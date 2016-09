16.09.2016

Internationale Automobilausstellung in Hannover Die Neuheiten der IAA Nutzfahrzeuge

Gute Vorzeichen für die Internationale Automobilausstellung (IAA) vom 22. bis 29. September in Hannover. Der Absatz von Lkw und Transportern läuft wie geschmiert.

Zur vorigen IAA Nutzfahrzeuge vor zwei Jahren konnte Iveco den Daily mit Hi-Matic-Schaltung als "Van of the Year" präsentieren. Dieses Jahr zeigen die Italiener mit dem neuen Stralis einen besonders umweltfreundlichen... - © Iveco

Der Markt für Nutzfahrzeuge wächst im zweistelligen Bereich. Im vergangenen Jahr wurden in Europa 259.000 neue Lkw über 6 Tonnen zugelassen. Das war ein sattes Plus von 14 Prozent. Im ersten Halbjahr 2016 deutet sich laut Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) ein ähnliches Wachstum an.

Gleiches gilt für die Transporter. Allein von Januar bis April wurden gut 600.000 Transporter neu zugelassen – ein Zuwachs von elf Prozent.

Die Themen der Messe sind so vielfältig wie die Anforderungen an aktuelle und künftige Transportaufgaben. Umweltschutz und der Luftreinheit erfordern immer sauberere Antriebskonzepte. Die Digitalisierung macht auch vor den Fahrerkabinen der leichten und schweren Lkw nicht Halt und hilft auch, den Güterverkehr sicherer zu machen.

Die Besucher dürfen sich also auf eine abwechslungsreiche Messe mit vielen Innovationen freuen. Der Eintritt kostet werktags 22 Euro und am Wochenende 13 Euro.

Was Hersteller und Zulieferer zeigen