16.05.2017

Touristenattraktionen auf Instagram Die beliebtesten Sehenswürdigkeiten weltweit

In welche Länder der Erde zieht es die Menschen am meisten? Und welche Sehenswürdigkeiten besuchen Sie dort vorzugsweise? Eine Studie zeigt, welche die beliebtesten Touristenattraktionen weltweit sind. Basis des Rankings sind die von Urlaubern meist genutzten Hashtags hunderter Sehenswürdigkeiten auf Instagram.

Mit 3.653.548 Hashtags zählt der Las Vegas eindeutig zu einem der beliebtesten Orte für Instagrammer. - © somchaij/Fotolia.com

Die Niagara Fälle in Ontario, der Time Square in New York City, der Eiffelturm in Paris: Wer gern reist, kann viel entdecken. Um ihre Eindrücke festzuhalten und zu teilen, machen vor allem junge Touristen Fotos berühmter Sehenswürdigkeiten, die sie auf Instagram hochladen und mit passenden Hashtags versehen.

Hashtags zeigen, wohin junge gern Menschen reisen

Die Hashtags dienen einerseits dazu die eigene Reise dokumentieren, andererseits erleichtern sie es anderen Nutzern, Inspirationen für den nächsten Urlaub zu bekommen. Sie sind also der perfekte Indikator, um herauszufinden, wohin junge Menschen reisen und welche Orte sie bevorzugt besichtigen.

Das Reiseportal TravelBird hat nun die Hashtags hunderter Sehenswürdigkeiten gezählt und eine Liste der zwölf beliebtesten Touristenattraktionen der Welt auf Instagram veröffentlicht.