25.04.2017

Sony World Photography Awards Die besten Profi-Fotos 2017

Über 227.000 Fotos aus 183 Ländern wurden beim Sony World Photography Award 2017 eingereicht. Unter den Preisträgern ist auch eine deutsche Fotografin.

1. Platz - Alltag: Die deutsche Fotografin Sandra Hoyn zeigt das harte Leben in einem Rotlichtviertel von Bangladesch. - © Sandra Hoyn/2017 Sony World Photography Awards

Die Gewinnerin des Sony World Photography Awards 2017 in der Kategorie "tägliches Leben" ist die deutsche Fotografin Sandra Hoyn. In ihrer Foto-Serie "die Begierde der anderen" wirft die Hamburgerin einen schonungslosen Blick auf das harte Leben von Prostituierten in Bangladesch.

Auch ein dritter Platz geht nach Deutschland. Peter Frank hat in seiner Schwarz-Weiß-Serie das Meer aus unterschiedlichsten Perspektiven in Szene gesetzt. Damit gehört er zu den Preisträgern in insgesamt zehn Kategorien.

Hauptpreis nach Belgien

Der Hauptpreis als "Fotograf des Jahres" geht an den Belgier Frederik Buyckx. Seine Serie "Whiteout" zeigt den Wandel der Natur während des Einzugs der kalten Jahreszeit. Er erhält ein Preisgeld in Höhe von 25.000 US-Dollar.

Für das beste Einzelfoto eines Amateurfotografen wurde der russische Fotograf Alexander Vinogradov ausgezeichnet. Auf seinem Gewinnerfoto porträtiert er ein junges Mädchen und ließ sich dabei vom franzöischen Spielfilm "Léon" inspirieren.

Die Gewinner im Überblick

Gewinner Architektur: Dongni, China

2nd - Julien Chatelin, France / 3rd - Diego Mayon, Italy

Gewinner Konzeptionelle Aufnahme - Sabine Cattaneo, Switzerland

2nd - Gao Peng, China / 3rd - Alexander Anufriev, Russian Federation

Gewinner zeitgenössische Themen - Tasneem Alsultan, Saudi Arabia

2nd - Li Sony, China / 3rd - Lorzenzo Maccotta, Italy

Gewinner Nachrichten - Alessio Romenzi, Italy

2nd - Joe Raedle, United States / 3rd - Ivor Prickett, Ireland

Gewinner Alltagsleben: Sandra Hoyn, Germany

2nd - Christina Simons, Iceland / 3rd - Alice Cannara Malan, Italy

Gewinner Landschaft: Frederik Buyckx, Belgium

2nd - Kurt Tong, United Kingdom / 3rd - Peter Franck, Germany

Gewinner Natur: Will Burrard-Lucas, United Kingdom

2nd - Ami Vitale, United States / 3rd - Christian Vizl, Mexico

Gewinner Portrait: George Mayer, Russian Federation

2nd - Romina Ressia, Argentina / 3rd - Ren shi Chen, China

Gewinner Stillleben: Henry Agudelo , Columbia

2nd - Shinya Masuda, Japan / 3rd - Christoffer Askman, Denmark

Gewinner Sport: Yuan Peng, China

2nd - Eduard Korniyenko, Russian Federation / 3rd - Jason O’Brien, Australia

Auf worldphoto.org/winners-galleries ist eine vollständige Liste aller Gewinner zu finden. sg