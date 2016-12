19.12.2016

Finanztest testet Robo-Advisor Digitale Geldanlage: Nicht ohne Risiken

Die Stiftung Warentest hat 18 so genannte Robo-Advisor untersucht. Die Januar-Ausgbe von Finanztest zeigt, was digitale Anlagevorschläge taugen. Modern sind die Robos, aber sind sie auch unkompliziert?

Nutzer sollten sich auch bei digitaler Geldanlage mit der Materie auskennen. - © Foto: ldprod/Fotolia.com

Modern, unkompliziert und vor allem kostengünstig: so soll sie sein, die neue Form der Geldanlage mithilfe von so genannten Robos. Dabei ist es so, dass der Computer den Anlegern Vorschläge unterbreitet und das Depot managt. Nach Erkenntnissen von Stiftung Warentest sind die Robo-Advisor zumindest modern. Abstrich müssten die Anleger alelrdings bei den Eigenschaften unkompliziert und kostengünstig machen. Die Stiftung Warentest hat für die Januar-Ausgabe von Finanztest 18 sogenannte Robos untersucht und zeigt, was die digitalen Anlagevorschläge taugen.

Digitale Geldanlage ist noch ein junger Markt in Bewegung. Es kommen neue Robos hinzu, alte wechseln ihre Ausrichtung: Bei den Full-Service-Angeboten übernimmt der Robo die komplette Vermögensverwaltung. Der Half-Service-Robo macht Anlagevorschläge und hält Rücksprache, bevor er Wertpapiere kauft und die Depotmischung verändert. Der Self-Service-Robo ist nur ein Tippgeber: Anleger bekommen Vorschläge, haben ihre Geldanlage aber vollständig in der eigenen Hand.

Auf Dauer kann es teuer werden

Ganz so einfach wie versprochen ist die Geldanlage per Computer laut Finanztest jedoch nicht. Um alles zu verstehen, sollten Nutzer sich mit Fonds auskennen und Anlagevorschläge einschätzen können. Robos verlangten für eine Vermögensverwaltung zwar deutlich weniger als eine Bank, aber bei jährlichen Kosten jenseits von 0,5 Prozent werde es auf Dauer doch teuer. Außerdem hätten ein paar Anbieter dem Portfolio recht riskante Produkte beigemischt. Blind verlassen solle sich also niemand auf die neuen Berater, so Finanztest.

Der ausführliche Test Robo-Advisor erscheint in der Januar-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und ist unter test.de/robo-advisor abrufbar. dhz