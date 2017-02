15.02.2017

World Press Photo Award Die Pressefotos des Jahres

Brutal, tragisch, verstörend, schön - die Bilder des World Press Photo Awards zeigen die ganze Bandbreite des Lebens. Die Gewinner zum Durchklicken.

Von Steffen Guthardt

Ein Barber Shop in Old Havana kurz nach dem Tod des kubanischen Nationalhelden Fidel Castro. - © Tomas Munita, for The New York Times/World Press Photo Weitere Beiträge zu diesem Artikel Diese Bilder gingen um die Welt

Eine besonders brutale Momentaufnahme ist zum Pressefoto des Jahres gewählt worden. Der türkische Fotograf Burhan Ozbilici hielt mit seiner Kamera fest, wie der Attentäter Mevlüt Mert Altıntaş, ein 22-Jähriger Polizeioffizier, den russischen Botschafter in der Türkei, Andrey Karlov, niederschoss. Das Attentat ereignete sich in einer Kunstausstellung in Ankara am 19. Dezember 2016. Der Attentäter verletzte drei weitere Menschen bevor er von Sicherheitskräften erschossen werden konnte.

Ozbilici ist Fotograf für die Associated Press mit Sitz in Istanbul. Die Jury des World Press Photo Awards begründete die Preisvergabe damit, dass die Aufname von Ozbilici ein wichtiges geschichtliches aber auch emotional berührendes Dokument für den Hass auf der Welt sei. Ein Spiegel unserer Zeit.

World Press Photo kürt Gewinner aus 25 Ländern

Für sein Foto erhält Ozbilici ein Preisgeld von 10.000 Euro. Insgesamt nahmen über 5.000 Fotografen aus 125 Ländern am World Press Photo Award teil und reichten insgesamt 80.408 Bilder ein. Die Jury vergbit den Preis in acht verschiedenen Kategorien an insgesamt 45 Fotografen aus 25 Ländern, darunter auch aus Deutschland.

Die preisgekrönten Aufnahmen sind in einer Ausstellung in 45 Ländern zu sehen. Über vier Millionen Besucher werden erwartet. Eine Auswahl der besten Pressefotos finden Sie in der Bildergalerie zum Durchklicken: