mit Latenzzeiten unter einer Millisekunde.

DHZ: Digitalisierung macht das autonome Fahren möglich. Worauf müssen sich Autofahrer einstellen?

Dobrindt: Das automatisierte Fahren ist die größte Mobilitätsrevolution seit der Erfindung des Automobils. Dafür schaffen wir jetzt das modernste Straßenverkehrsrecht der Welt und stellen Fahrer und Computer rechtlich gleich. Das heißt im Klartext: In Zukunft darf der Computer ans Steuer. Der Fahrer kann sich vom Fahrgeschehen abwenden und im Netz surfen, Filme streamen oder E-Mails checken. Die Verantwortung im automatisierten Modus liegt beim Hersteller. Der Fahrer muss erst übernehmen, wenn das System ihn dazu auffordert. Wer fährt, speichert eine Blackbox.