03.07.2017

Bis Ende 2018 sollen 2.000 Transporter fahren Die Post elektrisiert den Ford Transit

Die Post will ihre Elektro-Flotte vergrößern. Neben dem Streetscooter soll demnächst auch der Ford Transit elektrisch für das Logistikunternehmen fahren.

Batterie statt Tank: Der Ford Transit bietet die Plattform für das neue Lieferfahrzeug, mit dem die Post Pakete elektrisch transportiert. - © Sascha Stehmann/Ford

Die größten Impulse für die Elektromobilität in Deutschland kommen derzeit von der Post. Vom in Eigenregie gebauten Streetscooter, einem kompakten Lieferwagen mit vollelektrischem Antrieb, sind bundesweit schon mehr als 2.500 Exemplare im Einsatz. Nun will die Post auch ihre Transporter auf elektrischen Antrieb umstellen und kooperiert dabei mit Ford.

Für das neue Fahrzeug wird der Ford Transit die Plattform bieten. Schon im Juli soll die Produktion anlaufen, wie die beiden Unternehmen mitteilen. Ziel sei es, bis Ende nächsten Jahres 2.500 Fahrzeuge im gelben Kleid auf die Straße zu bringen. „Wir arbeiten weiter an einer komplett CO2-neutralen Logistik“, sagte Jürgen Gerdes, Vorstandsmitglied der Deutschen Post AG.

Davon könnte auch das Handwerk profitieren. Denn seit April können externe Kunden bei der Post-Tochter Street-Scooter einen der so erfolgreichen Elektro-Lieferwagen bestellen. Den Typ Work mit einer Reichweite von 80 km und einer Nutzlast von 710 kg gibt es zum Einstiegspreis von 32.000 Euro, von dem noch eine staatliche Prämie von 4.000 Euro abgezogen werden kann.

Dazu will Street-Scooter neben Aachen noch einen weiteren Produktionsstandort in Nordrhein-Westfalen eröffen, an dem pro Jahr bis zu 20.000 Streetscooter gebaut werden sollen. ste